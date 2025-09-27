Южна Африка поведе преди финалния кръг на Ръгби Чемпиъншип

Финалът на тазгодишното издание на Ръгби Чемпиъншип - турнирът на четирите най-силни нации в този спорт от Южното полукълбо, очаквано се завърза още повече. В предпоследния кръг световният шампион Южна Африка, който защитава трофея си от миналата година, излезе начело в класирането с 15 т., след като победи с 67:30 гостуващия тим на Аржентина в Дърбан и получи бонус точка заради отбелязаните 8 есета.

Над всички в мача беше флай-халфът на домакините Саша Фейнберг-Мнгомезулу, който записа впечатляващите три есета, осем точни допълнителни удара и два отбелязани наказателни удара. Или общо 37 точки! Южноамериканците опитаха да са равностойни, но успяха само през първата част, след която се оттеглиха на почивка при 23:25. След това обаче "антилопите" показаха отново, че имат много силно второ полувреме, както преди две седмици срещу Нова Зеландия и завършиха с 37 точки преднина. След тази загуба отборът на Аржентина, който в момента е последен с 9 т., вече със сигурност няма шансове да бъде краен победител.

По-рано днес Нова Зеландия спечели с 33:24 като домакин на Австралия на "Идън Парк" в Оуклънд. Това позволи на All Blacks да задържат за 23-а поредна година разигравания между двете нации трофей "Бледислоу Къп". Отделно те удължиха серията си без загуба на този стадион на 52 поредни мача.

Двубоят се движеше много близко почти през цялото време и на почивката новозеландците се оттеглиха с аванс от 20:17. Десетина минути преди края дори "кенгурута" се доближиха на 3 точки от първата си победа в Оукланд от 1986 г., след като есе на Карло Тицано и добавка на безгрешния зад топката днес Джеймс О'Конър доведоха резултата до 24:27. Но в 74-ата мин. Джорди Барет пусна пас към скръм-халфа Камерън Ройгард и той отбеляза второто си есе за деня. При допълнителния удар Деймиън Маккензи бе точен и оформи крайния резултат.

Нова Зеландия в момента е на второ място с 14 т. преди последния кръг на 4 октомври, когато гостува на Австралия (11 т.). В другия двубой Аржентина е домакин на Южна Африка на същата дата. Феновете на "пумите" обаче ще са ощетени, за разлика от европейските любители на ръгбито, тъй като срещата ще се играе на "Алианц Стейдиъм Туикенам" в Лондон.