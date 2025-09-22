Медия без
България се завърна в Топ 8 на световния волейбол

Мъжкият национален отбор е на 1/4-финал на мондиала за първи път от 2010 г.

22 Септ. 2025
Александър Николов ликува - поредната топка е пронизала португалското поле.
FIVB
Александър Николов ликува - поредната топка е пронизала португалското поле.

15 години по-късно България отново намери място сред най-добрите осем отбора на световното първенство по волейбол за мъже. На шампионата във Филипините селекцията на италианския треньор Джанлоренцо Бленджини разгроми тима на Португалия с 3:0 (19, 23, 12) и стана първият известен 1/4-финалист в горната половина на схемата.

Единствено във втория гейм иберийският състав успя да създаде интрига, като поведе с 14:13, а впоследствие изравни при 20:20. В първата и третата част нашите национали рано отваряха разлика в резултата и само увеличаваха дистанцията.

Вездесъщият Александър Николов отново стана топреализатор в мача - използваният като диагонал 22-годишен суперталант заби 19 т. (1 ас, 1 блок). Мартин Атанасов добави 9 т. (1 ас, 3 блока), а капитанът Алекс Грозданов допринесе с 8 т. (1 ас, 2 блока).

В португалския отбор най-резултатен стана Лоуренсо Мартинс с 10 т. (3 аса, 1 блок), а Нуно Маркеш завърши с 6 т. С третия най-голям точков принос бяха Келтон Семедо (1 ас) и Мигел Тавареш (2 аса, 1 блок) с по 4 т.

Bulgaria 🇧🇬 vs. Portugal 🇵🇹 - Highlights | Men's World Championships 2025
🔴 Full World Champs LIVE on VBTV: https://go.volleyball.world/VBTV?ytv=dWatch the highlights between Bulgaria and Portugal from the Round of 16 of the Men's...
YouTube

За последен път "лъвовете" бяха част от Топ 8 на световния волейбол на Мондиал 2010 в Италия. Тогава отборът, воден от Силвано Пранди и Камило Плачи, зае 7-о място в крайното класиране. В исторически план България има един сребърен (1970) и четири бронзови медала (1949, 1952, 1986, 2006) от шампионата на планетата при мъжете.

Съперник на българските волейболисти за място във Финалната четворка на Мондиал 2025 ще бъде победителят от предстоящия по-късно днес мач между САЩ и Словения. За другото място на 1/2-финала в горната половина ще спорят победителите от последните два 1/8-финала, които са утре: Тунис - Чехия и Сърбия - Иран. В долната половина 1/4-финалите са Полша - Турция и Италия - Белгия.

 

РЕАКЦИИ

"Това е победа, това е важното. Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала - обобщи старши-треньорът Джанлоренцо Бленджини. - Беше тежък мач, защото те сервираха много добре, но ние го очаквахме. Момчетата знаеха, че Португалия би Куба и игра много добре тогава. Ключът за победата беше нашата ментална настройка, бяхме фокусирани, особено във втория гейм, който беше ключов. Успяхме да издържим и сме щастливи. Тук сме, за да играем най-добрия си волейбол. Но за да го направим, е важно да сме фокусирани, да останем такива дори и в моментите, в които нещата не се получават. Основното ни израстване е в ментално отношение и върху това работим през целия турнир и откакто сме заедно."

“Малко нямам думи. Супер щастлив съм и съм много доволен, че имаме възможност да продължим напред - сподели двигателят на българската атака Александър Николов. - Горд съм с отбора и се надявам да продължим още напред. Да, сплотен отбор сме. Уверени сме и придобиваме още повече увереност с всяка точка, всеки гейм. Ставаме все по-уверени и това е ключа за това да спечелим някои големи мачове. Страхотно е, че феновете и журналистите ме коментират, но това остава на заден план. На първо място е как се представяме и как играем волейбол и как побеждаваме."

