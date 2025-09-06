Нова Зеландия взе първия сблъсък на титаните в Ръгби Чемпиъншип

Отборът на Нова Зеландия се затвърди като №1 в света на ръгбито в настоящия момент, след като спечели с 24:17 в титаничен сблъсък срещу гостуващия актуален шампион на планетата Южна Африка в мач от Ръгби Чемпиъншип (първенството на Южното полукълбо).

Невероятната игра на All Blacks в защитна фаза не допусна южноафриканците да доближат опасно близко точковото поле на домакините през първата част. Същевременно селекцията на Скот Робъртсън отбеляза две есета - дясното крило Емони Нарава даде взривно начало с пробив още във 2-ата мин., а второто бе на Уил Джордан (16 мин.). В този етап на двубоя новозеландците превъзхождаха почти двойно опонента си по направени блокажи.

След почивката играта и статистиката се изравни, а Малкъм Маркс (61 мин.) върна едно есе. Но пък All Blacks не се смутиха от това и в 67-ата мин. резервата Куин Тупаеа за трети път заби топката в точковата зона на "антилопите". До края южноафриканците заиграха още по-добре и върнаха интригата с второто си есе - на Кобус Райнах (73 мин.), като се доближиха на едно пълно есе от изравняване. Но за това не остана време. А в самия край един от лидерите на домакините - Арди Савеа, спря топката при атака на гостите и с това пречупи надеждите им. В крайна сметка Савеа бе избран за №1 в мача, който бе за него под №100 с екипа на All Blacks.

Тимът на Нова Зеландия доказа, че ст. "Идън Парк" в Оукланд е тяхната ръгби крепост и удължиха серията си на 51 поредни победи на този терен. С успеха трикратният световен шампион остана №1 в световната ранглиста, а и запази лидерската позиция след третия кръг в Ръгби Чемпиъншип, като води вече с 10 т.

Загубата коства на Южна Африка отстъпление от второ на трето място в ранглистата, съответно изкачване на Ирландия до №2. "Антилопите" са трети и в класирането на Ръгби Чемпиъншип с 5 т., като ще потърсят реванш от Нова Зеландия за днешната загуба идната събота (13 септември) в Уелингтън.

По-ранният мач днес от кръга също преливаше от драматизъм. Австралия спечели домакинството си срещу Аржентина с 28:24, след като на почивката губеше със 7:21. В 67-ата мин. резултатът бе изравнен - 21:21, но в 79-ата южноамериканците излязоха отново напред - 24:21, благодарение на точен наказателен удар на Хуан Крус Малия. Последва изкючителен финален натиск от "кенгурута", който бе увенчан с успех. В 5-ата мин. на допълнителното време след 80-ата Ангъс Бел заби есето на победата, а след това Джеймс О'Конър с успешен допълнителен удар оформи крайния резултат.

"Цялата заслуга е на отбора. Всички вярваха, че можем да осъществим обрата. Гордея се с момчетата. Не бяхме в най-добрата си форма, но намерихме начин да постигнем победа срещу такъв висококачествен противник", коментира щастливият капитан Хари Уилсън.

В класирането Австралия е на второ място с 9 т., а в световната класация излезе на шеста позиция, измествайки именно отбора на Аржентина, който към момента е последен в Ръгби Чемпиъншип с 5 т. и по-лош баланс от Южна Африка. Идната събота австралийците приемат "пумите" в Сидни.