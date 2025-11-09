Медия без
Дерби мач по ръгби у нас приключи набързо с фарс

НСА остана начело в класирането след равенство с "Локомотив" в другата среща от кръга

09 Ноем. 2025
Тимът на "Балкански котки" (в зелено) подема атаката, при която отбеляза единственото есе в мача в Берковица преди той да бъде прекратен. Играчите на "Валяците" не правят опит да спрат съперниците, а някои (извън кадъра) дори демонстративно гледаха с ръце на кръста.
Очакваният с интерес мач от II кръг на държавното първенство по ръгби между шампиона "Балкански котки" и вицешампиона "Валяците" приключи разочароващо бързо със служебна победа с 28:0 за домакините от Берковица. Тимът от Перник беше пристигнал с 11 души и още в 40-ата секунда техни играчи, включително треньорът Антонио Любенов, обявиха, че са контузени. След това "Валяците" демонстративно пропуснаха национала Георги Филипов да отбележи есе за "Балкански котки" и след успешния допълнителен удар на капитана Петър Николов гостите съобщиха, че контузените не могат да продължат игра. По регламент мачът трябва да се прекрати с такъв брой останали ръгбисти в един тим и румънският рефер Роберт Дяконеску свири край.

Неофициално обаче се знаеше от дни, че от "Валяците" не са съгласни с назначението точно на този съдия и дори планират да не излязат в мача. Вместо това обаче те предприеха друг сценарий, който също така компрометира мача. Разиграният фарс определено разочарова дошлите фенове, коства и средства за делегати и съдии. Да не говорим за проваленото пряко телевизионно предаване в момент, когато българското ръгби търси популярност сред аудиторията.

С подобни изпълнения обаче феърплеят в този спорт се компрометира. Да не говорим, че за "Валяците" този ход бе втори в рамките на седмица, в който те постъпват в разрез с джентълменския дух на ръгбито. Още е пресен споменът как състезател на перничани си позволи миналата седмица да удари страничен съдия по време на финала за Купата на България - нещо немислимо в нормалния свят на ръгбито, което е по-достойно за футболен мач от долните дивизии в България.

След този преждевременен край "Балкански котки" има лесно спечелени 4 точки, но и у играчите на шампиона остана горчив привкус от днешния цирк. С този успех отборът от Берковица излиза директно на второ място, с по-добър баланс от "Валяците".

Начело в класирането е НСА, който вече има 7 точки, след като днес завърши наравно - 19:19 с "Локомотив" (София). "Студентите" всъщност изпуснаха победата, след като водеха в резултата, но серия от три жълти картона ги остави временно в намален състав и позволи на "железничарите" да изравнят. "Локомотив" е на четвърто място с 3 точки, а на последното, без спечелена точка до момента, е "Янтра", който днес почиваше.

В следващия кръг на 16 ноември водачът НСА приема "Балкански котки" от 10:00 ч., а от 14:30 ч. "Янтра" е домакин на "Локомотив". Тимът на "Валяците" ще почива по програма.

