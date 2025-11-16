Медия без
Шампионът "Балкански котки" преподаде зрелищен урок на "студентите"

"Янтра" надигра категорично "Локомотив" за първата си победа в ръгби първенството

Днес, 19:48
Момент от една от схватките между състезателите на НСА (в синьо и бяло) и "Балкански котки" по време на днешния мач в София.
ТВ1
Момент от една от схватките между състезателите на НСА (в синьо и бяло) и "Балкански котки" по време на днешния мач в София.

Шампионът "Балкански котки" излезе начело в класирането след III кръг на държавното първенство по ръгби за мъже. Тимът от Берковица доминираше през цялото време на очаквания с интерес мач срещу досегашния лидер НСА и спечели безапелационно гостуването си в София срещу "студентите" - 43:0. Със заслужената бонус точка "Балкански котки" вече има 9 точки. НСА отстъпи на втора позиция със 7 точки.

На трето място с 5 точки пък излезе "Янтра", който днес постигна в Габрово първата си победа за сезона - 54:21 над финалиста за Купата на България "Локомотив" (София). "Железничарите" опитаха да бъдат достоен опонент, но след днешния мач са на петата, последна позиция с 3 точки.

Четвърти към момента е рекордьорът по титли "Валяците", който днес почиваше.

В следващия кръг на 30 ноември "Валяците" приема НСА в Дивотино от 10:00 ч. В същия ден "Балкански котки" е домакин на "Янтра" от 14:00 ч. И двата мача ще се излъчат директно по ТВ 1. "Локомотив" (Сф) ще почива по програма.

