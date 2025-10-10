В ръгбито се появи нова глобална звезда

ЕПА/БГНЕС По време на мача в Дърбан на 27 септември Саша Фейнберг-Мнгомезулу правеше каквото си поиска срещу Аржентина, но това не беше само единичен проблясък, а заявка за страхотна бъдеща кариера.

Завършилият преди седмица турнир Ръгби Чемпиъншип, който противопостави четирите най-силни национални отбора в Южното полукълбо, даде на света един герой. Флай халфът на Южна Африка Саша Файнберг-Мнгомезулу постави рекорд за страната си с 37 отбелязани точки при победата с 67:30 над Аржентина, но не само с това помогна на "антилопите" да защитят трофея.

Виртуозното му представяне срещу "пумите" се усещаше като нещо повече от проблясък и се очерта като момент, в който името му стана тема за най-голямата дискусия в ръгбито напоследък. През последните 5 години френският скръм халф Антоан Дюпон е безспорната световна звезда на ръгбито, еталон за брилянтност в този спорт. Но в Дърбан 23-годишният южноафриканец от Кейптаун направи толкова завършено и впечатляващо представяне, че подсказваше, че може да бъде включен в дебата за най-добрия играч в света в момента.

37-точков състезател

Представянето на Файнберг-Мнгомезулу в Дърбан беше потресаващо - три есета, осем допълнителни и два наказателни удара. "Южна Африка вероятно вече подозираше, но те имат истинска световна суперзвезда. Той е на 23 години, отбеляза 37 точки за Южна Африка, бърз е, контролира играта добре, има невероятни умения", коментира бившият английски национал Дани Кеър пред подкаста Rugby Weekly.

И е така - Файнберг-Мнгомезулу предлага нещо различно. Той е отражение на променящото се лице на южноафриканския ръгби - меко, кадифено докосване, което се съчетава с цялата сурова сила на съотборниците му. Дори селекционерът на тима Раси Ерасмус не може да скрие възхищението си. Ерасмус, който цени системата на игра пред звездния статус на състезателите си, заяви, че е трудно да се игнорира фактът, че Файнберг-Мнгомезулу е бил №1 в мача и е направил невероятни неща на терена. "Никой не може да не оспори, че той беше брилянтен в онзи ден. Но не можеш да поставиш някого там и веднага да очакваш той да бъде от световна класа - това не се случва просто за една нощ", каза Ерасмус.

Треньорът обясни, че възходът на Файнберг-Мнгомезулу е постепенен, изграден чрез тест мачове срещу Нова Зеландия и Австралия. "Той се развива по малко всяка седмица. Имаше травми и болезнени удари в по-ранните мачове, но той се учи. Той изгражда репутацията си на тест ниво и има много хора, които му помагат - Мани (Либок), Деймиън (Де Алиенде), треньорът Тони Браун, Андре Полард... Всички", допълва треньорът на световните шампиони.

За повечето хора извън Южна Африка Файнберг-Мнгомезулу

сякаш се появи от нищото.

Всъщност той чакаше своя ред. Файнберг-Мнгомезулу е квалифициран за английския национален отбор чрез баща си и през 2022 г. тогавашният селекционер на "розите" Еди Джоунс се е опитал да го примами в Англия, преди да е играл тест мач за Южна Африка. Отговорът е бил учтиво, но твърдо "не". Още тогава Саша е наясно, че бъдещето му е в зелено и златно (б.р. - цветовете на южноафриканския ръгби тим).

Той дебютира за настоящия си клуб "Стормърс" през 2021 г., докато е още тийнейджър, впечатлявайки с атакуващия си усет. Но пробиването в системата на националния отбор не е толкова лесно. През последните няколко сезона фланелката с №10 на Южна Африка бе резервирана за Полард - метрономът за спечелването на последните две световни купи, както и Либок.

Най-накрая Саша дебютира за "антилопите" през 2024 г. срещу Уелс. Кратко включване, което намекна за таланта му, но все още не бе достатъчно за попадане в заглавията. След това дойде мачът в Дърбан на 27 септември и изведнъж всички го забелязаха.

В историята му има уелска нишка.

През 2018 г. той прекара три месеца в колежа Ландовъри по обмен от колежа Бишъпс Диоцезан в Кейптаун. Там Файнберг-Мнгомезулу получава фрактура на единия лакът, но все пак успява да изиграе няколко мача заедно с бъдещите играчи на "Скарлетс". В интервю за подкаста Scrum V през 2023 г. той каза, че престоят му е дал "добро предимство при навлизането в отвореното ръгби" и е помогнал за подобряването на шутирането му, докато е бил извън игра.

"Той има всичко"

Файнберг-Мнгомезулу със сигурност е впечатлил двама бивши флай-халфове на Уелс. Джеймс Хук заявява: "Този ​​човек може да направи всичко. Той е страхотен играч." Джонатан Дейвис продължава в този дух: "Изглежда сякаш има всичко. Има всички качества. С повече натрупан опит ще става само по-добър, защото единственото нещо, което наистина го отличава, е скоростта му. Великите играчи с №10 често зависят от съотборниците си пред тях. А той има платформа от световна класа, с която да работи. Истинското изпитание ще дойде, когато той играе под реален натиск, но това може да е след няколко години. Южна Африка развива играта си и той е в основата на тази промяна."

Файнберг-Мнгомезулу не е просто солов изпълнител. Той представлява промяната в начина, по който играе Южна Африка. Те сега са по-бързи, по-свободни, изградени около темпото.

Един мач не прави кариера. Но спортът се развива, благодарение на подобни моменти. Това, което впечатлява при Саша, е колко здраво е стъпил на земята. Учтив, внимателен, уверен и харизматичен. Той притежава и това рядко качество, което не можеш да тренираш.

X-фактор

Антоан Дюпон в момента е контузен, но е поставил моментния световен стандарт. Подобно на французина, Файнберг-Мнгомезулу може да прави привидно невъзможни подавания зад гърба, кръстосани удари, които попадат перфектно в гърдите на крилото, моменти на дръзко умение, които не се поддават на логиката. Но дали е по-добър от Дюпон? Може би не още. Но той е един от малкото, които могат да докоснат този таван и това засега би трябвало да е достатъчно, за да направи Файнберг-Мнгомезулу най-новата глобална суперзвезда на ръгбито. На терена и извън него.