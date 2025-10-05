Още един треньор от Първа лига подаде оставка

Треньорът на "Добруджа" Атанас Атанасов подаде оставка веднага след домакинската загуба с 0:2 от "Арда" в XI кръг на Първа лига. 56-годишният специалист беше много афектиран от играта на тима си.

"Аз сега ще говоря с ръководството, явно не нося късмета. Ще си подам оставката. Мисля, че и технико-тактически, но когато ги няма резултатите, знаете кой е виновен. Тези грешки - не знам дали е неумение, или пренавитост, никой не го интересува. Знам и мнението на президента, но трябва нещо да се направи, за да се върне отборът във възходяща линия. Красноречиво е, че ги нямаме точките. Играчите не мога да ги обвиня", коментира 56-годишният специалист.

Той пое отбора на 6 юни 2024 г., след като дотогава беше спортен директор на клуба от Добрич. Под ръководството на Атанасов "Добруджа" успя да се върне в Първа лига след 22-годишна пауза.

В елита обаче отборът не тръгна добре - 2 победи, 1 равенство и 8 загуби, като е на 16-ото, последно място в класирането след 11 кръга.