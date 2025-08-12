Медия без
Националният отбор по ръгби има нов селекционер

Доскорошната звезда на отбора Ивайло Иванов наследява французина Ромен Балмис на поста

Днес, 07:34
Ивайло Иванов (с топката) в акция по време на европейската квалификация срещу Словения на ст. "Васил Левски" през септември 2023 г., когато бе лидер на тима ни
Националният отбор по ръгби има нов селекционер. На заседание на УС на федерацията Ивайло Иванов бе определен за наставник на тима, като същевременно бе запазена основната част от досегашния екип.

Габровецът Иванов, който на 23 септември ще навърши 38 г., наследява поста от оттеглилия се през май Ромен Балмис, който водеше отбора на България в продължение на 7 г. При френския специалист тимът ни има баланс 17 победи и 5 загуби, като се изкачи от №94 до №59 в световната ранглиста.

Самият Иванов бе национален състезател под ръководството на Балмис, като игра за България до 2024 г. Освен това той има дългогодишна кариера във Франция (над 200 мача в местния шампионат). За А отбора той има 29 мача и е топреализатор. В продължение на 7 г. бе играещ треньор на националния отбор по Ръгби 7. Иванов е дипломиран треньор по ръгби от НСА, притежава и френска треньорска диплома, ниво „Федерал“.

Негов помощник ще бъде бившият грузински национал Карлен Асиешвили - участник на световното първенство през 2015 г., професионален играч в топ 14 във Франция и най добър пилиер там за сезон 2021. 

Освен това в екипа на Иванов ще са трима от помощниците на Балмис: Николай Костадинов - кондиционен треньор, Дарина Захариева и Пол Луби - физиотерапевти.

