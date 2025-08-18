Във Франция има храм, посветен на ръгбито

Нерядко почитателите на ръгбито се шегуват, че любовта им към този спорт не е само страст, а граничи с религиозна привързаност. Но има едно място, където това твърдение всъщност е реалност. Параклисът "Нотр Дам дю Ръгби" се намира в община Ларивиер-Сен-Савин в региона Ланд, Югозападна Франция. И името му не лъже - храмът е повлиян в основна степен от ръгбито.

Цялата идея хрумва на абат Мишел Дьовер по време на реставрацията на старата енорийска църква, която не е функционирала от средата на XIX век. Девер се е ангажирал с възстановяването на параклиса, но концепцията му се изяснява през 1964 г., когато при катастрофа загиват трима млади състезатели на ръгби клуба "Дакс" - Жан Ота, Емил Карер и Реймон Албаладежо.

Тогава Дьовер, самият той заклет фен на ръгбито, решава да отдаде почит към играчите от неговата енория и тяхната памет да залегне в основата на храма, в който посетителите да си спомнят за тези момчета, но и да се помолят за здравето на живите спортисти. Идеята е одобрена от тогавашния Държавен секретариат по младежта и спорта и от федерацията по ръгби на Франция. Местните клубове "Дакс" и "Мон дьо Марсан" също помагат, като събират средства в благотворителни мачове. Ръгбистите на тези отбори помагат и с физически труд - при разчистването, поправянето на покрива и в проправянето на по-хубав път към храма.

Официалното откриване е на 26 юли 1967 г. и е извършено от Робер Безак, епископ на Дакс. В първата служба се включва и Мишел Дьовер, който изрича и съчинена от него молитва към Господ, Света Богородица и светците: "Бъдете с нас, когато страстта от играта ни завладее напълно и ни помогнете да запазим благородството на духа! Подкрепете ни в трудната житейска битка, за да излезем победители във великата игра, наречена живот!"

С годините довършителните дейности продължават. През 1969 г. капитанът на "Стад Монтоа" Пиер Лис създава скулптура на Дева Мария с младенеца и ръгби топка. Тя и до днес посреща посетителите.

Посетителите виждат витражите, които са с библейски, но и ръгби елементи - Исус е изобразен с ръгби топка или пък изпълняващ тъч, Богородица - наведена над контузен играч или бдяща над схватката. Присъстват не само състезатели с екипите на тогавашните Пет нации (Англия, Уелс, Шотландия, Ирландия и Франция, без присъединения по-късно тим на Италия), но има и емблеми на Нова Зеландия, Австралия и Южна Африка.

Вътре пък са изложени фланелките и обувките на загиналите ръгбисти. Постепенно там започват да се стичат не само вярващи, но и любители на ръгбито от цял свят. А колекцията от екипи расте до над 180 експоната от цял свят - на починали състезатели или такива, които са приключили кариерите си. Нерядко "Нотр Дам дю Ръгби" се посещава от националния отбор на Франция преди важен мач или турнир, а много по-често - от състезателите на "Тулон".

Създава се и традиция - всеки понеделник на Петдесетница се провежда тържествена меса на открито. И от 1993 г. насам на този ден ръгби отбори, треньори, близките им или просто обикnовени фенове се стичат, за да се помолят, да почетат починалите и да усетят единството между религия и игра. Разбира се, след празничната служба следва голям пикник с почерпка.

От 2012 г. нататък се вдига и тост в памет на абат Дьовер, който умира тогава на 88-годишна възраст и е погребан в двора на храма.