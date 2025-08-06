Ръгби Чемпиъншип 2025 ще предложи сблъсъка на годината

ЕПА/БГНЕС Новозеландците показаха много атрактивно ръгби в трите тест мача с Франция, а в предстоящия турнир един от лидерите в отбора на All Blacks отново ще е Арди Савея (с топката).

Второто голямо събитие в света на ръгбито за тази година, редом с Шестте нации, започва утре. С двубоя между настоящия световен шампион Южна Африка и Австралия от 18:10 ч. българско време ще бъде дадено началото на Ръгби Чемпиъншип. Това е турнирът, в който участват четирите най-силни отбора от Южното полукълбо (другите два са Нова Зеландия и Аржентина). А също така в него играят носителите на 9 от общо 10 световни титли в историята - Южна Африка (4), Нова Зеландия (3) и Австралия (2). Настоящото издание пък ще предложи очакваните с огромен интерес два сблъсъка между най-високо поставените отбори в ранглистата - Южна Африка (№1) и Нова Зеландия (№2). В специален анализ за "Сега" националът на България и ТВ коментатор Костадин Дебренлиев разкрива своите очаквания и прогнози за надпреварата, която ще продължи чак до 4 октомври.

----

Предстои ни да видим може би най-интересния турнир Ръгби Чемпиъншип за последните пет години и моментната форма на участващите отбори доказва това.

Южна Африка се подготви с четири тест мача, в които бе най-убедителен като игра и резултат срещу сборния тим "Барбериънс" (54:7), след това игра не толкова доминиращо в първия двубой с Италия (42:24) и доста повече във втория (45:0), а накрая отнесе и най-силния европейски тим след тези от Шестте нации - Грузия (55:10). Личат си нововъведения в играта на "антилопите" и до голяма степен се вижда почеркът на треньора на атаката - новозеландецът Тони Браун. Сега вече има лек превес на нападателното ръгби пред характерната до момента агресивна защита.

Нова Зеландия изненада това лято със скоростта, с която игра в трите си домакински теста срещу Франция (победи с 31:27, 43:17 и 29:19). Това бе типичното "киви" ръгби - бързо движение на топката, бързи спонтанни схватки, агресивно ръгби, невероятна защита и несломим дух. Вариативността, която All Blacks показват под ръководството на Скот Робъртсън е завидна - могат да играят добре с крак, но същевременно в моменти показват физическо ръгби, както и неструктурирано ръгби. И всичко това - на чудесно ниво, което си е висш пилотаж. Това им дава много добра маневреност според различните ситуации на терена и различните съперници.

Що се отнася до Австралия (№6 в света сега), всички знаем за формата на "кенгурута" през последните години, но обнадеждаващите наченки на възраждане на старата слава под ръководството на треньора Джо Шмид по време на есенното турне в Европа през м.г. сега намериха продължение с добрите и оспорвани игри срещу сборния тим на Британските и ирландски лъвове. Да, Австралия загуби в първите два двубоя, но с малка разлика (19:27 и 26:29), а в последния спечели (22:12). В тези мачове домакините показаха зъби, дух и желание за игра. В последните два мача особено превъзмогнаха и онова, което все не им достигаше в играта. Като победата над Британските и ирландски лъвове на 2 август в Сидни може да се счита за базата, от която може да се надгражда към по-значими успехи. Още се вижда изоставане от най-големите сили, но при спазването на сегашната посока, наваксването е напълно възможно в следващите две години - до световното първенство през 2027 г., на което домакин е именно Австралия.

Все пак към момента изглежда, че "кенгурата" ще си оспорват третото място с Аржентина (№7 в света). Южноамериканците, които станаха четвърти на последния шампионат на планетата във Франция (2023) са в подем. Само в рамките на една година селекцията на треньора Фелипе Контепоми успя да победи Нова Зеландия, Ирландия, Южна Африка, Австралия и Британските и ирландски лъвове. Аржентинското ръгби е в подем и това се видя от достигането до 1/2-финалите на завършилото наскоро световно първенство за юноши (до 20 г.).

При тези доста добри моментни позиции на участващите отбори много трудно някой ще спечели Ръгби Чемпиъншип с Голям шлем, т.е. да победи във всичките мачове. Известно предимство за новозеландците им дава фактът, че са домакини в двата мача с големия конкурент Южна Африка (6 септември в Оукланд и 13 септември в Уелингтън). Но Аржентина е опасен подводен камък и може да огорчи всеки от останалите. А няма да е сензация, ако австралийците вземат едно от двете си гостувания в Южна Африка в началото на турнира.

И вече един десерт, достъпен за европейците. Последният мач от програмата ще се играе в Лондон - на 4 октомври на ст. "Алианц" (бивш "Туикенам") Южна Африка ще се изправи срещу Аржентина.

ИГРАЧИ ПОД ЛУПА

При новозеландците е хубаво да спрем поглед на един състезател от втората линия - Фебиън Холънд, защото той изигра невероятни три мача срещу Франция. Разбира се също на Арди Савея (играч №1 в света за 2023 г.) и Боудън Барет.

Най-голямата дилема в състава на Южна Африка изглежда ще е кой да носи №10. В първия мач титуляр ще е Мани Либок, но това, което най-често му пречи, е играта му с крак. Това може да даде възможност на Саша Файнберг-Мнгомезулу да получи своя шанс за изява. А лидерската фигура при "кенгурута" се очаква да е №12 - Дамиан де Аленде, стига да не е контузен.

Разковничето на промяната при Австралия е Уил Скелтън (играещ за "Ла Рошел", Фр), който има още много какво да покаже. Още повече, че на Зеления континент отпадна ограничението за играещите зад граница австралийски ръгбисти. А също очаквания има и към партньора на Скелтън в играта - Ник Фрост. Именно двамата могат да помедат тима.

В тима на Аржентина е много важно да е здрав флай-халфът Томас Алборнос ("Бенетон", Ит), който е невероятен играч и е от огромно значение за "пумите".