НСА сътвори изненадата на кръга в ръгби първенството

Шампионът "Балкански котки" остава лидер след категорична победа над "Янтра"

Днес, 16:34
Тимът на НСА се снима в духа на романтичните времена на ръгбито след победата си над "Валяците".
Фейсбук/НСА ръгби
Отборът на НСА поднесе изненадата на IV кръг от държавното първенство по ръгби за мъже. "Студентите" спечелиха с 27:17 при гостуването си срещу "Валяците" на негостоприемния терен в Дивотино. Ключът към успеха днес бе спазване на тактическите указания, добрата отборна дисциплина и по-доброто приспособяване към тежкия терен.

За НСА това беше и последен мач за годината, тъй като отборът ще почива в заключителния есенен кръг. След днешния успех тимът е на втора позиция с 11 точки.

"Момчетата показаха характер, дисциплина и истински боен дух през целия мач. Благодарим на всички играчи и треньори за труда и отдадеността, както и на нашите страхотни фенове за подкрепата! Продължаваме напред още по-мотивирани към пролетните битки!", обявиха от ръгби клуба на НСА.

Отборът на "Валяците" остава на четвърто място с 4 точки.

Лидер след днешния кръг продължава да е "Балкански котки". Шампионът победи с убедителното 32:0 в Берковица гостуващия състав на "Янтра" (Габрово). Със спечелената бонус точка за есета "Балкански котки" вече има 14 точки. "Янтра" е на трета позиция с 5 точки.

На петото, последно място с 3 точки за момента е "Локомотив" (София), който в последния кръг на 6 декември приема "Балкански котки" от 10:00 ч. на терена в Требич. По-късно същия ден "Янтра" ще домакинства на "Валяците" от 14:30 ч.

ръгби, Валяците Перник, Балкански котки Берковица

