Франция откри "Шестте нации 2026" с шумна победа

Ирландия, вторият най-високо класиран европейски отбор в световната ранглиста, не успя да окаже очакваната съпротива срещу Франция и "петлите" се поздравиха с красноречива победа с 36:14 в откриващия мач от тазгодишното издание на най-авторитетния годишен ръгби турнир - "Шестте нации". В един момент мачът на "Стад де Франс" отиваше към пълно фиаско за "детелините", които излязоха в доста променен стартов състав заради куп контузени и наказани основни фигури. Дори на почивката двубоят отиваше към фиаско за гостите, след като французите се оттеглиха с аванс от 22:0. Така за пръв път от 2020 г. ирландците не успяха са отбележат точка в първата част на свой мач.

Домакините записаха три безответни есета - чрез Луи Биел-Биаре, Матийо Жалибер и Шарл Оливон. Малко след подновяването на играта Биел-Биаре подчерта отличното си представяне с второ есе в мача и след него резултатът вече отиде на разгром - 29:0. За лявото крило на "Бордо" това бе 22-ро есе в 23 мача за Франция!

През втората част ирландците не заиграха много по-добре, но поне по-мотивирано и започнаха да правят повече успешни блокажи и точни пасове. Дори интригата се върна за малко след две бързи есета между 58-ата и 61-ата мин. - на влезлите като резерви Ник Тимони и Майкъл Милн. Това скъси пасива до 15 точки - 29:14. Но до чудо не се стигна - това би противоречало на логиката на терена. А тази логика беше потвърдена от късно есе в последната минута на Тео Атисогбе, с което крайният резултат беше оформен.

Французите, които също бяха без куп опитни играчи (прекратилият по принуда кариера Уини Атонио, Грегори Алдрит, Дамиен Пено, Гаел Фику, Ромен Нтамак и др) показаха по-добра заменяемост, комбинативност и дори енергия за игра. В резултат тимът, воден от Фабиен Галтие поведе в класирането с 5 т., благодарение на бонус точката за есета. В допълнение "петлите" изместиха Ирландия от четвъртото място в световната ранглиста.

След мача разочарованият селекционер на "детелините" Анди Фарел заяви: "Много неща ни минават през ума в този момент, много сме разочаровани от нещо, което никога не съм си мислил, че ще кажа за този ирландски отбор - липса на интензивност през първото полувреме. С такава игра няма да спечелите нито един международен мач, камо ли такъв в Париж. Отговорът ни след почивката беше храбър, но не искаме да бъдем отбор, който реагира. Трябваше да го покажем от самото начало. Ние трябва да вземем поуките от тази вечер. Трябва да ги използваме по правилния начин и да продължим напред. Имаме дяволски много работа да свършим."

В следващия си мач Ирландия посреща Италия в Дъблин на 14 февруари, а Франция гостува на Уелс на 15 февруари в Кардиф.

А първият кръг в турнира продължава утре с мачовете Италия - Шотландия (16:10 ч. бълг. вр.) и Англия - Уелс (18:40 ч. бълг. вр.). Първият двубой ще се излъчи пряко по "Макс спорт 3", а вторият - на запис по "Макс спорт 2" от 21:00 ч.