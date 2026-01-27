Англия най-сетне пак е фаворит в "Шестте нации"

ЕПА/БГНЕС Бен Ърл (с топката) ще бъде една от основните фигури в английския отбор и неговото представяне ще окаже своята тежест върху резултатите и крайното класиране на "розите".

Очакваното с огромно вълнение от всички почитатели на ръгбито ежегодно събитие - "Шестте нации", стартира само след няколко дни. Доста от феновете дори броят и часовете до началото на 27-ото издание на турнира в настоящия му формат и 132-рото, включващо предходните формати "Шампионат на нациите" и "Петте нации". И с право броят.

Още в първия мач ще видим титаничен сблъсък между Франция и Ирландия на 5 февруари на "Стад дьо Франс". За пръв път в цялата история на турнира откриващият двубой ще е в четвъртък, тъй като в петък (6 февруари) цялото ТВ внимание ще е към церемонията по откриването на зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026.

По традиция специален коментар за "Сега" със своите очаквания за турнира направи Костадин Дебренлиев - национал по ръгби на България и треньор по този спорт.

"Тазгодишният турнир е интригуващ от гледна точка на това, че отборите ще противопоставят шест съвсем различни концепции на игра. Сега трябва да видим в действие промяната в стила на френския тим, който до момента доминираше, но не достатъчно, за да спечели срещу големите си конкуренти. Селекционерът Фабиен Галтие внесе корекции, чиято цел е да се изгради отбор във върхова форма за световното първенство през 2027 г. в Австралия. Затова и "Шестте нации 2026" ще бъде стъпка към тази задача. Подобна е целта и на Ирландия. Това не означава, че двата отбора няма да се стремят към първото място сега, но основният им замисъл е друг - с поглед към следващата година.

И това дава големи шансове на Англия, чийто главен треньор Стив Бортуик е по-близко от останалите до задачата да направи шампионски състав за световното догодина. Съответно сега съставът му има най-голям потенциал да заеме първото място.

Уелс си има вътрешни проблеми, но селекционерът Стив Танди в момента се опитва да възвърне духа на "драконите" и познатия типичен стил от 70-те години на ХХ век - нападателно ръгби, с въображение, невъзможно за спиране и с изключително солидна защита.

Шотландия на пръв поглед не може да предложи особени промени. Но при тях жокерът се крие в треньора на защитата Лий Радфорд, който изпълнява същата роля и в "Нортхемптън", където се справя много добре. Благодарение на него шотландците промениха не само играта си в отбрана, но и целия си стил - от доминиращо нападателно ръгби към доминиращо отбранително. Съответно ще видим по-нискорезултатни мачове, но много по-солидна защита, по-качествени блокажи. При "магарешките бодли" трябва да обърнем внимание на бившия национал на Австралия Джак Демпси, който е в невероятна форма за клубния си отбор "Глазгоу Уориърс". В състава се завръща Джони Грей от втората линия на "Бордо" и се очаква да довнесе стабилност. А редом до брилянтния флай-халф Фин Ръсел, трябва да се гледа и Джейми Доби, който със своята универсалност може да играе като №9, №15 или крило.

Що се отнася до Италия, селекционерът на световния шампион Южна Африка Раси Ерасмус бе казал след тест мачовете между двата отбора през 2025 г., че "адзурите" или ще спечелят "Шестте нации" през 2026 г., или ще завършат в Топ 2. В момента италианците играят много лесен за разбиране и анализиране ръгби стил, но много труден за спиране. Тяхната солидна стабилност в отсъдените схватки и странични хвърляния им дава важни козове за спечелване на турнир като "Шестте нации". При тях трябва да се следи Марко Ричони, които е стълб в първата линия на "Сараценс". Специално внимание трябва да се обърне на Мартин Паже-Рело, който носи в момента огромно вдъхновение на "Бордо" и много трудно ще може да бъде спрян на предстоящия турнир. Хубаво е да се запомни и 19-годишният Едоардо Тодаро от "Нортхемптън", който сега излиза на сцената и ще играе на крилото.

В състава на Франция липсват Грегори Алдрит, контузеният Максим Луку и Дамиен Пено, който все още има изключителни реализаторски качества, но не пасва на новата концепция на Галтие. Тя включва не дълги, а къси шутове, които изискват съревнования във въздуха. Нещо, което Пено не може да предложи. Очаква се специално Алдрит да бъде заменен от световния младежки шампион с "петлите" Лени Нуши, на когото никога не биха му дали неговите 22 години, съдейки по зрелия му начин на игра.

Селекционерът на Ирландия Анди Фарел е принуден да не разчита на редица контузени играчи. В тази ситуация ролята на капитана Кийлън Дорис ще бъде монументална и е много важно Дан Шиън да остане здрав до края на "Шестте нации", ако искат "детелините" стабилност в защита. Отново ще видим битка кой да поеме ключовата функция на №10 - Джак Кроули, Сам Прендъргаст и Киърън Фроули. Фокусът трябва да е и върху Робърт Балукун, който има потенциал да направи невероятни неща по крилото, когато получи доверие. Голям удар за ирландците обаче е наказанието на центъра им Бънди Аки, който ще пропусне първите три мача (с Франция, Италия и Англия) заради недопустимо поведение в мач за клуба си "Конахт" в "Юнайтед Ръгби Чемпиъншип".

Англия в момента притежава капацитет не само да спечели "Шестте нации", но и да победи Южна Африка. Затова за самочувствието на "розите" е много важно да триумфират в настоящия турнир. От техния състав няма как да бъде подминат Хенри Полък, чиято харизма е това, от което англичаните имат нужда в момента. Да, провокатор, но с невероятни умения. При тях тричетвъртната линия ще бъде доминирана от играчи на "Нортхемптън", но е интересно и как ще се изяви центърът Макс Оджомо, който прави много силен сезон в "Бат" и има способността да играе №10.

Мачовете от "Шестте нации" ще бъдат излъчвани за България по каналите на "Макс спорт".