Само Франция остана с шанс за Голям шлем в "Шестте нации 2026"

"Петлите" продължават да са с пълен актив след днешния си разгром над Уелс с 42 точки разлика

15 Февр. 2026
Играчът на мача на ст. "Авива" в Дъблин Робърт Балукун (вляво) бележи третото и последно есе за ирландците при победата им над Италия с 20:13.
ЕПА/БГНЕС
Франция е единственият непобеден отбор след изиграването на мачовете от втория кръг на тазгодишното издание на най-престижния ежегоден ръгби турнир в Европа "Шестте нации". Отборът на "петлите" очаквано не срещна проблеми при гостуването си срещу Уелс и разгроми домакините с 42 точки разлика - 54:12 (26:7 на почивката). Така селекцията на Фабиен Галтие постигна втора поредна победа, отново с бонус точка за есета, като продължава мисията си за спечелването на турнира и Големия шлем (б.ред. - първо място, съчетано с победи над всички останали съперници). Нещо повече - "петлите", водени от гения на капитана си Антоан Дюпон, показват и най-атрактивната и красива игра сред всички останали в тазгодишната надпревара. За играч на мача беше определен флай-халфът Матийо Жалибер, който записа едно есе и се отблагодари на Галтие с много силна игра заради шанса отново да излезе в титулярния състав.

След днешния успех французите водят еднолично в класирането с пълен актив от 10 точки, като имат 4 точки аванс пред следващия - Шотландия. Задачата за безпогрешно представяне в турнира в следващия кръг ще бъде подложена на нелеко изпитание - домакинство в Лил на 22 февруари от 17:10 ч. наше време срещу намиращия се във възход и все по-солидно играещ състав на Италия.

В съботните мачове отборите, които бяха изправени до стената, спечелиха. Първо това стори тимът на Ирландия, който победи с много усилия с 20:13 в Дъблин именно Италия, въпреки че гостите водеха с 10:5 на почивката. Играта на "детелините" отново не оправда големите очаквания на феновете, а и получилият нов кредит на доверие флай-халф Сам Прендъргаст за пореден път се представи разочароващо. Но въпреки това домакините обърнаха резултата с много силна воля през втората част. "Устойчивостта, която показахме, за да спечелим мача, беше фантастична. Характерът, който показахме, за да се завърнем и да имаме смелостта да играем ръгбито, което играехме, беше много окуражаващ", доволен бе селекционерът на Ирландия Анди Фарел. След този мач отборът му продължава да е предпоследен, но вече е с 4 точки и е съвсем близко до предните в класирането. Така Фарел и момчетата му ще могат да излязат с една идея по-голямо самочувствие и спокойствие в напеченото гостуване срещу Англия на 21 февруари от 16:10 ч. българско време.

Англичаните от своя страна не спечелиха нито една точка в този кръг, след като отстъпиха с 20:31 срещу силно амбицирания тим на Шотландия в Единбург. С тази победа "магарешките бодли" спечелиха за пети път в последните шест двубоя трофея "Калкута къп", разиграван между двата тима от 1879 г. насам. Шотландците също така прекъснаха впечатляващата серия на "розите" от 12 поредни победи в международни тест мачове. За домакините и техния селекционер Грегър Таунсенд това бе глътка въздух след тежките критики, последвали загубата с 15:18 от Италия в Рим преди седмица. В следващия кръг Шотландия гостува на 21 февруари от 18:40 ч. наше време срещу Уелс, който все още е без спечелена точка на дъното на класирането. "Драконите" днес записаха 13-ата си поредна загуба в "Шестте нации".

След успеха в Единбург капитанът Сионе Туипулоту посвети спечелената "Калкута къп" на Таунсенд. Треньорът на свой ред коментира: "Изиграхме едни от най-добрите си ръгби мачове срещу Англия и това е страхотно. Това е всичко, което искаш като треньор, а през второто полувреме станахме отбор, който се бори един за друг и за феновете. Ръгбито изважда най-доброто от нас, когато сме много агресивни и играем бързо. Мисля, че това беше един от най-добрите мачове на Фин Ръсел за Шотландия, а темпото на работа на нашите нападатели беше превъзходно."

А стабилната игра на Англия в последните двубои този път беше разколебана от груби индивидуални грешки. Хенри Арундел помрачи впечатлението от отбелязаното есе с това, че остави за 30 минути отбора си с човек по-малко - първо заради жълт картон, а след това заради глупаво изкаран 20-минутен червен картон. Елис Гендж пък не успя да хване топката и позволи на Бен Уайт да вкара третото есе за Шотландия. А при несполучлив опит за ждроб на опитния флай-халф Джордж Форд последва мълниеносна атака за четвъртото есе на "магарешките бодли". Сега вече е много интригуващо да се види отговорът на англичаните след седмица в Лондон срещу Ирландия.

