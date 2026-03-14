"Янтра" излезе устремно на второ място в ръгби шампионата

ТВ1 Състезателите на "Янтра" (в червени фланелки) и НСА се готвят да влязат в схватка в момент от днешния мач в Габрово.

Отборът на "Янтра" спечели категорично с 29:17 домакинството си срещу НСА в мач от V кръг на държавното първенство по ръгби. Успехът в първия официален мач за годината позволи на тима от Габрово да излезе на второ място в класирането с актив от 13 точки. "Янтра" имаше превес през цялото време и в един момент водеше с 29:0. Отборът на НСА, който бе приятната изненада в първия дял на шампионата, днес изглеждаше неузнаваемо и предложи почти тренировъчно темпо на игра, с минимален заряд при схватките и блокажите. Все пак столичани се разиграха в последните минути и отбелязаха две есета в самия край. НСА отстъпи на трето място и остава с 11 точки.

Във вчерашния мач от кръга "Валяците" спечели с 39:36 гостуването си срещу "Локомотив" (София) в своеобразно повторение на финала за Купата на България от 26 октомври. Този път двубоят, който се игра в Требич, премина изненадващо коректно и резултатът през повечето време беше близък. Перничани обаче през почти цялото време водеха в резултата и не позволиха да бъдат задминати. Лоша шега и на двата отбора изигра силният вятър, който попречи при няколко наказателни и допълнителни удара.

След тази победа тимът на "Валяците" продължава да е на четвърто място, но вече има 8 точки. "Локомотив" остава на петата, последна позиция, като е с 4 точки след придобитата бонус точка за минимална загуба.

В следващия кръг на 29 март НСА приема в столично дерби "Локомотив" от 11:00 ч. на терена на Националната спортна академия, а по-късно същия ден шампионът и лидер в класирането "Балкански котки" (19 т.), който в този кръг не игра, ще гостува срещу "Валяците" от 14:30 ч. Тимът на "Янтра" ще почива в VI кръг.