България влиза в битка за горна дивизия по ръгби 7 в Андора

Сега Селекционерът на отбора Ивайло Иванов (с топката) дава указания по време на една от тренировките от лагера в Андора преди важните двубои през уикенда.

Сезонът в България в по-популярната версия - ръгби 15, завърши, но продължава в по-атрактивната - ръгби 7. Този уикенд националният тим, който е съставен от състезатели от представителната формация на страната по ръгби 15, ще се впусне във важна битка от европейския шампионат по ръгби 7 в дивизия Конференция 1 (третото ниво за континента в тази разновидност на ръгбито). Турнирът ще е в Андора, а първите ни срещи ще са със Словения (13:52 ч. българско време) и Австрия (17:22 ч.). Двубоите ще се излъчват директно на сайта на Rugby Europe. Следващите ни съперници ще зависят спрямо класирането в групата и останалите мачове от надпреварата. Участват още домакинът Андора, Люксембург, Финландия, Израел, Кипър и Сърбия.

Българските национали сами са си задали цел - изкачване в по-горната дивизия (Трофи). Те са на лагер в Андора още от понеделник. "Всичко е по план, момчетата са готови", коментира пред "Сега" селекционерът на отбора Ивайло Иванов, който е и треньорът на държавния тим по ръгби 15. Отсъстват заради травми играчите от 3/4-линията Николай Герасимов ("Балкански котки") и Микеле Ферари.

В Андора е и женският ни национален тим, който също е в дивизия Конференция по ръгби 7 и започва мачовете си още утре. Първият съперник е Литва (11:00 ч.), а след това е Латвия (13:30). Останалите участници са Малта, Естония, Словакия, Гърция, Люксембург, Израел, Босна и Херцеговина и Финландия.

Ръгби 7 е олимпийският вариант на ръгби. В него теренът отново е със стандартни размери, но отборите са с по 7 състезатели, а полувремената са по 7 минути. Почивките между двете части са по 2 минути, вместо по 10, а при жълт картон състезателят излиза от игра за 2 минути, вместо за 10.