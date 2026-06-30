Ръгбито ще настига футбола по популярност с Шампионата на нациите

ЕПА/БГНЕС Световните шампиони с Южна Африка Кобъс Райнах, Андре Полард и Ебен Етцебет (от ляво на дясно) се подготвят по време на лагера на отбора преди лятната серия от Шампионата на нациите, в която "антилопите" ще домакинстват на Англия (4 юли), Шотландия (11 юли) и Уелс (18 юли).

Ако има спортни събития, които в момента могат да отнемат вниманието на феновете от световното първенство по футбол, това са тенис турнирът "Уимбълдън" и новоучреденият Шампионат на нациите в ръгбито. Последният започва утре, а българският ръгби национал и ТВ коментатор Костадин Дебренлиев обяснява специално за "Сега" защо се стигна до замяната на традиционните летни тест мачове в този спорт с новия турнир.

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Още при избора на австралиеца Брет Робинсън за президент на Световната ръгби федерация през ноември 2024 г., той обеща, че ще направи промени, необходими за оцеляването на спорта. И важна стъпка за финансовата стабилност на организацията е именно създаването на Шампионата на нациите, което е може би най-хубавото решение в този спорт през последните 30 години. От треньорска гледна точка едно е да играеш тест мачове, както досега, а съвсем друго е да се състезаваш в турнирна надпревара.

Сега световното ръгби отваря вратите за въвличане на още повече фенове към този вълшебен спорт, а и отварянето към него на нови държави, където ръгбито не е било силно застъпено. Един от тези пазари с потенциал е американският. А тъкмо Щатите ще домакинстват на световното първенство през 2031 г. И една от идеите на Шампионата на нациите е да заздрави основите на ръгбито в САЩ, защото сега заради тазгодишния турнир ще се купят там ТВ права, пазарът ще се разрасне. И така ще бъде направена една услуга в полза на поетия риск да бъде организирано първенство на планетата именно в Щатите, за което вече са инвестирани над 200 млн. долара.

До момента Световната ръгби федерация генерира над 90% от приходите си, благодарение на световните първенства. Но те се провеждат веднъж на 4 години, а разходите на организацията се увеличават - правят се нови турнири, обръща се повече внимание и на женското ръгби, а и там се изискват разходи.

И сега Шампионатът на нациите позволява на ръгби феновете отново да изживеят познатото усещане през лятото отборите от Северното полукълбо да гостуват на тези от Южното, а наесен визитата да се върне. От друга страна се осигурява на Световната федерация чисто организационен опит, както и свежи постъпления. Така ръгбито може да стане още по-конкурентоспособен спорт на футбола, баскетбола и волейбола.

Подготовка за Световната купа в Австралия през 2027 г.

За треньорите предстоящият турнир е може би най-добрата възможност да се направи генерална проверка преди световното първенство догодина в Австралия. Защото следващото издание на Шампионата на нациите е през 2028 г. И така отбори като Канада, САЩ, Самоа, Тонга ще получат възможност сега да играят в по-голям брой мачове от обичайното, а това е само плюс за подготовката им за предстоящата Световна купа. Така играчите ще могат да се видят под напрежение, да се тестват стратегии, игрови тактики за отделни мачове.

Дебюти и сбогувания

Турнирът ще отбележи и дебюта на Дейв Рени начело на представителния отбор на Нова Зеландия - митичния All Blacks. Той е познато лице в този спорт, тъй като е водил в Европа тима на "Глазгоу Уориърс", от 2020 до 2023 г. пък бе начело на Австралия. Първият му тест ще бъде значително предизвикателство - силният отбор на Франция утре от 10:10 ч. сутринта наше време.

Нова Зеландия, Австралия и останалите нации от Южното полукълбо (без Южна Африка) определено играят по-малко мачове на клубно ниво, в сравнение с тези от Европа и сега състезателите би трябвало да наваксат. Специално при австралийците има и емоционален момент, тъй като това ще бъдат последните 3 мача на Джо Шмид като селекционер на "кенгурата" - срещу Ирландия, Франция и Италия. След това той ще бъде заменен от Лес Кис.

Само селекционерът на световния шампион Южна Африка - Раси Ерасмус, уверява към момента, че Шампионатът на нациите няма да се третира като турнир от страна на неговия отбор, а като тестове, както досега, като фокус остава първенството в Австралия догодина. Но контузиите при "антилопите" напоследък навеждат на мисълта, че именно започващият утре турнир ще е шанс за създаване на дълбочина в състава с поглед щъм Световната купа.

Като цяло прогнозата е, че първата част от Шампионата на нациите ще покаже, че отборите от Северното полукълбо са поизравнили нивото си с тези от Южното. Най-хубавото е, че турнирът ще бъде решен в Европа. Финалните мачове са от 27 до 29 ноември на стадион "Алианц" в Лондон, известен до септември 2024 г. само като "Туикенъм ".