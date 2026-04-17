Още двама ръгбисти отпаднаха за утрешния мач с Украйна

Тимът на България пристигна в Молдова след 16-часово пътуване

17 Апр. 2026
Ник Тенев
Селекционерът на националния отбор по ръгби Ивайло Иванов (с топката) се включи в тренировките по време на лагера на Национална футболна база в Бояна.

Неприятната новина получи селекционерът на мъжкия национален отбор по ръгби на България Ивайло Иванов преди утрешния тежък двубой срещу Украйна в група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации"). По време на лагера още двама национали отпаднаха от състава - Мариан Пенов ("Валяците") заради травма и Георги Паризов ("Локомотив", София) заради личен ангажимент. "По време на лагера се появиха някои нежелани контузии, но това е част от спорта и сме готови да се справим с тази ситуация", потвърди Иванов пред "Сега". Това е допълнително затруднение за него, понеже още преди началото на подготовката бе ясно, че той няма да разчита по различни причини на Людовик Александров, Николас Александров, Смилко Дебренлиев, Костадин Дебренлиев, Владислав Михов, Слави Йоханес, Рикардо Атие, Анатолий Анаяу и Кристиян Павлов.

Мачът с Украйна е по програма утре на неутрален терен, в Кишинев (Молдова) от 14:00 часа. Ще се предава пряко на сайта на Rugby Europe. Българският отбор пристигна днес следобед в Кишинев след тежко 16-часово пътуване с автобус и почти веднага след това направи тренировка.

Въпреки проблемите през последните дни, Ивайло Иванов изрази оптимизъм: "Лагерът протече изцяло по предварително изготвения план. В рамките на краткия период от два дни успяхме да изградим основите на игровата ни система в защита и в атака, съобразена с профила на отбора на Украйна. Надявам се, че играчите ще успеят да приложат тази стратегия по време на мача. Основната цел на отбора е да покаже силна, дисциплинирана и сплотена игра в утрешния двубой срещу силния съперник, както и да докаже, че може да се представя на високо ниво и като гост."

Украинците, които са №51 в света и са с 20 места пред България в ранглистата, ще бъдат и най-голямото предизвикателство за нас в групата, тъй като спечелиха убедително предишните си две срещи - 41:6 над Турция в Истанбул и 31:15 над Молдова в Кишинев.

В момента отборът на България е на трето място с 4 точки, спечелени от победата в единствения ни мач до момента от настоящата кампания - 16:14 над Турция на 4 октомври м.г. Украйна е начело в класирането с 9 точки, а на втора позиция е Молдова с 4. Именно молдовците са последният ни съперник за сезона. Двубоят ще се играе идната събота (25 април) от 15:00 ч. на стадион "Локомотив" в София, тъй като пистата на Националния стадион "Васил Левски" още е в ремонт. Билети се продават в мрежата на Urbo, като цената е 10 евро.

