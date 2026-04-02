Новият герой на Франция стана №1 на "Шестте нации 2026"

ЕПА/БГНЕС Луи Биел-Биаре държи шампионския трофей на "Шестте нации 2026" и ликува пред феновете на Франция след победата над Англия в последния мач от тазгодишния турнир.

Крилото на френския национален отбор по ръгби Луи Биел-Биаре беше обявен за играч №1 в изминалия турнир на "Шестте нации 2026", в който отборът му триумфира като победител.

Той спечели анкетата сред феновете с 44% от гласовете. Останалите номинирани бяха италианският център Томазо Менончело, който бе най-добър играч в надпреварата за 2024 г., шотландското крило Кайл Стейн и ирландският център Стюарт Макклоски.

Биел-Биере, който е сред големите любимци на публиката на "петлите", заслужи индивидуалния приз за втора поредна година. В завършилия преди около 3 седмици турнир той подобри собствения си рекорд от 2025 г. за най-много есета (8) в рамките на един турнир на "Шестте нации", като сега записа смайващите 9 успешни опита.

С четирите си есета в заключителния мач срещу Англия крилото на "Бордо-Бегле" се запомни и с още няколко постижения. Той има есета вече в десет поредни мача в "Шестте нации" (б. р. - никой до момента не е постигал това в историята на турнира); реализирал е и общо 17 есета от 14 изиграни мача в турнира. Броят на есетата го нарежда на пето място във вечната класация по есета в турнира и е само на 8 от водача Брайън О'Дрискол (с 26 от 2000 до 2014 г.). Биел-Биаре също така има до момента повече есета (29), отколкото мачове (27) с екипа на Франция.

"Много съм щастлив. Това е поредната награда за упоритата работа на отбора през целия турнир. Успяхме да защитим титлата си. Да спечелим турнира две години поред не е никак малък подвиг. Много сме щастливи, че го направихме", коментира Биел-Биаре след получаването на наградата.