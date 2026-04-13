Ръгбистите ни излизат с четирима дебютанти срещу фаворита Украйна

Фейсбук/БФРъгби Селекционерът на националния отбор Ивайло Иванов е убеден, че с добра подготовка, дисциплина и изграждане на подходяща защитна система българските ръгбисти имат шансове в събота срещу силния състав на Украйна.

Сериозни кадрови проблеми има селекционерът на мъжкия национален отбор на България по ръгби Ивайло Иванов във втория си мач на поста. Двубоят ще е срещу фаворита в група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации") - Украйна, като ще се играе по програма в събота (18 април) на неутрален терен, в Кишинев (Молдова) от 14:00 часа.

Иванов няма да разчита на осем ключови състезатели. Людовик Александров и Николас Александров отпадат поради професионални ангажименти, но поне те трябва да бъдат на разположение за следващия мач - домакинството срещу Молдова в София на 25 април. Също заради други ангажименти извън състава остават Смилко Дебренлиев, Костадин Дебренлиев и Владислав Михов, а Слави Йоханес няма да участва по семейни причини.

Други двама отпадат заради травми. Сериозен удар за отбора е тежката контузия на Рикардо Атие, който е скъсал ахилесово сухожилие по време на мач с клубния си отбор "Ивреа" през изминалия уикенд в Италия. Кристиян Павлов ("Балкански котки") също отпада след разкъсване на мускул в задната част на бедрото в последния мач от българското първенство.

"Всички те са изключително опитни състезатели и тяхната липса ще се усети сериозно. Въпреки това съм уверен, че играчите, които ще ги заместят, ще се представят достойно, дори и да им липсва опит", заяви селекционерът.

Програмата, която предвижда два мача в две последователни седмици, създава допълнителни трудности за спортно-техническия екип, тъй като ръгбито в България е на аматьорски начала и голяма част от състезателите съчетават спорта със служебни ангажименти, което усложнява организацията и селекцията.

А сред тези, които ще заместят отсъстващите, има четирима дебютанти. Прави впечатление присъствието на Андрей Хинков, състезател на "Берлин 03" от Първа Бундеслига - най-високото ниво на ръгбито в Германия. Дебют ще запишат още Джеймс Шерууд ("Ипсуич"), който и досега е бил част от разширения състав, Николай Венков ("Янтра", Габрово) и Александър Одаджийски ("Балкански котки").

В отбора се завръща и опитният Тома Бранков ("Балкански котки"), на чийто дългогодишен опит ще се разчита в този труден момент. В разширения състав са попаднали общо 13 играчи от шампиона "Балкански котки".

Подготовката на отбора започва от днес на Националната футболна база в Бояна, където ръгбистите вече няколко пъти бяха на лагер преди мачове.

Украйна не само е лидер в групата ни с две победи от два мача (41:6 над Турция в Истанбул и 31:15 над Молдова в Кишинев), но е и най-силният ни съперник в последните 4 години. Украинците в момента са №51 в световната ранглиста, докато България е №71.

"Това е сериозно предизвикателство както за мен, така и за отбора. Украйна е силен и физически отбор, с опит на високо ниво. Играта им е семпла, но изключително ефективна - много са стабилни в схватките и бързи по фланговете. Ще изградим защитна система, с която да им се противопоставим. За мен в това гостуване най-важно е отборът да бъде добре подготвен и да излезе със същата мотивация, каквато показва, когато играе на собствен терен", коментира пред "Сега" Ивайло Иванов.

СМЯНА НА СТАДИОНА

Домакинството ни срещу Молдова на 25 април този път няма да се играе на ст. "Васил Левски". Причината е, че ремонтът на лекоатлетическата писта все още не е приключил. По тази причина мачът ще се състои на ст. "Локомотив" в квартал "Надежда" - там, където се игра и последният финал за Купата на България по ръгби на 26 октомври м.г. Началният час на срещата остава същият - 15:00.