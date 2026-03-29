"Балкански котки" взе един от най-тежките си мачове към титлата

Днес, 17:10
Състезателите на "Валяците" (в черно) и "Балкански котки" се поздравяват в духа на феърплея след края на днешния мач в Дивотино.
Състезателите на "Валяците" (в черно) и "Балкански котки" се поздравяват в духа на феърплея след края на днешния мач в Дивотино.

Безспорният доминант в ръгби първенството ни през последните години "Балкански котки" спечели един от традиционно най-тежките си мачове, след като постигна убедителното 43:12 в гостуването си срещу рекордьора по титла на България "Валяците" в среща от VI кръг. Тимът от Берковица държеше пълен контрол над играта и на почивката водеше с 29:12, а през втората част не даде на домакините да отбележат нито една точка. Със спечелената бонус точка "Балкански котки" води в класирането вече с 24 точки и три кръга преди края на сезона се доближи още повече до седмата си титла (и пета поредна).

Треньорът на пернишкия тим Антонио Любенов коментира за БТА, че благодари на състезателите, които са успели да вземат участие в мача, тъй като отборът има сериозни кадрови проблеми. "Доволен съм от мъжката игра на моите момчета. Поздравявам отбора на Берковица - все пак те са националните ни шампиони", заяви Любенов.

Цветостин Цветков ("Балкански котки") каза: "Въпреки че в последния момент имахме кадрови проблеми, по-млади момчета влязоха в игра и успяхме да покажем това, в което сме най-добри."

В по-ранния мач днес "Локомотив" (Сф) постигна първата си победа за сезона - 29:23 над НСА в интригуващо столично дерби. "Железничарите" поведоха, после "студентите" осъществиха обрат, но в последните минути "Локомотив", който досега бе последен в класирането, все пак изтръгна успеха и вече има 8 точки, с което се изравни по точки с "Валяците". С бонус точката за минимална загуба НСА е на третата позиция с 12 точки. Втори с 13 е "Янтра" (Габрово), който днес почиваше.

Следващата неделя (5 април) е последният кръг преди паузата в първенството заради мачовете на националния отбор срещу Украйна на 18 април в Кишинев и срещу Молдова на 25 април в София. От 11:30 ч. "Локомотив" (София) приема "Янтра" в Требич, а от 15:30 ч. "Балкански котки" ще бъде домакин на НСА в Берковица. Тимът на "Валяците" ще почива.

Фейсбук/НСА ръгби Националът в състава на "Локомотив" Смилко Дебренлиев (№15 в бяло) е тръгнал да пробива по време на мача с НСА.
ръгби, Балкански котки Берковица, Валяците Перник

