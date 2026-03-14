Франция спечели инфарктно "Шестте нации 2026"

Франция спечели за втора поредна година най-престижния ежегоден ръгби турнир в Европа - "Шестте нации". Този път това се случи изключително драматично, буквално в последната секунда. И действително - 3 минути след изминаването на 80-те редовни на "Стад де Франс" домакините губеха с 45:46 срещу Англия в епичен сблъсък. Но точно изпълнен наказателен удар на Тома Рамос, който не трепна при голямото напрежение, донесе триумфа с 48:46 за французите, които завършиха с 21 точки в крайното класиране.

А преди шута на Рамос временното подреждане се оглавяваше от Ирландия. "Детелините" събраха 19 точки след успеха си с 43:21 в Дъблин над Шотландия. Стигна се до куриозната ситуация ирландците да стискат палци на отколешния си съперник Англия за последния мач във Франция. Англичаните на свой ред заличиха лошите впечатления от предишните си двубои и стояха равностойно, борейки се до края срещу считания за фаворит тим на домакините.

Везните в полза на "петлите" в заключителния двубой на турнира наклони не само ударът на Рамос, а и фантастичното предствяне на Луи Биел-Биаре. Лявото крило на "Бордо Бегле" отбеляза сам 4 есета и така записа куп рекорди. Той бележи вече в десет поредни мача в "Шестте нации" и има общо 16 есета от 14 мача в турнира. Биел-Биаре подобри и постижението за най-много есета (8) в рамките на един турнир на "Шестте нации", поставено от него през м.г., като сега завърши с изумителните 9 успешни опита. Така той има до момента повече есета (29), отколкото мачове (27) с екипа на Франция. Англия спечели бонус точка за минимална загуба и след четвъртото си поредно поражение в турнира остана на пета, предпоследна позиция с 8 точки.

За завършилия на второ място отбор на Ирландия остана малката утеха, че е заслужил "Тройната корона" - победи в рамките на турнира над останалите три тима на Острова (Англия, Шотландия и Уелс). Летящите много високо шотландци не успяха да сбъднат мечтата си за първи трофей в "Шестте нации" и останаха трети с 16 точки.

Символичният трофей "дървената лъжица" за последния в класирането се падна на Уелс, за трета поредна година. "Драконите" обаче показаха точно в последния си мач, че продължават възхода си и спечелиха първата си победа в настоящия турнир - 31:17 над гостуващия тим на Италия. Това им осигури финален баланс от 6 точки.

Устремът и волята на уелсците, особено преди почивката в Кардиф, позволиха на феновете да се отдадат на отдавна забравени радостни чувства, а в един момент резултатът бе 31:0. Като апотеоз на силния мач бе попадението от ждроб на флай-халфа Дан Едуардс. С днешния мач Уелс сложи край на серията от 15 поредни загуби в "Шестте нации". Последната победа бе над Италия в Рим (29:17) на 11 март 2023 г., или преди 1099 дни. Също така това бе първи домакински успех от 1491 дни след 20:17 над Шотландия от 12 февруари 2022 г. и последвали 11 поредни загуби на свой терен.

Въпреки поражението, Италия остави отлични впечатления в турнира, най-вече след драматичните си победи над Шотландия и Англия. "Адзурите" завършиха с 9 точки, отредили им трета позиция.