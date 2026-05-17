Шампионът "Балкански котки" приключи сезона с най-голямата си победа

Шампионът на България по ръгби "Балкански котки" завърши форсмажорно сезон 2025/26, през който отборът извоюва петата си поредна титла и общо седма в историята. В последния мач от Х кръг, а и последен от първенството, тимът от Берковица спечели домакинството си срещу "Локомотив" (Сф) с изразителния резултат 124:3. Трябва да се отбележи, че "железничарите" бяха в намален състав и дори бе постигната договорка двубоят да се играе в две части по 30 минути, вместо стандартните две по 40. Въпреки това числовото и игровото предимство си казаха думата. Още на почивката "котките" водеха с 68:0.

С този успех "Балкански котки" завърши сезона с 39 точки, като си осигури окончателна преднина от 16 точки пред следващия. През сегашното първенство шампионът не допусна нито една загуба, а днешната победа, която бе 10-та поредна, бе и най-голямата от всички през цялата кампания.

В по-ранния мач днес вицешампионът "Янтра" потвърди цялостното си добро представяне през сезона и победи с 45:15 като гост коравия тим на "Валяците". Габровци водеха на почивката със 17:10, а голямата разлика дойде през втората част, когато домакините отбелязаха само едно есе. С днешния успех и бонус точката за отбелязани есета "Янтра" събра 23 точки, с които се откъсна на 6 точки пред третия в крайното класиране - НСА (17 т.), който днес почиваше. "Валяците" завършиха сезона с 8 точки, с колкото остана и "Локомотив".