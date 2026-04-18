Ръгбистите ни претърпяха тежка загуба от Украйна в Молдова

ТВ1/Ръгби Европа Селекционерът Ивайло Иванов (с жълтия потник) окуражава националите и им дава указания след едно от есетата на украинския тим в днешния мач в Молдова.

Мъжкият национален отбор на България по ръгби загуби тежко с 0:48 гостуването срещу Украйна от група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации"). Това бе първо поражение за тима ни през настоящия сезон 2025/26, първо бе и за Ивайло Иванов като национален селекционер.

Разликата в класите обаче бе видна през целия мач, който се игра в молдовската столица Кишинев. И това бе разбираемо - Украйна досега бе постоянен участник в по-горното ниво - Трофи. Трябва да се отчете и липсата на 11 играчи от нашия състав по различни причини.

Всъщност до почивката българският отбор се опита да играе равностойно и позволи на съперника да отбележи само две есета, като резултатът след първата част бе 0:10.

След това обаче украинците продължиха не само с отличната си игра в защита и оптимално използване на открилите се празни пространства в нашата отбрана, но и демонстрираха завидна физическа издържливост. Показателно е, че нашите играчи за пръв път стигнаха 22-метровата зона на Украйна едва в 47-ата минута, а след това имаха само още една по-сериозна атака, но и тя не доведе до отбелязване на точки. Все пак ръгбистите ни се опитваха да играят и да се противопоставят до последната минута. В опит да помогне, в игра влезе дори самият Ивайло Иванов.

Трябва да се отбележи също горещата подкрепа, която оказа от трибуните до самия край на мача юношеският ни национален отбор (до 18 години), който по-рано днес отстъпи с 12:46 от връстниците си от Молдова в тест мач, игран също в Кишинев.

Това бе най-крупната победа за Украйна в групата. Преди това лидерът в класирането победи Турция с 41:6 в Истанбул и Молдова с 31:15 в Кишинев. След днешния успех украинците водят с 14 точки.

На второ място е Молдова с 4, а България е на трето, също с 4. Турция приключи участието си в групата с 1 точка.

Следващата събота България приема Молдова от 15:00 ч. на стадион "Локомотив" в София в последния си мач за сезона. Това ще и директен спор за второто място в крайното класиране в групата. Билети се продават в мрежата на Urbo, като цената е 10 евро.