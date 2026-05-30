Стилияна Николова стана европейска вицешампионка

БФХГ/Анна Недкова Стилияна Николова изпълнява зрелищен елемент от съчетанието си с обръч в зала "Конгресна" във Варна.

Стилияна Николова спечели сребърен медал в индивидуалния многобой на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Водещата състезателка в националния ни отбор изигра стабилно и четирите си съчетания и натрупа сбор от 118,750 т.

Възпитаничката на треньора Валентина Иванова получи оценки от 30,550 на обръч и 29,100 на топка, с което си осигури участие в т. нар. суперфинал с първи резултат. За изпълненията си в Топ 10 с бухалки и лента Стили получи съответно 30,050 и 29,050 т.

За Николова това е отличие от пети пореден шампионат на Стария континент. Тя има злато от Будапеща 2024, сребро от Талин 2025 и бронз от Тел Авив 2022 и Баку 2023.

Победителка в многобоя във Варна 2026 стана олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) със сбор от 120,150 т. Това беше единствената титла, която липсваше в колекцията ѝ. Защитаващата трофея си от миналата година Таисия Онофричук (Украйна) остана с бронза със 117,150 т.

Другата българска гимнастичка на европейското - Ева Брезалиева, приключи участие след първата фаза на финала с 51,200 т. и не попадна в Топ 10. Тя допусна неточности на обръч и беше оценена с 24,300 т., а на топка игра по-добре и взе 26,900 т., но в крайна сметка остана на 19-а позиция.

В 15:00 ч. започва многобоят при ансамблите.