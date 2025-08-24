Стилияна Николова донесе всички медали за България в Рио

Стилияна Николова спечели нови три медала на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро и по този начин донесе всички 5 отличия за България.

В днешните финали на уредите навършилата 20 г. само преди два дни българска грация завоюва нови две сребърни и едно бронзово отличие. Те се прибавиха към нейното сребро в многобоя и към второто място на България в отборното класиране, за което се взимат представянията на индивидуалните състезателки (Николова и Ева Брезалиева) и на ансамбъла, който завърши шести.

Днес Стилияна започна финалите с второ място - на обръч. Тя получи 29.950 т. за своето изпълнение, като бе победена единствено от бившата абсолютна световна шампионка София Рафаели (Ит), оценена от съдиите с 30.650.

На трето място завърши рускинята с германски паспорт Анастасия Симакова - 29.400, а абсолютната №1 от Рио 2025 и олимпийска шампионка Дария Варфоломеев (Гер) остана 5-а с 28.950. Пред нея се класира и Рин Кийс (САЩ) с 29.200.

Стилияна спечели втория си медал от днешните финали във финала на бухалки. Там тя допусна грешка - изпускане на уред, но съчетанието ѝ бе достатъчно сложно, за да ѝ осигури трета оценка - 28.800. Златото спечели Варфоломеев с най-високата оценка на цялото първенство досега - 31.700, а среброто е за дебютантката от Румъния - Амалия Лика, с 29.000.

На лента Николова завърши още веднъж втора, след като получи 29.800 т. В това състезание участва и втората ни гимнастичка - Ева Брезалиева. Тя бе оценена от съдиите с 28.050 т., което ѝ отреди 7-о място. И тук златния медал бе за Варфоломеев с 30.250, а на трета позиция завърши абсолютната еврошампионка от Талин 2025 Таисия Онофрийчук (Укр) 29.100.

На топка Стилияна остана на 5-о място и това стана единственият уред, на който не спечели медал, след като съдийките оцениха съчетанието ѝ с 28.500. Трето злато на уредите завоюва Варфоломеев с 29.850, а историческо сребро за САЩ взе Рин Кийс с 29.050. Трета се нареди София Рафаели (28.750), а на четвърто място е Тахмина Икромова (Узб) с 28.700.

Така Стилияна Николова завърши световното с общо 4 сребърни и 1 бронзов медал. Тя вече има в кариерата си 6 сребърни и 4 бронзови медала от световни шампионати - в София 2022 бе втора на обръч, бухалки и лента, като тогава стана и трета в многобоя, а на следващата година (отново в София) спечели бронз на топка. Стилияна освен това е абсолютна еврошампионка от Будапеща 2024, а общо има 7 златни, 3 сребърни и 3 бронзови отличия от първенства на Стария континент.

Ансамбълът отново остана извън Топ 3

Българският ансамбъл не успя да се пребори за отличие и в единствения финал на отделно съчетание, до който достигна.

След като вчера завърши на 6-о място в многобоя, днес квинтетът в състав Даная Атанасова, София Иванова, Алина Коломиец, Емилия Обретенова и Рейчъл Стоянов, направи тежка грешка - изпускане на уред извън очертанията на килима, при изиграването на композицията си с пет ленти. Това му донесе оценка от само 24.750 т., с цели 3.000 т. по-малко от вчерашната калификация, в която постигна най-високия резултат от 27.750. Така възпитаничките на треньорката Весела Димитрова завършиха на 5-о място.

Златния медал спечелиха олимпийските шампионки от Китай с оценка от 27.550. Среброто е за ансамбъла на Япония, който снощи завоюва титлата в многобоя - 26.650, а бронзовите отличия са за испанките с 25.950. Пред българския тим са и израелките с оценка от 25.300.

Във втория финал - на съчетанията с три топки и 2 обръча, ансамбълът на България не участва, тъй като допусна груба грешка в многобоя вчера и с 25.400 т., което ги остави на 12-о място.

Там Украйна спечели историческо първо световно злато при ансамблите с оценка от 28.650. Домакинът Бразилия взе второ сребро след многобоя - 28.550, а бронзовият медал е за квинтета на Китай - 28.350.