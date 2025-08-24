Медия без
Стилияна Николова донесе всички медали за България в Рио

Ансамбълът отново направи тежка грешка и остана извън зоната на отличията на световното

24 Авг. 2025Обновена
Стилияна Николова изпълнява съчетанието си на обръч във финала на този уред
Стилияна Николова спечели нови три медала на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро и по този начин донесе всички 5 отличия за България.

В днешните финали на уредите навършилата 20 г. само преди два дни българска грация завоюва нови две сребърни и едно бронзово отличие. Те се прибавиха към нейното сребро в многобоя и към второто място на България в отборното класиране, за което се взимат представянията на индивидуалните състезателки (Николова и Ева Брезалиева) и на ансамбъла, който завърши шести.

Днес Стилияна започна финалите с второ място - на обръч. Тя получи 29.950 т. за своето изпълнение, като бе победена единствено от бившата абсолютна световна шампионка София Рафаели (Ит), оценена от съдиите с 30.650.

На трето място завърши рускинята с германски паспорт Анастасия Симакова - 29.400, а абсолютната №1 от Рио 2025 и олимпийска шампионка Дария Варфоломеев (Гер) остана 5-а с 28.950. Пред нея се класира и Рин Кийс (САЩ) с 29.200.

Стилияна спечели втория си медал от днешните финали във финала на бухалки. Там тя допусна грешка - изпускане на уред, но съчетанието ѝ бе достатъчно сложно, за да ѝ осигури трета оценка - 28.800. Златото спечели Варфоломеев с най-високата оценка на цялото първенство досега - 31.700, а среброто е за дебютантката от Румъния - Амалия Лика, с 29.000.

На лента Николова завърши още веднъж втора, след като получи 29.800 т. В това състезание участва и втората ни гимнастичка - Ева Брезалиева. Тя бе оценена от съдиите с 28.050 т., което ѝ отреди 7-о място. И тук златния медал бе за Варфоломеев с 30.250, а на трета позиция завърши абсолютната еврошампионка от Талин 2025 Таисия Онофрийчук (Укр) 29.100.

На топка Стилияна остана на 5-о място и това стана единственият уред, на който не спечели медал, след като съдийките оцениха съчетанието ѝ с 28.500. Трето злато на уредите завоюва Варфоломеев с 29.850, а историческо сребро за САЩ взе Рин Кийс с 29.050. Трета се нареди София Рафаели (28.750), а на четвърто място е Тахмина Икромова (Узб) с 28.700.

Така Стилияна Николова завърши световното с общо 4 сребърни и 1 бронзов медал. Тя вече има в кариерата си 6 сребърни и 4 бронзови медала от световни шампионати - в София 2022 бе втора на обръч, бухалки и лента, като тогава стана и трета в многобоя, а на следващата година (отново в София) спечели бронз на топка. Стилияна освен това е абсолютна еврошампионка от Будапеща 2024, а общо има 7 златни, 3 сребърни и 3 бронзови отличия от първенства на Стария континент.

 

Ансамбълът отново остана извън Топ 3

Българският ансамбъл не успя да се пребори за отличие и в единствения финал на отделно съчетание, до който достигна.

След като вчера завърши на 6-о място в многобоя, днес квинтетът в състав Даная Атанасова, София Иванова, Алина Коломиец, Емилия Обретенова и Рейчъл Стоянов, направи тежка грешка - изпускане на уред извън очертанията на килима, при изиграването на композицията си с пет ленти. Това му донесе оценка от само 24.750 т., с цели 3.000 т. по-малко от вчерашната калификация, в която постигна най-високия резултат от 27.750. Така възпитаничките на треньорката Весела Димитрова завършиха на 5-о място.

Златния медал спечелиха олимпийските шампионки от Китай с оценка от 27.550. Среброто е за ансамбъла на Япония, който снощи завоюва титлата в многобоя - 26.650, а бронзовите отличия са за испанките с 25.950. Пред българския тим са и израелките с оценка от 25.300.

Във втория финал - на съчетанията с три топки и 2 обръча, ансамбълът на България не участва, тъй като допусна груба грешка в многобоя вчера и с 25.400 т., което ги остави на 12-о място.

Там Украйна спечели историческо първо световно злато при ансамблите с оценка от 28.650. Домакинът Бразилия взе второ сребро след многобоя - 28.550, а бронзовият медал е за квинтета на Китай - 28.350. 

