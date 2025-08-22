Медия без
Стилияна Николова влезе с трета оценка в многобоя на световното

Ева Брезалиева също е в Топ 18, а двете грации ще участват и в общо пет финала на отделните уреди

Днес, 07:11
Стилияна Николова и личният ѝ треньор Валентина Иванова изпращат послание на феновете в България след края на квалификацията.
Стилияна Николова и личният ѝ треньор Валентина Иванова изпращат послание на феновете в България след края на квалификацията.

И двете български грации се класираха за индивидуалния многобой на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро и ще имат шанс да се борят за медалите. В двудневната квалификация Стилияна Николова се нареди трета, а Ева Брезалиева завърши 14-а и също влезе в Топ 18 за финала.

С уверена и стабилна игра във втория ден от пресявките абсолютната европейска шампионка за 2024 г. Николова събра актив от 88.800 т. от трите си най-високи оценки (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента).  Освен това възпитаничката на Валентина Иванова се класира за всички четири финала на отделните уреди в неделния ден. След тези на обръч и топка, тази нощ Стилияна си осигури и място в тези на бухалки и лента - съответно с четвърта и трета оценка.

Олимпийската шампионка Даря Варфоломеев от Германия спечели квалификацията с актив от 92.850. Втора позиция зае настоящата европейска шампионка Таисия Онофрийчук от Украйна с общ резултат от 90.150.

Брезалиева също показа своята класа на килима в "Парке Олимпико" и събра общ резултат от 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента). Състезателката, водена от Бранимира Маркова, намери място сред най-добрите осем във финала на лента с шести резултат.

Надпреварата за световната титла в индивидуалния многбой е тази вечер. Потокът на Ева Брезалиева стартира в 20:30 ч. българско време, като нашата грацията е поставена под №9 и започва с обръч. Стилияна Николова пък е под №7 в потока от 23:00 ч. и първото ѝ съчетание ще е с бухалки.

От тази вечер първенството ще се излъчва пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

Ева Брезалиева и наставникът ѝ Бранимира Маркова също са щастливи от класирането в Топ 18.
