Спортът по телевизията - 22 август

Днес, 06:06

Макс спорт 4

11:35 Moto GP: ГП на Унгария, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Унгария, тренировка
22:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Алавес"

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Нидерландия - Швеция
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Италия - Словакия

Нова спорт

14:00 Младежки игри в Босна и Херцеговина: церемония по обявяване на нов посланик
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Нюрнберг"
21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Анже"

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Бритиш Мастърс", II ден
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/2-финал, Себастиан Корда - Мартон Фучович
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/2-финал, Бу Юнчаокътъ / Ботик ван де Зандсхулп - Джовани Мпечи Перикар

Макс спорт 3

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Гърция

Евроспорт 1

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, III етап

Диема спорт

18:00 Футбол: Втора лига, "Вихрен" - "Дунав от Русе"
20:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Спартак 1918" (Варна)

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Кайзерслаутерн"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Челси"

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", II ден

БНТ 3

20:30 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, индивидуален многобой

Диема спорт 3

21:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - РБ (Лайпциг)

БНТ 1 / БНТ 3

23:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, индивидуален многобой

 

