Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 13 октомври

Спорт

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", финал (I сесия)

14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", финал (II сесия)

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

20:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Нашвил Предатърс"

Макс спорт 3

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

20:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

Футбол

Нова спорт

19:00 Контрола: Черна гора - Лихтенщайн

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словения - Швейцария

Макс спорт 4

21:30 Ла Лига 2: "Кордоба" - "Културал Леонеса"

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Уелс - Белгия

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Исландия - Франция

Диема спорт 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Северна Ирландия - Германия

ВТОРНИК, 14 октомври

Спорт

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

20:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Барселона"

Евроспорт 1

19:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, пролог

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Олимпия" (Милано)

Футбол

Диема спорт

19:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Чехия

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Англия

Диема спорт 2

19:00 Контрола: Норвегия - Нова Зеландия

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Израел

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Молдова

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Унгария

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - България

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Турция - Грузия

СРЯДА, 15 октомври

Спорт

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Кемниц"

02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Флорида Пантърс"

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, I етап

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Лиеткабелис" (Паневежис) - "Улм"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Партизан"

ЧЕТВЪРТЪК, 16 октомври

Спорт

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", I ден

20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати

19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Барселона"

22:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел

Евроспорт 1

14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, II етап

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм

Футбол

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Хъдърсфилд" - "Болтън"

ПЕТЪК, 17 октомври

Спорт

Макс спорт 1

02:35 Moto GP: ГП на Австралия, първа тренировка

06:50 Moto GP: ГП на Австралия, тренировка

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Ванкувър Кенъкс"

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал

11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал

19:00 WRC: рали "Централна Европа", SS2, Голф унд Терме 2

20:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Реал" (Мадрид)

21:45 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Партизан"

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал

20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Панатинайкос"

Евроспорт 1

14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, III етап

Нова спорт

17:00 Конен спорт: Купа на България, Петрич, I ден

Евроспорт 2

19:00 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, жени

20:50 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, спортни двойки

Диема спорт 3

20:30 Формула 1: ГП на САЩ, първа тренировка

00:30 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация за спринт

Футбол

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Шалке 04"

22:00 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Ипсуич"

Диема спорт

20:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)

Диема спорт 3

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Страсбург"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Еспаньол"

СЪБОТА, 18 октомври

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Moto GP: ГП на Австралия, втора тренировка

02:50 Moto GP: ГП на Австралия, квалификация

04:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австралия, квалификации

07:00 Moto GP: ГП на Австралия, спринт

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Юта" - "Сан Хосе Шаркс"

11:30 WRC: рали "Централна Европа", SS10 Кепли 1

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Миньор" (Перник)

16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Берое" - "Левски София"

19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:30 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Едмънтън Ойлърс"

Евроспорт 1

05:55 Триатлон: PTO тур, Уолонгонг

14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, IV етап

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", III ден

Нова спорт

12:00 Конен спорт: Купа на България, Петрич, II ден

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Рио Бреоган"

Евроспорт 2

14:50 Супербайк: СШ в Испания, първо състезание

16:00 Суперспорт: СШ в Испания, първо състезание

19:10 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, мъже

21:00 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, спортни двойки

Диема спорт 3

20:00 Формула 1: ГП на САЩ, спринт

00:00 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация

Футбол

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Кайзерслаутерн"

16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Байер" (Леверкузен)

19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Челси"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Евертън"

19:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Арсенал"

22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Авър"

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Милуол"

17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Лийдс"

21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Херта" (Берлин)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Севиля" - "Майорка"

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Жирона"

19:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Бетис"

22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Славия"

17:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Спартак 1918" (Варна)

20:15 Втора лига: "Янтра" - "Локомотив" (Горна Оряховица)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Пиза" - "Верона"

19:00 Серия А: "Торино" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Рома" - "Интер"

Ринг

19:45 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Гоу Ахед Ийгълс"

22:00 Ередивизи: "Аякс" - АЗ "Алкмаар"

Макс спорт 1

21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Фатех"

НЕДЕЛЯ, 19 октомври

Спорт

Макс спорт 1

01:30 Moto GP: ГП на Австралия, загрявка

02:50 Moto 3: ГП на Австралия, състезание

04:15 Moto 2: ГП на Австралия, състезание

06:00 Moto GP: ГП на Австралия, състезание

13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, финал

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, финал

21:00 НАСКАР: Алабама

Макс спорт 2

02:00 ММА: UFC Fight Night, Рейнир де Ридер - Брендън Алън

11:00 WRC: рали "Централна Европа", SS16 Мютал 1

14:00 WRC: рали "Централна Европа", SS18 Мютал 2, бонус етап

19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, финал

23:20 НФЛ:

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Индия Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, V етап

17:00 Колоездене (мъже): "Венето Класик"

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг

ТВ 1

11:00 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Локомотив" (София)

14:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Янтра" (Габрово)

Евроспорт 2

12:30 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, танцови двойки

14:50 Супербайк: СШ в Испания, второ състезание

16:00 Суперспорт: СШ в Испания, второ състезание

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Билбао"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Бургос"

Диема спорт 3

22:00 Формула 1: ГП на САЩ, състезание

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Комо" - "Ювентус"

16:00 Серия А: "Каляри" - "Болоня"

19:00 Серия А: "Аталанта" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Милан" - "Фиорентина"

Ринг

14:00 Премиършип: "Дънди" - "Селтик"

17:45 Ередивизи: "Хераклес" - "Фейенорд"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Гройтер Фюрт"

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

19:30 Суперлига: "Арис" - "Панатинайкос"

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Добруджа" - ЦСКА

17:30 Първа лига: "Черно море" - "Левски"

20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Ланс" - "Париж"

18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Хофенхайм"

21:00 Суперлига: АЕК - ПАОК

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Астън Вила"

18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Лига 1: "Нант" - "Лил"