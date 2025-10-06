Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 13 октомври
Спорт
Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", финал (I сесия)
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", финал (II сесия)
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
20:00 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Нашвил Предатърс"
Макс спорт 3
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
20:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
Футбол
Нова спорт
19:00 Контрола: Черна гора - Лихтенщайн
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словения - Швейцария
Макс спорт 4
21:30 Ла Лига 2: "Кордоба" - "Културал Леонеса"
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Уелс - Белгия
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Исландия - Франция
Диема спорт 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Северна Ирландия - Германия
ВТОРНИК, 14 октомври
Спорт
Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Анадолу Ефес"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
20:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Барселона"
Евроспорт 1
19:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, пролог
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Олимпия" (Милано)
Футбол
Диема спорт
19:00 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): България - Чехия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Латвия - Англия
Диема спорт 2
19:00 Контрола: Норвегия - Нова Зеландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Израел
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Естония - Молдова
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Унгария
БНТ 1 / БНТ 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - България
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Турция - Грузия
СРЯДА, 15 октомври
Спорт
Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Кемниц"
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Флорида Пантърс"
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, I етап
Макс спорт 4
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Лиеткабелис" (Паневежис) - "Улм"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Партизан"
ЧЕТВЪРТЪК, 16 октомври
Спорт
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", I ден
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 2
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати
19:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Барселона"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Олимпиакос"
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел
Евроспорт 1
14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, II етап
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм
Футбол
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Хъдърсфилд" - "Болтън"
ПЕТЪК, 17 октомври
Спорт
Макс спорт 1
02:35 Moto GP: ГП на Австралия, първа тренировка
06:50 Moto GP: ГП на Австралия, тренировка
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/4-финал
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Ванкувър Кенъкс"
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/4-финал
19:00 WRC: рали "Централна Европа", SS2, Голф унд Терме 2
20:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Реал" (Мадрид)
21:45 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Партизан"
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 3
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, 1/4-финал
20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Панатинайкос"
Евроспорт 1
14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, III етап
Нова спорт
17:00 Конен спорт: Купа на България, Петрич, I ден
Евроспорт 2
19:00 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, жени
20:50 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, спортни двойки
Диема спорт 3
20:30 Формула 1: ГП на САЩ, първа тренировка
00:30 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация за спринт
Футбол
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
21:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Шалке 04"
22:00 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Ипсуич"
Диема спорт
20:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Ботев" (Враца)
Диема спорт 3
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Страсбург"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Еспаньол"
СЪБОТА, 18 октомври
Спорт
Макс спорт 1
02:00 Moto GP: ГП на Австралия, втора тренировка
02:50 Moto GP: ГП на Австралия, квалификация
04:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Австралия, квалификации
07:00 Moto GP: ГП на Австралия, спринт
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, 1/2-финал
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Юта" - "Сан Хосе Шаркс"
11:30 WRC: рали "Централна Европа", SS10 Кепли 1
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Левски 2014" - "Миньор" (Перник)
16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Берое" - "Левски София"
19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, 1/2-финал, "Нефтохимик" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:30 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Едмънтън Ойлърс"
Евроспорт 1
05:55 Триатлон: PTO тур, Уолонгонг
14:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, IV етап
Макс спорт 4
09:30 Голф: "Индия Чемпиъншип", III ден
Нова спорт
12:00 Конен спорт: Купа на България, Петрич, II ден
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Рио Бреоган"
Евроспорт 2
14:50 Супербайк: СШ в Испания, първо състезание
16:00 Суперспорт: СШ в Испания, първо състезание
19:10 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, кратка програма, мъже
21:00 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, спортни двойки
Диема спорт 3
20:00 Формула 1: ГП на САЩ, спринт
00:00 Формула 1: ГП на САЩ, квалификация
Футбол
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Кайзерслаутерн"
16:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Челси"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Евертън"
19:30 Премиър лийг: "Фулъм" - "Арсенал"
22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Льо Авър"
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Милуол"
17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Лийдс"
21:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Херта" (Берлин)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Севиля" - "Майорка"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Жирона"
19:30 Ла Лига: "Виляреал" - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Осасуна"
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Славия"
17:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Спартак 1918" (Варна)
20:15 Втора лига: "Янтра" - "Локомотив" (Горна Оряховица)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Пиза" - "Верона"
19:00 Серия А: "Торино" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Рома" - "Интер"
Ринг
19:45 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Гоу Ахед Ийгълс"
22:00 Ередивизи: "Аякс" - АЗ "Алкмаар"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Фатех"
НЕДЕЛЯ, 19 октомври
Спорт
Макс спорт 1
01:30 Moto GP: ГП на Австралия, загрявка
02:50 Moto 3: ГП на Австралия, състезание
04:15 Moto 2: ГП на Австралия, състезание
06:00 Moto GP: ГП на Австралия, състезание
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, финал
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, финал
21:00 НАСКАР: Алабама
Макс спорт 2
02:00 ММА: UFC Fight Night, Рейнир де Ридер - Брендън Алън
11:00 WRC: рали "Централна Европа", SS16 Мютал 1
14:00 WRC: рали "Централна Европа", SS18 Мютал 2, бонус етап
19:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на България, финал
23:20 НФЛ:
Макс спорт 4
09:00 Голф: "Индия Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
09:45 Лека атлетика: Маратон на Амстердам
14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, V етап
17:00 Колоездене (мъже): "Венето Класик"
21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", I кръг
ТВ 1
11:00 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - "Локомотив" (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Янтра" (Габрово)
Евроспорт 2
12:30 Фигурно пързаляне: ГП във Франция, волна програма, танцови двойки
14:50 Супербайк: СШ в Испания, второ състезание
16:00 Суперспорт: СШ в Испания, второ състезание
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Билбао"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Бургос"
Диема спорт 3
22:00 Формула 1: ГП на САЩ, състезание
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Комо" - "Ювентус"
16:00 Серия А: "Каляри" - "Болоня"
19:00 Серия А: "Аталанта" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Милан" - "Фиорентина"
Ринг
14:00 Премиършип: "Дънди" - "Селтик"
17:45 Ередивизи: "Хераклес" - "Фейенорд"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Елверсберг" - "Гройтер Фюрт"
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
19:30 Суперлига: "Арис" - "Панатинайкос"
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Добруджа" - ЦСКА
17:30 Първа лига: "Черно море" - "Левски"
20:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "ЦСКА 1948"
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Ланс" - "Париж"
18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Хофенхайм"
21:00 Суперлига: АЕК - ПАОК
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Астън Вила"
18:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Нант" - "Лил"