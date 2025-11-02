Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 10 ноември
Спорт
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Колорадо Авъланч"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Шумен"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Футбол
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Дунав от Русе" - "Фратрия"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Бургос" - "Кастейон"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 2: "Челтнъм" - "Нотс Каунти"
ВТОРНИК, 11 ноември
Спорт
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Флорида Пантърс"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Цървена звезда"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Евроспорт 1
14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Ниел
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Ниел
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Монако"
Макс спорт 3
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Панатинайкос"
СРЯДА, 12 ноември
Спорт
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Бостън Селтикс"
Макс спорт 2
04:30 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Анахайм Дъкс"
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Мурса" (Осиек)
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Макс спорт 4
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Клуж-Напока" - "Манреса"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Жалгирис"
Макс спорт 3
19:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Марица" (Пловдив) - "Динамо" (Загреб)
21:45 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Барселона"
Футбол
Нова спорт
10:30 Шампионска лига на Азия за жени: ИСПЕ - "Токио Верди"
14:30 Шампионска лига на Азия за жени: "Негоян" - "Сувон"
ЧЕТВЪРТЪК, 13 ноември
Спорт
Макс спорт 4
09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", I ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Монако"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Евроспорт 1
19:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 63 кг / мъже 93 кг
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", I ден
Макс спорт 2
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Панатинайкос"
Макс спорт 3
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Валенсия"
Футбол
Нова спорт
10:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Мелбърн Сити" - "Лайън Сити Сейлърс"
14:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Хо Ши Мин"- "Сталион"
18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: ОАЕ - Ирак
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Молдова - Италия
Диема спорт
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Азербайджан - Исландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Ирландия - Португалия
Диема спорт 2
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Норвегия - Естония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Украйна
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Армения - Унгария
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Англия - Сърбия
ПЕТЪК, 14 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Лос Анджелис Кингс"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
Макс спорт 4
09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", II ден
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Жалгирис"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Олимпиакос"
Макс спорт 3
11:35 Moto GP: ГП на Валенсия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Валенсия, тренировка
19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Виртус" (Болоня)
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", II ден
Футбол
Диема спорт 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия - Малта
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Люксембург - Германия
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словакия - Северна Ирландия
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Фарьорски о-ви
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Полша - Нидерландия
СЪБОТА, 15 ноември
Спорт
Макс спорт 1
06:15 Суперкарс: Мелбърн, първо състезание
13:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
Макс спорт 4
09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", III ден
Евроспорт 2
09:15 Триатлон: PTO тур, Дубай
18:30 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 3
11:00 Moto GP: ГП на Валенсия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Валенсия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Валенсия, квалификации
16:00 Moto GP: ГП на Валенсия, спринт
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
Евроспорт 1
11:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, II манш
15:00 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Мерксплас
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Мерксплас
21:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, кратка програма, танцови двойки
22:40 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, спортни двойки
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Монтана"
22:30 ММА: Cage Warriors 196, галавечер в Лондон
Диема спорт 2
23:55 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Мемфис Гризлис"
Футбол
Нова спорт
10:30 Шампионска лига на Азия за жени: "Сувон" - "Токио Верди"
14:30 Шампионска лига на Азия за жени: "Негоян" - ИСПЕ
19:30 Англия, Лига 2: "Джилингам" - "Кроули Таун"
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словения - Косово
Диема спорт 3
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Белгия
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Грузия - Испания
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Гърция - Шотландия
Диема спорт
16:30 Втора лига: "Янтра" - "Дунав от Русе"
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Лихтенщайн - Уелс
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Босна и Херцеговина - Румъния
БНТ 1 / БНТ 3
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Турция - България
Диема спорт 2
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Кипър - Австрия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Швейцария - Швеция
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2: "Сантандер" - "Гранада"
НЕДЕЛЯ, 16 ноември
Спорт
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 322, Ислам Махачев - Джак де ла Мадалина
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"
16:30 НФЛ: "Маями Долфинс" - "Вашингтон Командърс"
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:
Макс спорт 1
06:15 Суперкарс: Мелбърн, второ състезание
16:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, финал
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, финал
Макс спорт 4
08:30 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Веро Волей" (Монца)
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Балкански котки" (Берковица)
14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Локомотив" (София)
Макс спорт 3
10:30 Moto GP: ГП на Валенсия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Валенсия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Валенсия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Валенсия, състезание
16:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Нашвил Предатърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, II манш
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Леида"
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Тенерифе"
22:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хаме
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хаме
18:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3
15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - ЦПВК
Евроспорт 1
15:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 84+ кг / мъже 120+ кг
21:15 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, танцови двойки
23:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, жени
Футбол
Диема спорт 2
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Ирландия
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Азербайджан - Франция
Диема спорт 3
16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Армения
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Албания - Англия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Норвегия
Диема спорт
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Украйна - Исландия
Нова спорт
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Латвия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Израел - Молдова
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига 2: "Сарагоса" - "Уеска"