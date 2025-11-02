Медия без
Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

08 Ноем. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 10 ноември

Спорт

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Оклахома Сити Тъндър"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Колорадо Авъланч"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Шумен"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Футбол

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Дунав от Русе" - "Фратрия"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Бургос" - "Кастейон"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 2: "Челтнъм" - "Нотс Каунти"

 

ВТОРНИК, 11 ноември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Флорида Пантърс"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Цървена звезда"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Евроспорт 1

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Ниел
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Ниел

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Монако"

Макс спорт 3

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Панатинайкос"

 

СРЯДА, 12 ноември

Спорт

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 2

04:30 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Анахайм Дъкс"
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, II кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Мурса" (Осиек)

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Клуж-Напока" - "Манреса"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Жалгирис"

Макс спорт 3

19:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, III кв. кръг, реванш, "Марица" (Пловдив) - "Динамо" (Загреб)
21:45 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Барселона"

Футбол

Нова спорт

10:30 Шампионска лига на Азия за жени: ИСПЕ - "Токио Верди"
14:30 Шампионска лига на Азия за жени: "Негоян" - "Сувон"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 13 ноември

Спорт

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", I ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Монако"

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Евроспорт 1

19:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 63 кг / мъже 93 кг

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 2

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Панатинайкос"

Макс спорт 3

21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Валенсия"

Футбол

Нова спорт

10:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Мелбърн Сити" -  "Лайън Сити Сейлърс"
14:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Хо Ши Мин"- "Сталион"
18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф: ОАЕ - Ирак
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Молдова - Италия

Диема спорт

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Азербайджан - Исландия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Ирландия - Португалия

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Норвегия - Естония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Франция - Украйна

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Армения - Унгария
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Англия - Сърбия

 

ПЕТЪК, 14 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Лос Анджелис Кингс"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", II ден
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Жалгирис"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

11:35 Moto GP: ГП на Валенсия, първа тренировка
15:50 Moto GP: ГП на Валенсия, тренировка
19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Виртус" (Болоня)

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", II ден

Футбол

Диема спорт 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Финландия -  Малта
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Люксембург - Германия

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словакия - Северна Ирландия

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Хърватия - Фарьорски о-ви

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Полша - Нидерландия

 

СЪБОТА, 15 ноември

Спорт

Макс спорт 1

06:15 Суперкарс: Мелбърн, първо състезание
13:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
15:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", III ден

Евроспорт 2

09:15 Триатлон: PTO тур, Дубай
18:30 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 3

11:00 Moto GP: ГП на Валенсия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Валенсия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Валенсия, квалификации
16:00 Moto GP: ГП на Валенсия, спринт
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, II манш
15:00 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Мерксплас
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Мерксплас
21:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, кратка програма, танцови двойки
22:40 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, спортни двойки

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Монтана"
22:30 ММА: Cage Warriors 196, галавечер в Лондон

Диема спорт 2

23:55 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Мемфис Гризлис"

Футбол

Нова спорт

10:30 Шампионска лига на Азия за жени: "Сувон" - "Токио Верди"
14:30 Шампионска лига на Азия за жени: "Негоян" - ИСПЕ
19:30 Англия, Лига 2: "Джилингам" - "Кроули Таун"
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Словения - Косово

Диема спорт 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Казахстан - Белгия
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Грузия - Испания
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Гърция - Шотландия

Диема спорт

16:30 Втора лига: "Янтра" - "Дунав от Русе"
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Лихтенщайн - Уелс
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Босна и Херцеговина - Румъния

БНТ 1 / БНТ 3

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Турция - България

Диема спорт 2

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Кипър - Австрия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Швейцария - Швеция

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2: "Сантандер" - "Гранада"

 

НЕДЕЛЯ, 16 ноември

Спорт

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 322, Ислам Махачев - Джак де ла Мадалина
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Черно море"
16:30 НФЛ: "Маями Долфинс" - "Вашингтон Командърс"
20:00 НФЛ:
23:20 НФЛ:

Макс спорт 1

06:15 Суперкарс: Мелбърн, второ състезание
16:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, финал
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, финал

Макс спорт 4

08:30 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Веро Волей" (Монца)

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, НСА (София) - "Балкански котки" (Берковица)
14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Локомотив" (София)

Макс спорт 3

10:30 Moto GP: ГП на Валенсия, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Валенсия, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Валенсия, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Валенсия, състезание
16:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Нашвил Предатърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (мъже): СК в Леви, слалом, II манш

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Леида"

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Тенерифе"
22:30 НБА: "Бостън Селтикс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хаме
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хаме
18:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

15:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - ЦПВК

Евроспорт 1

15:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 84+ кг / мъже 120+ кг
21:15 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, танцови двойки
23:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, жени

Футбол

Диема спорт 2

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Унгария - Ирландия
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Азербайджан - Франция

Диема спорт 3

16:00 Квалификация за Мондиал 2026: Португалия - Армения
19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Албания - Англия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Италия - Норвегия

Диема спорт 

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Украйна - Исландия

Нова спорт

19:00 Квалификация за Мондиал 2026: Сърбия - Латвия
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Израел - Молдова

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига 2: "Сарагоса" - "Уеска"

 

спортна ТВ програма

