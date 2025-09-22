Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 29 септември

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: контрола, "Едмънтън Ойлърс" - "Ванкувър Кенъкс"

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал

Евроспорт 1

08:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, II етап

Макс спорт 3

10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал

Футбол

Нова спорт

16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Ал Хилал"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Шорта"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Ал Ахли"

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Хебър" - "Дунав от Русе"

20:15 Първа лига: "Берое" - "Добруджа"

Диема спорт 3

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Aл Уахда"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Парма" - "Торино"

21:45 Серия А: "Дженоа" - "Лацио"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Леганес" - "Кастейон"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Овиедо"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Уест Хем"

Ринг

22:30 Примейра лига: "Ароука" - "Порто"

ВТОРНИК, 30 септември

Спорт

Макс спорт 1

09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал

19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Барселона"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпиакос"

Евроспорт 1

09:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, III етап

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, финал

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, I етап

Макс спорт 2

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Улм"

Евроспорт 2

19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Порт"

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду" - "Гангуон"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Шарджа"

Нова спорт

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Бурирам Юнайтед"

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Мачида Зелвия"

19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сепахан" - "Мохун Баган"

21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Шабаб Ал Ахли"

Макс спорт 2

17:00 Младежка Шампионска лига: "Челси" - "Бенфика"

22:00 Шампионска лига: "Пафос" - "Байерн" (Мюнхен)

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Левски"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Кайрат" - "Реал" (Мадрид)

22:00 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Ливърпул"

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Аталанта" - "Брюж"

22:00 Шампионска лига: "Челси" - "Бенфика"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Чарлтън"

СРЯДА, 1 октомври

Спорт

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: контрола, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

19:30 Баскетбол: Еврокупа, "Паниониос" - "Кемниц"

Макс спорт 3

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Париж"

Евроспорт 1

08:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, IV етап

Макс спорт 1

09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, финал

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Валенсия"

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, II етап

Евроспорт 2

19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал

Макс спорт 4

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Жалгирис"

Футбол

Диема спорт 3

13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Мелбърн Сити"

15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Улсан"

Нова спорт

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити" - "Селангор"

16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Истиклол" - "Гоа"

19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Естеглал" - "Мухарак"

21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Завра" - "Ал Насър"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл"

22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Пари Сен Жермен"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Копенхаген"

22:00 Шампионска лига: "Виляреал" - "Ювентус"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Оксфорд"

ЧЕТВЪРТЪК, 2 октомври

Спорт

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: контрола, "Калгари Флeймс" - "Ванкувър Кенъкс"

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", I ден

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Цървена звезда"

Евроспорт 1

08:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, V етап

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, III етап

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, I ден

Футбол

Нова спорт

10:45 Шампионска лига на Азия 2: "Макартър" - "Пекин Гуоан"

13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Поханг" - "Кая"

15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Рачабури" - "Гамба Осака"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Лудогорец" - "Бетис"

22:00 Лига Европа: "Селта" - ПАОК

Ринг

19:45 Лига Европа: "Фенербахче" - "Ница"

22:00 Лига Европа: "Нотингам" - "Мидтиланд"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Рома" - "Лил"

22:00 Лига Европа: "Фейенорд" - "Астън Вила"

Макс спорт 4

19:45 Лига на конференцията: "Динамо" (Киев) - "Кристъл Палас"

22:00 Лига Европа: "Порто" - "Цървена звезда"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Родъръм" - "Брадфорд"

ПЕТЪК, 3 октомври

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Детройт Ред Уингс"

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Барселона"

Макс сорт 4

05:35 Moto GP: ГП на Индонезия, първа тренировка

09:50 Moto GP: ГП на Индонезия, тренировка

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", II ден

20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Апоел" (Тел Авив)

Диема спорт 3

10:10 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първа тренировка

12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, първа тренировка

14:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, квалификация

16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, втора тренировка

БНТ 3 / Евроспорт 1

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, IV етап

Евроспорт 1

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Мюнстерланд

23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе

23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 53 кг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 60 кг

Евроспорт 2

23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, II ден

Футбол

Диема спорт

17:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив" (Пловдив)

19:45 Първа лига: "Славия" - "Локомотив 1929" (София)

22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Бирмингам"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Нюрнберг"

21:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Кьолн"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Падерборн"

21:45 Лига 1: "Париж" - "Лориен"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Верона" - "Сасуоло"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Фулъм"

СЪБОТА, 4 октомври

Спорт

Макс спорт 3

05:00 НХЛ: контрола, "Ванкувър Кенъкс" - "Едмънтън Ойлърс"

Макс спорт 4

05:00 Moto GP: ГП на Индонезия, втора тренировка

05:50 Moto GP: ГП на Индонезия, квалификация

07:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Индонезия, квалификации

10:00 Moto GP: ГП на Индонезия, спринт

Макс спорт 2

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

22:30 ММА: Cage Warriors 194, галавечер в Рим

Макс спорт 1

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", III ден

Евроспорт 1

09:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, VII етап

16:00 Колоездене (жени): ЕП в Дром Ардеш, общ старт

19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, спускане

21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, спускане

Диема спорт 3

10:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първо състезание

12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, трета тренировка

16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, V етап

ТВ 1

15:00 Ръгби: дивизия "Конференция", България - Турция

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СШ за електромобили, Саудитска Арабия

Ринг

18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 65 кг

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Билбао"

Евроспорт 2

19:30 Спидуей: Купа на нациите, Торун, финал

23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, III ден

Диема спорт 2

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Рио Бреоган"

Футбол

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Дармщат"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Съндърланд"

19:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Байерн" (Мюнхен)

22:05 Лига 1: "Оксер" - "Ланс"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Шефилд Юнайтед"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - РБ (Лайпциг)

21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Карлсруе"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Тотнъм"

17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Уест Хем"

19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Ливърпул"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Леванте"

17:15 Ла Лига: "Жирона" - "Валенсия"

19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Майорка"

22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"

Диема спорт

15:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Варна)

17:45 Първа лига: "Монтана" - "Черно море"

20:15 Първа лига: "Левски" - "Берое"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Лацио" - "Торино"

19:00 Серия А: "Интер" - "Кремонезе"

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Комо"

Ринг

21:00 Ередивизи: "Цволе" - ПСВ "Айндховен"

НЕДЕЛЯ, 5 октомври

Спорт

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: контрола, "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:30 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", IV ден

22:00 НАСКАР: Северна Каролина

Макс спорт 2

05:00 ММА: UFC 320, Магомед Анкалаев - Алекс Перейра

07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

20:00 НФЛ: "Филаделфия Ийгълс" - "Денвър Бронкос"

23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Чарджърс" - "Вашингтон Командърс"

Макс спорт 4

05:30 Moto GP: ГП на Индонезия, загрявка

09:50 Moto 3: ГП на Индонезия, състезание

11:15 Moto 2: ГП на Индонезия, състезание

13:00 Moto GP: ГП на Индонезия, състезание

Диема спорт 3

10:25 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, второ състезание

15:00 Формула 1: ГП на Сингапур, състезание

Евроспорт 1

10:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, VIII етап

16:00 Колоездене (мъже): ЕП в Дром Ардеш, общ старт

20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри

22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Гран Канария"

БНТ 3 / Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, VI етап

Евроспорт 2

15:00 Триатлон: Супертри, Тулуза

22:30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, IV ден

БНТ 3

16:00 Конен спорт: Лига на нациите, Барселона, финал

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 71 кг

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Удинезе" - "Каляри"

16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Рома"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Дженоа"

21:45 Серия А: "Ювентус" - "Милан"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Норич"

16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Бърнли"

18:15 Лига 1: "Монако" - "Ница"

20:30 Суперлига: ПАОК - "Олимпиакос"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Елче"

17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Барселона"

19:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Бетис"

22:00 Ла Лига: "Селта" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Добруджа" - "Арда"

17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Ботев" (Пловдив)

20:15 Първа лига: ЦСКА - "Лудогорец"

Ринг

15:30 Ередивизи: "Фейенорд" - "Утрехт"

17:30 Премиършип: "Фолкърк" - "Рейнджърс"

22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Брага" (II полувреме)

23:15 Примейра лига: "Порто" - "Бенфика"

Макс спорт 2

16:00 Серия А: "Болоня" - "Пиза"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Нотингам"

18:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Лил" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 3

18:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Майнц 05"

20:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Фрайбург"

Макс спорт 1

19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Райо Валекано"