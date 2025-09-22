Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)

ПОНЕДЕЛНИК, 29 септември
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: контрола, "Едмънтън Ойлърс" - "Ванкувър Кенъкс"
Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/4-финал
Евроспорт 1
08:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, II етап
Макс спорт 3
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, 1/2-финал
Футбол
Нова спорт
16:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Ал Хилал"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Шорта"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Ал Ахли"
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Хебър" - "Дунав от Русе"
20:15 Първа лига: "Берое" - "Добруджа"
Диема спорт 3
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Aл Уахда"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Парма" - "Торино"
21:45 Серия А: "Дженоа" - "Лацио"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Леганес" - "Кастейон"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Овиедо"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Уест Хем"
Ринг
22:30 Примейра лига: "Ароука" - "Порто"
ВТОРНИК, 30 септември
Спорт
Макс спорт 1
09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, 1/2-финал
19:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Барселона"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Олимпиакос"
Евроспорт 1
09:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, III етап
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, финал
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, I етап
Макс спорт 2
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Улм"
Евроспорт 2
19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал
Футбол
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Шанхай Порт"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Чънду" - "Гангуон"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Шарджа"
Нова спорт
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Бурирам Юнайтед"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Мачида Зелвия"
19:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сепахан" - "Мохун Баган"
21:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Шабаб Ал Ахли"
Макс спорт 2
17:00 Младежка Шампионска лига: "Челси" - "Бенфика"
22:00 Шампионска лига: "Пафос" - "Байерн" (Мюнхен)
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Левски"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Кайрат" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Ливърпул"
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Аталанта" - "Брюж"
22:00 Шампионска лига: "Челси" - "Бенфика"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Чарлтън"
СРЯДА, 1 октомври
Спорт
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: контрола, "Колорадо Авъланч" - "Вегас Голдън Найтс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
19:30 Баскетбол: Еврокупа, "Паниониос" - "Кемниц"
Макс спорт 3
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Париж"
Евроспорт 1
08:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, IV етап
Макс спорт 1
09:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, финал
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Валенсия"
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, II етап
Евроспорт 2
19:45 Спидуей: Купа на нациите, Торун, 1/2-финал
Макс спорт 4
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Жалгирис"
Футбол
Диема спорт 3
13:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Мелбърн Сити"
15:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шанхай Шънхуа" - "Улсан"
Нова спорт
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити" - "Селангор"
16:45 Шампионска лига на Азия 2: "Истиклол" - "Гоа"
19:00 Шампионска лига на Азия 2: "Естеглал" - "Мухарак"
21:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Завра" - "Ал Насър"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Юнион Сен Жилоа" - "Нюкасъл"
22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Пари Сен Жермен"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Копенхаген"
22:00 Шампионска лига: "Виляреал" - "Ювентус"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Куинс Парк Рейнджърс" - "Оксфорд"
ЧЕТВЪРТЪК, 2 октомври
Спорт
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: контрола, "Калгари Флeймс" - "Ванкувър Кенъкс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпиакос"
Макс спорт 3
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", I ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Цървена звезда"
Евроспорт 1
08:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, V етап
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, III етап
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, I ден
Футбол
Нова спорт
10:45 Шампионска лига на Азия 2: "Макартър" - "Пекин Гуоан"
13:00 Шампионска лига на Азия 2: "Поханг" - "Кая"
15:15 Шампионска лига на Азия 2: "Рачабури" - "Гамба Осака"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Лудогорец" - "Бетис"
22:00 Лига Европа: "Селта" - ПАОК
Ринг
19:45 Лига Европа: "Фенербахче" - "Ница"
22:00 Лига Европа: "Нотингам" - "Мидтиланд"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Рома" - "Лил"
22:00 Лига Европа: "Фейенорд" - "Астън Вила"
Макс спорт 4
19:45 Лига на конференцията: "Динамо" (Киев) - "Кристъл Палас"
22:00 Лига Европа: "Порто" - "Цървена звезда"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Родъръм" - "Брадфорд"
ПЕТЪК, 3 октомври
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: контрола, "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Детройт Ред Уингс"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Барселона"
Макс сорт 4
05:35 Moto GP: ГП на Индонезия, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Индонезия, тренировка
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", II ден
20:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Апоел" (Тел Авив)
Диема спорт 3
10:10 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първа тренировка
12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, първа тренировка
14:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, квалификация
16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, втора тренировка
БНТ 3 / Евроспорт 1
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, IV етап
Евроспорт 1
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Мюнстерланд
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, крос кънтри на късо трасе
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, жени 53 кг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 60 кг
Евроспорт 2
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, II ден
Футбол
Диема спорт
17:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Локомотив" (Пловдив)
19:45 Първа лига: "Славия" - "Локомотив 1929" (София)
22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Бирмингам"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Нюрнберг"
21:30 Бундеслига: "Хофенхайм" - "Кьолн"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Падерборн"
21:45 Лига 1: "Париж" - "Лориен"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Верона" - "Сасуоло"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Осасуна" - "Хетафе"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Борнемут" - "Фулъм"
СЪБОТА, 4 октомври
Спорт
Макс спорт 3
05:00 НХЛ: контрола, "Ванкувър Кенъкс" - "Едмънтън Ойлърс"
Макс спорт 4
05:00 Moto GP: ГП на Индонезия, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Индонезия, квалификация
07:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Индонезия, квалификации
10:00 Moto GP: ГП на Индонезия, спринт
Макс спорт 2
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
22:30 ММА: Cage Warriors 194, галавечер в Рим
Макс спорт 1
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
14:00 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", III ден
Евроспорт 1
09:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, VII етап
16:00 Колоездене (жени): ЕП в Дром Ардеш, общ старт
19:45 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, спускане
21:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, спускане
Диема спорт 3
10:00 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, първо състезание
12:30 Формула 1: ГП на Сингапур, трета тренировка
16:00 Формула 1: ГП на Сингапур, квалификация
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, V етап
ТВ 1
15:00 Ръгби: дивизия "Конференция", България - Турция
БНТ 3
16:00 Автомобилизъм: СШ за електромобили, Саудитска Арабия
Ринг
18:00 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 65 кг
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Билбао"
Евроспорт 2
19:30 Спидуей: Купа на нациите, Торун, финал
23:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, III ден
Диема спорт 2
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Рио Бреоган"
Футбол
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Дармщат"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Съндърланд"
19:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Байерн" (Мюнхен)
22:05 Лига 1: "Оксер" - "Ланс"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Хъл Сити" - "Шефилд Юнайтед"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - РБ (Лайпциг)
21:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Карлсруе"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Тотнъм"
17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Уест Хем"
19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Ливърпул"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Леванте"
17:15 Ла Лига: "Жирона" - "Валенсия"
19:30 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Майорка"
22:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Виляреал"
Диема спорт
15:15 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Спартак 1918" (Варна)
17:45 Първа лига: "Монтана" - "Черно море"
20:15 Първа лига: "Левски" - "Берое"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Лацио" - "Торино"
19:00 Серия А: "Интер" - "Кремонезе"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Комо"
Ринг
21:00 Ередивизи: "Цволе" - ПСВ "Айндховен"
НЕДЕЛЯ, 5 октомври
Спорт
Макс спорт 1
02:00 НХЛ: контрола, "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", IV ден
22:00 НАСКАР: Северна Каролина
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 320, Магомед Анкалаев - Алекс Перейра
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
20:00 НФЛ: "Филаделфия Ийгълс" - "Денвър Бронкос"
23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Чарджърс" - "Вашингтон Командърс"
Макс спорт 4
05:30 Moto GP: ГП на Индонезия, загрявка
09:50 Moto 3: ГП на Индонезия, състезание
11:15 Moto 2: ГП на Индонезия, състезание
13:00 Moto GP: ГП на Индонезия, състезание
Диема спорт 3
10:25 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, второ състезание
15:00 Формула 1: ГП на Сингапур, състезание
Евроспорт 1
10:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, VIII етап
16:00 Колоездене (мъже): ЕП в Дром Ардеш, общ старт
20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Гран Канария"
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, VI етап
Евроспорт 2
15:00 Триатлон: Супертри, Тулуза
22:30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, IV ден
БНТ 3
16:00 Конен спорт: Лига на нациите, Барселона, финал
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 71 кг
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Удинезе" - "Каляри"
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Рома"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Дженоа"
21:45 Серия А: "Ювентус" - "Милан"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Ипсуич" - "Норич"
16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Бърнли"
18:15 Лига 1: "Монако" - "Ница"
20:30 Суперлига: ПАОК - "Олимпиакос"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Елче"
17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Барселона"
19:30 Ла Лига: "Еспаньол" - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Селта" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Добруджа" - "Арда"
17:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Ботев" (Пловдив)
20:15 Първа лига: ЦСКА - "Лудогорец"
Ринг
15:30 Ередивизи: "Фейенорд" - "Утрехт"
17:30 Премиършип: "Фолкърк" - "Рейнджърс"
22:15 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Брага" (II полувреме)
23:15 Примейра лига: "Порто" - "Бенфика"
Макс спорт 2
16:00 Серия А: "Болоня" - "Пиза"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Нотингам"
18:30 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Лил" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 3
18:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Майнц 05"
20:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Фрайбург"
Макс спорт 1
19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Райо Валекано"