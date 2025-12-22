Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 29 декември
Спорт
Диема спорт 3
01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Бостън Селтикс"
Евроспорт 1
12:30 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км
15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Лунхаут
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Лунхаут
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Рилски спортист"
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Баскония"
Футбол
Макс спорт 4
18:00 Купа на Африка: Ангола - Египет
Макс спорт 3
18:00 Купа на Африка: Зимбабве - Южна Африка
21:00 Купа на Африка: Замбия - Мароко
Диема спорт 2
20:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Ипсуич"
22:15 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Саутхемптън"
Макс спорт 1
21:00 Купа на Африка: Коморски о-ви - Мали
Макс спорт 2
21:45 Серия А: "Рома" - "Дженоа"
Диема спорт 3
21:45 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Престън Норт Енд"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Порто" - "Авеш"
ВТОРНИК, 30 декември
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Кливланд Кавалиърс"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"
21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Жалгирис"
Диема спорт 3
05:30 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Далас Маверикс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Ховентут"
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Гран Канария"
Евроспорт 1
19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Диегем
20:55 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Диегем
Макс спорт 1
21:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/4-финал: "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Футбол
Макс спорт 2
18:00 Купа на Африка: Танзания - Тунис
Макс спорт 4
18:00 Купа на Африка: Уганда - Нигерия
21:00 Купа на Африка: Бенин - Сенегал
Макс спорт 1
19:30 Про Лига: "Ал Етифак" - "Ал Насър"
Макс спорт 3
21:00 Купа на Африка: Ботсвана - Конго
Нова спорт
21:30 Премиър лийг: "Бърнли" - "Нюкасъл"
Диема спорт
21:30 Премиър лийг: "Челси" - "Борнемут"
Ринг
22:00 Премиършип: "Мадъруел" - "Селтик"
Диема спорт 2
22:15 Премиър лийг: "Арсенал" - "Астън Вила"
Диема спорт 3
22:15 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Уулвърхемптън"
СРЯДА, 31 декември
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Евроспорт 1
12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах
13:50 Ски скокове (жени): СК в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца
15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца, квалификация
Футбол
Макс спорт 3
18:00 Купа на Африка: Судан - Буркина Фасо
21:00 Купа на Африка: Мозамбик - Камерун
Макс спорт 4
18:00 Купа на Африка: Екваториална Гвинея - Алжир
21:00 Купа на Африка: Габон - Кот д'Ивоар
ЧЕТВЪРТЪК, 1 януари
Спорт
Евроспорт 1
11:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах
13:15 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах
14:40 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца
17:15 Ски скокове (жени): СК в Оберстдорф, голяма шанца
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Баал
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Баал
Футбол
Диема спорт 3
14:30 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Рексъм"
17:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Милуол"
19:30 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Фулъм"
22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Тотнъм"
Нова спорт
17:00 Англия, Лига 1: "Уикъмб" - "Кардиф"
19:30 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Лестър"
Диема спорт 2
19:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Лийдс"
22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Манчестър Сити"
ПЕТЪК, 2 януари
Спорт
Макс спорт 2
04:00 Тенис: "Юнайтед къп"
06:00 Тенис: "Юнайтед къп"
08:00 Тенис: "Юнайтед къп"
11:00 Тенис: "Юнайтед къп"
13:00 Тенис: "Юнайтед къп"
15:00 Тенис: "Юнайтед къп"
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Нептунас" (Клайпеда) - "Рейер" (Венеция)
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Олимпиакос"
Диема спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Валенсия"
Макс спорт 1
19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Цървена звезда"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Дубай"
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Леида"
Диема спорт 3
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Сарагоса"
Диема спорт 2
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Жирона"
Футбол
Ринг
20:45 Примейра лига: "Жил Висенте" - "Спортинг" (Лисабон)
Диема спорт
21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Ланс"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Каляри" - "Милан"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Хетафе"
СЪБОТА, 3 януари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 Тенис: "Юнайтед къп"
03:30 Тенис: "Юнайтед къп"
05:30 Тенис: "Юнайтед къп"
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Филаделфия Флайърс"
Макс спорт 1
03:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
Евроспорт 1
10:45 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш
12:50 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца
13:55 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш
15:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук, квалификация
16:40 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, 10 км ски бягане
Евроспорт 2
11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца
13:10 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт, квалификация
15:30 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Тенерифе"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Мурсия"
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Уникаха"
Диема спорт 2
23:55 НБА: "Маями Хийт" - "Минесота Тимбъруулвс"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Комо" - "Удинезе"
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Парма"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Лече
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Рома"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Нотингам"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Бърнли"
19:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Арсенал"
Ринг
14:30 Премиършип: "Селтик" - "Рейнджърс"
17:00 Премиършип: "Дънди Юнайтед" - "Дънди"
20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Ещорил"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Селта" - "Валенсия"
17:15 Ла Лига: "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Елче" - "Виляреал"
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Барселона"
Диема спорт 3
17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"
20:00 Лига 1: "Ница" - "Страсбург"
22:05 Лига 1: "Лил" - "Рен"
Диема спорт
18:00 Лига 1: "Монако" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 1
18:00 Купа на Африка, 1/8-финал:
21:00 Купа на Африка, 1/8-финал:
НЕДЕЛЯ, 4 януари
Спорт
Макс спорт 2
01:30 Тенис: "Юнайтед къп"
03:30 Тенис: "Юнайтед къп"
05:30 Тенис: "Юнайтед къп"
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Берое"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Рана" (Верона)
22:00 НХЛ: "Кълъмбъс Блу Джакетс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Макс спорт 1
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Чикаго Блекхоукс"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
15:30 Тенис: "Юнайтед къп"
23:20 НФЛ:
Евроспорт 1
10:15 Ски (жени): СК в Кранска гора, слалом, I манш
12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, 10 км масов старт
13:10 Ски (жени): СК в Кранска гора, слалом, II манш
14:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук
Евроспорт 2
10:35 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца, отборно
11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца, отборно
12:30 Шейни (мъже): СК в Сигулда, II манш
14:20 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, отборен спринт
15:20 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, отборен спринт
16:15 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, 10 км масов старт
Диема спорт
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
21:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Манреса"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Лацио" - "Наполи"
16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Кремонезе"
19:00 Серия А: "Верона" - "Торино"
21:45 Серия А: "Интер" - "Болоня"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Ковънтри"
16:00 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Нант"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед"
17:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Ливърпул"
19:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Челси"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Севиля" - "Леванте"
17:15 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Батис"
19:30 Ла Лига: "Майорка" - "Жирона"
22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт
17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Кристъл Палас"
Диема спорт 3
17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Съндърланд"
21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Париж"
Макс спорт 1
18:00 Купа на Африка, 1/8-финал:
21:00 Купа на Африка, 1/8-финал:
Ринг
20:00 Примейра лига: "Санта Клара" - "Порто"