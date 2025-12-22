Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 29 декември

Спорт

Диема спорт 3

01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Бостън Селтикс"

Евроспорт 1

12:30 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км

15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах, 10 км

17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Лунхаут

15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Лунхаут

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Рилски спортист"

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Баскония"

Футбол

Макс спорт 4

18:00 Купа на Африка: Ангола - Египет

Макс спорт 3

18:00 Купа на Африка: Зимбабве - Южна Африка

21:00 Купа на Африка: Замбия - Мароко

Диема спорт 2

20:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Ипсуич"

22:15 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Саутхемптън"

Макс спорт 1

21:00 Купа на Африка: Коморски о-ви - Мали

Макс спорт 2

21:45 Серия А: "Рома" - "Дженоа"

Диема спорт 3

21:45 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Престън Норт Енд"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Порто" - "Авеш"

ВТОРНИК, 30 декември

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Кливланд Кавалиърс"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"

21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Жалгирис"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Далас Маверикс"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Ховентут"

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Гран Канария"

Евроспорт 1

19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Диегем

20:55 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Диегем

Макс спорт 1

21:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/4-финал: "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Футбол

Макс спорт 2

18:00 Купа на Африка: Танзания - Тунис

Макс спорт 4

18:00 Купа на Африка: Уганда - Нигерия

21:00 Купа на Африка: Бенин - Сенегал

Макс спорт 1

19:30 Про Лига: "Ал Етифак" - "Ал Насър"

Макс спорт 3

21:00 Купа на Африка: Ботсвана - Конго

Нова спорт

21:30 Премиър лийг: "Бърнли" - "Нюкасъл"

Диема спорт

21:30 Премиър лийг: "Челси" - "Борнемут"

Ринг

22:00 Премиършип: "Мадъруел" - "Селтик"

Диема спорт 2

22:15 Премиър лийг: "Арсенал" - "Астън Вила"

Диема спорт 3

22:15 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Уулвърхемптън"

СРЯДА, 31 декември

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Евроспорт 1

12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах

13:50 Ски скокове (жени): СК в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца

15:30 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах

17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца, квалификация

Футбол

Макс спорт 3

18:00 Купа на Африка: Судан - Буркина Фасо

21:00 Купа на Африка: Мозамбик - Камерун

Макс спорт 4

18:00 Купа на Африка: Екваториална Гвинея - Алжир

21:00 Купа на Африка: Габон - Кот д'Ивоар

ЧЕТВЪРТЪК, 1 януари

Спорт

Евроспорт 1

11:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах

13:15 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах

14:40 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца

17:15 Ски скокове (жени): СК в Оберстдорф, голяма шанца

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Баал

15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Баал

Футбол

Диема спорт 3

14:30 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Рексъм"

17:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Милуол"

19:30 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Фулъм"

22:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Тотнъм"

Нова спорт

17:00 Англия, Лига 1: "Уикъмб" - "Кардиф"

19:30 Чемпиъншип: "Шефилд Юнайтед" - "Лестър"

Диема спорт 2

19:30 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Лийдс"

22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Манчестър Сити"

ПЕТЪК, 2 януари

Спорт

Макс спорт 2

04:00 Тенис: "Юнайтед къп"

06:00 Тенис: "Юнайтед къп"

08:00 Тенис: "Юнайтед къп"

11:00 Тенис: "Юнайтед къп"

13:00 Тенис: "Юнайтед къп"

15:00 Тенис: "Юнайтед къп"

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Нептунас" (Клайпеда) - "Рейер" (Венеция)

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Олимпиакос"

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Валенсия"

Макс спорт 1

19:00 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Цървена звезда"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Дубай"

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Леида"

Диема спорт 3

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Сарагоса"

Диема спорт 2

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Жирона"

Футбол

Ринг

20:45 Примейра лига: "Жил Висенте" - "Спортинг" (Лисабон)

Диема спорт

21:45 Лига 1: "Тулуза" - "Ланс"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Каляри" - "Милан"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Хетафе"

СЪБОТА, 3 януари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 Тенис: "Юнайтед къп"

03:30 Тенис: "Юнайтед къп"

05:30 Тенис: "Юнайтед къп"

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

15:30 Тенис: "Юнайтед къп"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:30 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Филаделфия Флайърс"

Макс спорт 1

03:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"

Евроспорт 1

10:45 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, I манш

12:50 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца

13:55 Ски (жени): СК в Кранска гора, гигантски слалом, II манш

15:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук, квалификация

16:40 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, 10 км ски бягане

Евроспорт 2

11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца

13:10 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт, квалификация

15:30 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, спринт

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Тенерифе"

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Мурсия"

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Уникаха"

Диема спорт 2

23:55 НБА: "Маями Хийт" - "Минесота Тимбъруулвс"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Комо" - "Удинезе"

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Парма"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Лече

21:45 Серия А: "Аталанта" - "Рома"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Нотингам"

17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Бърнли"

19:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Арсенал"

Ринг

14:30 Премиършип: "Селтик" - "Рейнджърс"

17:00 Премиършип: "Дънди Юнайтед" - "Дънди"

20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Ещорил"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Селта" - "Валенсия"

17:15 Ла Лига: "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Елче" - "Виляреал"

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Барселона"

Диема спорт 3

17:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Уест Хем"

20:00 Лига 1: "Ница" - "Страсбург"

22:05 Лига 1: "Лил" - "Рен"

Диема спорт

18:00 Лига 1: "Монако" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 1

18:00 Купа на Африка, 1/8-финал:

21:00 Купа на Африка, 1/8-финал:

НЕДЕЛЯ, 4 януари

Спорт

Макс спорт 2

01:30 Тенис: "Юнайтед къп"

03:30 Тенис: "Юнайтед къп"

05:30 Тенис: "Юнайтед къп"

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Берое"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Рана" (Верона)

22:00 НХЛ: "Кълъмбъс Блу Джакетс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Чикаго Блекхоукс"

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

15:30 Тенис: "Юнайтед къп"

23:20 НФЛ:

Евроспорт 1

10:15 Ски (жени): СК в Кранска гора, слалом, I манш

12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, 10 км масов старт

13:10 Ски (жени): СК в Кранска гора, слалом, II манш

14:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук

Евроспорт 2

10:35 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца, отборно

11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца, отборно

12:30 Шейни (мъже): СК в Сигулда, II манш

14:20 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, отборен спринт

15:20 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, отборен спринт

16:15 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, 10 км масов старт

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

21:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Манреса"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Лацио" - "Наполи"

16:00 Серия А: "Фиорентина" - "Кремонезе"

19:00 Серия А: "Верона" - "Торино"

21:45 Серия А: "Интер" - "Болоня"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Ковънтри"

16:00 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Нант"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед"

17:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Ливърпул"

19:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Челси"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Севиля" - "Леванте"

17:15 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Батис"

19:30 Ла Лига: "Майорка" - "Жирона"

22:00 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт

17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Кристъл Палас"

Диема спорт 3

17:00 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Съндърланд"

21:45 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Париж"

Макс спорт 1

18:00 Купа на Африка, 1/8-финал:

21:00 Купа на Африка, 1/8-финал:

Ринг

20:00 Примейра лига: "Санта Клара" - "Порто"