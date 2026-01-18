Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 26 януари

Спорт

Макс спорт 2

01:40 НФЛ: плейофи, НФК, финал, "Сиатъл Сийхоукс" - "Лос Анджелис Рамс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Балкан"

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

04:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

07:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

14:00 Ски алпинизъм: СК в Пал Аринсал, спринт

16:00 Колоездене (жени): "Чалъндж Майорка"

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

05:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

12:00 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг

Футбол

Макс спорт 3

19:30 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Таавон"

21:45 Серия А: "Верона" - "Удинезе"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Сеута" - "Културал Леонеса"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Лийдс"

Диема спорт 3

22:00 Чемпиъншип: "Норич" - "Ковънтри"

Ринг

22:15 Примейра лига: "Порто" - "Жил Висенте"

ВТОРНИК, 27 януари

Спорт

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

04:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

09:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

12:00 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Евроспорт 2

13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, I етап

18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, I манш

21:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, II манш

Макс спорт 1

17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Зерен Спор" (Анкара) - "А. Караро Просеко Док" (Конеляно)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Кнак" (Руселаре)

Макс спорт 2

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Девелопрес" (Жешув)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Хасроде" (Льовен)

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Будучност" (Подгорица) - "Найнърс" (Кемниц)

Макс спорт 4

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Нова спорт

08:00 Азиатско първенство по футзал: Тайланд - Ливан

10:00 Азиатско първенство по футзал: Ирак - Киргизстан

12:00 Азиатско първенство по футзал: Виетнам - Кувейт

14:00 Азиатско първенство по футзал: Индонезия - Южна Корея

Диема спорт

21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Хофенхайм"

Диема спорт 3

21:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - РБ (Лайпциг)

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Донкастър" - "Лейтън Ориент"

Макс спорт 3

22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Фиорентина" - "Комо"

СРЯДА, 28 януари

Спорт

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

04:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

09:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

12:00 Тенис: Australian Open, 1/4-финал

16:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Далас Старс"

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" (Анкара) - "Любляна"

Евроспорт 2

11:10 Биатлон (мъже): ЕП в Шушьоен, 20 км индивидуално

13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, II етап

15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"

18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, I манш

21:15 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, II манш

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Савино дел Бене" (Скандичи)

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Арис" (Солун)

Футбол

Нова спорт

08:00 Азиатско първенство по футзал: Афганистан - Саудитска Арабия

10:00 Азиатско първенство по футзал: Япония - Австралия

12:00 Азиатско първенство по футзал: Иран - Малайзия

14:00 Азиатско първенство по футзал: Узбекистан - Таджикистан

bTV Action

22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Монако" - "Ювентус"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Галатасарай"

Макс спорт 3

22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Копенхаген"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Нюкасъл"

ЧЕТВЪРТЪК, 29 януари

Спорт

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Кълъмбъс Блу Джакетс" - "Филаделфия Флайърс"

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Барселона"

Евроспорт 1

10:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/2-финал

12:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/2-финал

16:00 Снукър: "Германия Мастърс", III кръг

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", III кръг

Макс спорт 1

10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", I ден

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Халкбанк" (Анкара)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Итас" (Тренто) - "Тур"

Евроспорт 2

11:00 Ски (жени): СК в Кран Монтана, спускане, тренировка

13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, III етап

15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"

22:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", I ден

Макс спорт 3

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Анадолу Ефес"

Футбол

Нова спорт

08:00 Азиатско първенство по футзал: Ливан - Виетнам

10:00 Азиатско първенство по футзал: Южна Корея - Ирак

12:00 Азиатско първенство по футзал: Кувейт - Тайланд

14:00 Азиатско първенство по футзал: Киргизстан - Индонезия

bTV Action

22:00 Лига Европа: "Лудогорец" - "Ница"

Ринг

22:00 Лига Европа: "Астън Вила" - "Ред Бул" (Залцбург)

Макс спорт 1

22:00 Лига Европа: "Бетис" - "Фейенорд"

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа: "Олимпик" (Лион) - ПАОК

Макс спорт 4

22:00 Лига Европа: "Цървена звезда" - "Селта"

ПЕТЪК, 30 януари

Спорт

Евроспорт 1

03:00 Тенис: Australian Open

05:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/2-финал

10:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/2-финал

13:30 Северна комбинация (мъже): СК в Зеефелд, 10 км масов старт

14:00 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал ди Фаса, крос

15:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/4-финал

Макс спорт 1

10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", II ден

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Виртус" (Болоня)

Евроспорт 2

10:45 Ски (жени): СК в Кран Монтана, спускане

12:40 Северна комбинация (жени): СК в Зеефелд

13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, IV етап

15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"

17:15 Ски скокове: СК във Вилинген, голяма шанца, смесено отборно състезание

22:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", II ден

Макс спорт 2

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Дея спорт"

21:45 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Панатинайкос"

Футбол

Нова спорт

08:00 Азиатско първенство по футзал: Саудитска Арабия - Иран

10:00 Азиатско първенство по футзал: Австралия - Узбекистан

12:00 Азиатско първенство по футзал: Малайзия - Афганистан

14:00 Азиатско първенство по футзал: Таджикистан - Япония

bTV Action / Макс спорт 3

13:00 Шампионска лига: жребий за плейофната фаза

bTV Action

14:00 Лига Европа: жребий за плейофната фаза

Макс спорт 3

19:30 Про лига: "Ал Холуд" - "Ал Насър"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Дженоа"

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Хановер"

21:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Волфсбург"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Пройсен" (Мюнстер)

22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Дарби Каунти"

Диема спорт

21:45 Лига 1: "Ланс" - "Льо Авър"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Алавес"

СЪБОТА, 31 януари

Спорт

Евроспорт 1

03:00 Тенис: Australian Open

05:30 Тенис: Australian Open

10:00 Тенис (жени): Australian Open, финал

13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Зеефелд, малка шанца

14:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал ди Фаса, крос

15:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/2-финал

Макс спорт 1

11:00 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", III ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Веро Волей" (Монца)

Евроспорт 2

11:45 Ски (жени): СК в Кран Монтана, супер Г

13:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, V етап

16:00 Колокрос (жени): СШ в Хулст

17:30 Ски скокове (мъже): СК във Вилинген, голяма шанца

20:45 Формула Е: Маями

22:15 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", III ден

БНТ 3

14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Рогла, паралелен гигантски слалом

18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Славия" - ЦПВК

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Берое"

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Рио Бреоган"

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Ховентут"

Футбол

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Гройтер Фюрт"

16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Майнц 05"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Шалке 04"

16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Байер" (Леверкузен)

19:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Байерн" (Мюнхен)

21:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Елверсберг"

Диема спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Карлсруе"

17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Евертън"

20:00 Лига 1: "Лориен" - "Нант"

22:05 Лига 1: "Монако" - "Рен"

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Саутхемптън"

17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Арсенал"

19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Уест Хем"

22:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Нюкасъл"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Жирона"

17:15 Ла Лига: "Осасуна" - "Виляреал"

19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Барселона"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Пиза" - "Сасуоло"

19:00 Серия А: "Наполи" - "Фиорентина"

21:45 Серия А: "Каляри" - "Верона"

Ринг

17:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - НЕК "Ниймеген"

22:00 Премиършип: "Дънди Юнайтед" - "Хартс"

НЕДЕЛЯ, 1 февруари

Спорт

Диема спорт 3

02:00 Бокс без ръкавици: BKB 50, бойно събитие в Маями

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 325, Александър Волкановски - Диего Лопес

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Черно море"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Минесота Уайлд"

10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

10:00 Тенис (мъже): Australian Open, финал

15:00 Снукър: "Германия Мастърс", финал (I сесия)

18:00 Ски скокове (мъже): СК във Вилинген, голяма шанца

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", финал (II сесия)

Евроспорт 2

11:05 Северна комбинация (жени): СК в Зеефелд, малка шанца

11:45 Ски (мъже): СК в Кран Монтана, спускане

13:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"

16:00 Колокрос (мъже): СШ в Хулст

17:50 Колоездене: ЕП на писта в Коня

20:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", IV ден

БНТ 3

12:00 Ски (мъже): СК в Кран Монтана, спускане

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Сарагоса"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Барселона"

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: "Екселсиор" - "Аякс"

15:30 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Фейенорд"

20:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Насионал"

22:30 Примейра лига: "Тондела" - "Бенфика"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Торино" - "Лече"

16:00 Серия А: "Комо" - "Аталанта"

19:00 Серия А: "Кремонезе" - "Интер"

21:45 Серия А: "Парма" - "Ювентус"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Дармщат"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Фрайбург"

18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Хайденхайм"

21:00 Суперлига: АЕК - "Олимпиакос"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Райо Валекано"

17:15 Ла Лига: "Бетис" - "Валенсия"

19:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Селта"

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"

Нова спорт

16:00 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Лил"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Фулъм"

18:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Манчестър Сити"

21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт

16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Брентфорд"

19:30 Суперлига: ПАОК - "Пансерайкос"