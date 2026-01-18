Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)

ПОНЕДЕЛНИК, 26 януари
Спорт
Макс спорт 2
01:40 НФЛ: плейофи, НФК, финал, "Сиатъл Сийхоукс" - "Лос Анджелис Рамс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Балкан"
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
04:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
07:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
14:00 Ски алпинизъм: СК в Пал Аринсал, спринт
16:00 Колоездене (жени): "Чалъндж Майорка"
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
05:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
12:00 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг
Футбол
Макс спорт 3
19:30 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Таавон"
21:45 Серия А: "Верона" - "Удинезе"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Сеута" - "Културал Леонеса"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Хетафе"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Лийдс"
Диема спорт 3
22:00 Чемпиъншип: "Норич" - "Ковънтри"
Ринг
22:15 Примейра лига: "Порто" - "Жил Висенте"
ВТОРНИК, 27 януари
Спорт
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
04:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
09:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
12:00 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Евроспорт 2
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, I етап
18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, I манш
21:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, II манш
Макс спорт 1
17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Зерен Спор" (Анкара) - "А. Караро Просеко Док" (Конеляно)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Кнак" (Руселаре)
Макс спорт 2
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Девелопрес" (Жешув)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Хасроде" (Льовен)
Макс спорт 3
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Будучност" (Подгорица) - "Найнърс" (Кемниц)
Макс спорт 4
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Реал" (Мадрид)
Футбол
Нова спорт
08:00 Азиатско първенство по футзал: Тайланд - Ливан
10:00 Азиатско първенство по футзал: Ирак - Киргизстан
12:00 Азиатско първенство по футзал: Виетнам - Кувейт
14:00 Азиатско първенство по футзал: Индонезия - Южна Корея
Диема спорт
21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Хофенхайм"
Диема спорт 3
21:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - РБ (Лайпциг)
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Донкастър" - "Лейтън Ориент"
Макс спорт 3
22:00 Купа на Италия, 1/8-финал: "Фиорентина" - "Комо"
СРЯДА, 28 януари
Спорт
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
04:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
09:30 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
12:00 Тенис: Australian Open, 1/4-финал
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Далас Старс"
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" (Анкара) - "Любляна"
Евроспорт 2
11:10 Биатлон (мъже): ЕП в Шушьоен, 20 км индивидуално
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, II етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, I манш
21:15 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, II манш
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Арис" (Солун)
Футбол
Нова спорт
08:00 Азиатско първенство по футзал: Афганистан - Саудитска Арабия
10:00 Азиатско първенство по футзал: Япония - Австралия
12:00 Азиатско първенство по футзал: Иран - Малайзия
14:00 Азиатско първенство по футзал: Узбекистан - Таджикистан
bTV Action
22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)
Ринг
22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Будьо/Глимт"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Монако" - "Ювентус"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Манчестър Сити" - "Галатасарай"
Макс спорт 3
22:00 Шампионска лига: "Барселона" - "Копенхаген"
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Нюкасъл"
ЧЕТВЪРТЪК, 29 януари
Спорт
Макс спорт 2
02:30 НХЛ: "Кълъмбъс Блу Джакетс" - "Филаделфия Флайърс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Барселона"
Евроспорт 1
10:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/2-финал
12:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/2-финал
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", III кръг
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", III кръг
Макс спорт 1
10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", I ден
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Халкбанк" (Анкара)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Итас" (Тренто) - "Тур"
Евроспорт 2
11:00 Ски (жени): СК в Кран Монтана, спускане, тренировка
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, III етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
22:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", I ден
Макс спорт 3
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Анадолу Ефес"
Футбол
Нова спорт
08:00 Азиатско първенство по футзал: Ливан - Виетнам
10:00 Азиатско първенство по футзал: Южна Корея - Ирак
12:00 Азиатско първенство по футзал: Кувейт - Тайланд
14:00 Азиатско първенство по футзал: Киргизстан - Индонезия
bTV Action
22:00 Лига Европа: "Лудогорец" - "Ница"
Ринг
22:00 Лига Европа: "Астън Вила" - "Ред Бул" (Залцбург)
Макс спорт 1
22:00 Лига Европа: "Бетис" - "Фейенорд"
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа: "Олимпик" (Лион) - ПАОК
Макс спорт 4
22:00 Лига Европа: "Цървена звезда" - "Селта"
ПЕТЪК, 30 януари
Спорт
Евроспорт 1
03:00 Тенис: Australian Open
05:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/2-финал
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/2-финал
13:30 Северна комбинация (мъже): СК в Зеефелд, 10 км масов старт
14:00 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал ди Фаса, крос
15:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/4-финал
Макс спорт 1
10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", II ден
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Виртус" (Болоня)
Евроспорт 2
10:45 Ски (жени): СК в Кран Монтана, спускане
12:40 Северна комбинация (жени): СК в Зеефелд
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, IV етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
17:15 Ски скокове: СК във Вилинген, голяма шанца, смесено отборно състезание
22:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", II ден
Макс спорт 2
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Дея спорт"
21:45 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Панатинайкос"
Футбол
Нова спорт
08:00 Азиатско първенство по футзал: Саудитска Арабия - Иран
10:00 Азиатско първенство по футзал: Австралия - Узбекистан
12:00 Азиатско първенство по футзал: Малайзия - Афганистан
14:00 Азиатско първенство по футзал: Таджикистан - Япония
bTV Action / Макс спорт 3
13:00 Шампионска лига: жребий за плейофната фаза
bTV Action
14:00 Лига Европа: жребий за плейофната фаза
Макс спорт 3
19:30 Про лига: "Ал Холуд" - "Ал Насър"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Дженоа"
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Хановер"
21:30 Бундеслига: "Кьолн" - "Волфсбург"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Нюрнберг" - "Пройсен" (Мюнстер)
22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Дарби Каунти"
Диема спорт
21:45 Лига 1: "Ланс" - "Льо Авър"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Алавес"
СЪБОТА, 31 януари
Спорт
Евроспорт 1
03:00 Тенис: Australian Open
05:30 Тенис: Australian Open
10:00 Тенис (жени): Australian Open, финал
13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Зеефелд, малка шанца
14:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал ди Фаса, крос
15:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/2-финал
Макс спорт 1
11:00 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", III ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Веро Волей" (Монца)
Евроспорт 2
11:45 Ски (жени): СК в Кран Монтана, супер Г
13:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, V етап
16:00 Колокрос (жени): СШ в Хулст
17:30 Ски скокове (мъже): СК във Вилинген, голяма шанца
20:45 Формула Е: Маями
22:15 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", III ден
БНТ 3
14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Рогла, паралелен гигантски слалом
18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Славия" - ЦПВК
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Берое"
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Рио Бреоган"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Ховентут"
Футбол
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Гройтер Фюрт"
16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Майнц 05"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Шалке 04"
16:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Байер" (Леверкузен)
19:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Байерн" (Мюнхен)
21:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Елверсберг"
Диема спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Карлсруе"
17:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Евертън"
20:00 Лига 1: "Лориен" - "Нант"
22:05 Лига 1: "Монако" - "Рен"
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Саутхемптън"
17:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Арсенал"
19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Уест Хем"
22:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Нюкасъл"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Жирона"
17:15 Ла Лига: "Осасуна" - "Виляреал"
19:30 Ла Лига: "Леванте" - "Атлетико" (Мадрид)
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Барселона"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Пиза" - "Сасуоло"
19:00 Серия А: "Наполи" - "Фиорентина"
21:45 Серия А: "Каляри" - "Верона"
Ринг
17:30 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - НЕК "Ниймеген"
22:00 Премиършип: "Дънди Юнайтед" - "Хартс"
НЕДЕЛЯ, 1 февруари
Спорт
Диема спорт 3
02:00 Бокс без ръкавици: BKB 50, бойно събитие в Маями
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 325, Александър Волкановски - Диего Лопес
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Черно море"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Рана" (Верона) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: "Едмънтън Ойлърс" - "Минесота Уайлд"
10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, финал
15:00 Снукър: "Германия Мастърс", финал (I сесия)
18:00 Ски скокове (мъже): СК във Вилинген, голяма шанца
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", финал (II сесия)
Евроспорт 2
11:05 Северна комбинация (жени): СК в Зеефелд, малка шанца
11:45 Ски (мъже): СК в Кран Монтана, спускане
13:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
16:00 Колокрос (мъже): СШ в Хулст
17:50 Колоездене: ЕП на писта в Коня
20:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", IV ден
БНТ 3
12:00 Ски (мъже): СК в Кран Монтана, спускане
Нова спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Сарагоса"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Мурсия" - "Барселона"
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: "Екселсиор" - "Аякс"
15:30 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - "Фейенорд"
20:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Насионал"
22:30 Примейра лига: "Тондела" - "Бенфика"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Торино" - "Лече"
16:00 Серия А: "Комо" - "Аталанта"
19:00 Серия А: "Кремонезе" - "Интер"
21:45 Серия А: "Парма" - "Ювентус"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Дармщат"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Фрайбург"
18:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Хайденхайм"
21:00 Суперлига: АЕК - "Олимпиакос"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Реал" (Мадрид) - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Бетис" - "Валенсия"
19:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Селта"
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Реал Сосиедад"
Нова спорт
16:00 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Лил"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Фулъм"
18:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Манчестър Сити"
21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт
16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Брентфорд"
19:30 Суперлига: ПАОК - "Пансерайкос"