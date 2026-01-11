Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 19 януари
Спорт
Евроспорт 1
01:00 Тенис: Australian Open, I кръг
02:30 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
09:30 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг
Макс спорт 1
01:20 НФЛ: плейофи, НФК, дивизии, "Чикаго Беърс" - "Лос Анджелис Рамс"
20:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Бъфало Сейбърс"
Евроспорт 2
02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", IV ден
05:00 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг
Диема спорт 3
21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Диема спорт
20:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Милуоки Бъкс"
00:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Далас Маверикс"
Нова спорт
22:00 Бокс: ONE 138, бойно събитие в Банкок
Футбол
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Кремонезе" - "Верона"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Комо"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Гранада" - "Ейбар"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Севиля"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Борнемут"
ВТОРНИК, 20 януари
Спорт
Евроспорт 1
01:00 Тенис: Australian Open, I кръг
02:30 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
09:30 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, I кръг
05:30 Тенис: Australian Open, I кръг
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис: Australian Open, I кръг
12:00 Тенис: Australian Open, I кръг
15:00 Ски (жени): СК в Кронплац, гигантски слалом, II манш
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"
Макс спорт 1
19:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Макаби" (Тел Авив)
Макс спорт 2
19:30 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Анадолу Ефес"
Футбол
Нова спорт
13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/2-финал: Япония - Южна Корея
17:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/2-финал: Виетнам - Китай
21:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Салфорд" - "Суиндън"
Макс спорт 4
17:30 Шампионска лига: "Кайрат" - "Брюж"
22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Монако"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига: "Будьо/Глимт" - "Манчестър Сити"
22:00 Шампионска лига: "Интер" - "Арсенал"
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Тотнъм" - "Борусия" (Дортмунд)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Лестър"
СРЯДА, 21 януари
Спорт
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, II кръг
05:30 Тенис: Australian Open, II кръг
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
09:30 Тенис: Australian Open, II кръг
12:00 Тенис: Australian Open, II кръг
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, II кръг
05:30 Тенис: Australian Open, II кръг
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис: Australian Open, II кръг
12:00 Тенис: Australian Open, II кръг
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Сан Антонио Спърс"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Будучност" (Подгорица)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Фенербахче"
Макс спорт 1
16:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Халкбанк" (Анкара) - "Кнак" (Руселаре)
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" - "Итас" (Тренто)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Проект" (Варшава) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Футбол
Макс спорт 3
19:30 Про лига: "Дамак" - "Ал Насър"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Атлетико" (Мадрид)
22:00 Шампионска лига: "Олимпик" (Марсилия) - "Ливърпул"
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Шампионска лига: "Ювентус" - "Бенфика"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Мидълзбро"
ЧЕТВЪРТЪК, 22 януари
Спорт
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, II кръг
05:30 Тенис: Australian Open, II кръг
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
09:30 Тенис: Australian Open, II кръг
12:00 Тенис: Australian Open, II кръг
17:55 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети, квалификация
19:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 20 км индивидуално
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, II кръг
05:30 Тенис: Australian Open, II кръг
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис: Australian Open, II кръг
12:00 Тенис: Australian Open, II кръг
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", I ден
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", I ден
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Олимпиакос"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Монако"
Макс спорт 2
17:00 WRC: рали "Монте Карло", SS1 Тудон / Сен Антонен
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Дубай"
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Богданка" (Люблин)
Футбол
Макс спорт 2
19:45 Лига Европа: ПАОК - "Бетис"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Фенербахче" - "Астън Вила"
22:00 Лига Европа: "Рома" - "Щутгарт"
Ринг
19:45 Лига Европа: "Болоня" - "Селтик"
22:00 Лига Европа: "Селта" - "Лил"
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа: "Йънг Бойс" - "Олимпик" (Лион)
22:00 Лига Европа: "Брага" - "Нотингам"
Макс спорт 3
22:00 Лига Европа: "Рейнджърс" - "Лудогорец"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Линкълн" - "Бъртън Албиън"
ПЕТЪК, 23 януари
Спорт
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, III кръг
05:30 Тенис: Australian Open, III кръг
07:30 Тенис: Australian Open, III кръг
09:30 Тенис: Australian Open, III кръг
12:00 Тенис: Australian Open, III кръг
16:45 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети
19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 15 км индивидуално
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, III кръг
05:30 Тенис: Australian Open, III кръг
07:30 Тенис: Australian Open, III кръг
10:00 Тенис: Australian Open, III кръг
12:00 Ски (мъже): СК в Кицбюел, супер Г
14:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вейсоназ, крос
15:30 Ски бягане (мъже и жени): СК в Гомс, отборен спринт
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", II ден
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Отава Сенатърс"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - ЦСКА
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Апоел" (Тел Авив)
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", II ден
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Баскония"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Цървена звезда"
БНТ 3
18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, 1/2-финал
21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, 1/2-финал
Макс спорт 3
19:00 WRC: рали "Монте Карло", SS9 Ла Бати де Фон / Аспремон 2
Футбол
Нова спорт
17:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): мач за 3-то място
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Нюрнберг"
21:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Хамбургер"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Холщайн" (Кил)
22:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Уест Бромич"
Диема спорт
21:00 Лига 1: "Оксер" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Интер" - "Пиза"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Елче"
СЪБОТА, 24 януари
Спорт
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, III кръг
05:30 Тенис: Australian Open, III кръг
07:30 Тенис: Australian Open, III кръг
09:30 Тенис: Australian Open, III кръг
12:00 Тенис: Australian Open, III кръг
15:55 Биатлон: СК в Нове Место, смесена щафета
17:20 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, III кръг
05:30 Тенис: Australian Open, III кръг
07:30 Тенис: Australian Open, III кръг
10:00 Тенис: Australian Open, III кръг
12:00 Ски (мъже): СК в Кицбюел, спускане
14:30 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, гигантски слалом, II манш
15:30 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вейсоназ, крос
16:15 Колокрос (мъже): СК в Маасмехелен
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", III ден
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", III ден
19:30 WRC: рали "Монте Карло", SS13 Монако
Макс спорт 2
09:30 WRC: рали "Монте Карло", SS10 Ла Бреол / Белафер 1
13:30 WRC: рали "Монте Карло", SS12 Ла Бреол / Белафер 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Левски София"
Нова спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Билбао"
Диема спорт 2
22:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Ню Йорк Никс"
Футбол
Нова спорт
14:00 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Вердер" (Бремен)
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Херта" (Берлин)
16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Аугсбург"
19:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Дортмунд)
21:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Динамо" (Дрезден)
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Съндърланд"
17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Уулвърхемптън"
19:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Ливърпул"
Диема спорт
14:30 Чемпиъншип: "Милуол" - "Чарлтън"
17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Тотнъм"
20:00 Лига 1: "Льо Авър" - "Монако"
22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Ланс"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Осасуна"
17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Еспаньол"
19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Комо" - "Торино"
19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Каляри"
21:45 Серия А: "Лече" - "Лацио"
Ринг
17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Волендам"
20:00 Примейра лига: "Ароука" - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - НАК "Бреда" (II полувреме)
НЕДЕЛЯ, 25 януари
Спорт
Диема спорт
00:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Андора"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Ховентут"
22:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Денвър Нъгетс"
Макс спорт 1
02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Монреал Канейдиънс"
09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", IV ден
16:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Алианц" (Милано) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Итас" (Тренто)
21:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Колорадо Авъланч"
Евроспорт 2
02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
04:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
07:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
12:30 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, I манш
13:00 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, слалом, II манш
14:15 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, II манш
15:30 Ски бягане (мъже): СК в Гомс, 20 км
16:15 Колокрос (мъже): СК в Хогерхайде
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", IV ден
Евроспорт 1
02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
05:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
12:00 Тенис: Australian Open, 1/8-финал
16:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 15 км масов старт
17:00 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети
19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 12,5 км масов старт
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 324, Джъстин Гейчи - Пади Пимблет
10:30 WRC: рали "Монте Карло", SS15 Ла Болен-Везюби / Мулине 1
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
22:00 НФЛ: плейофи, АФК, финал
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)
18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, мач за 3-то място
21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, финал
Нова спорт
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Валенсия"
Диема спорт 3
20:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Тенерифе"
Футбол
Ринг
13:15 Ередивизи: "Телстар" - АЗ "Алкмаар"
17:00 Премиършип: "Хартс" - "Селтик"
20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Ещрела" (Амадора)
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Сасуоло" - "Кремонезе"
16:00 Серия А: "Аталанта" - "Парма"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Рома" - "Милан"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Кайзерслаутерн"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Щутгарт"
18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Кьолн"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Майорка"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Овиедо"
19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Селта"
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Бетис"
Диема спорт
16:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Астън Вила"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Нотингам"
18:15 Лига 1: "Мец" - "Олимпик" (Лион)
21:00 Суперлига: "Кифисия" - ПАОК
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Челси"
18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Лига 1: "Лил" - "Страсбург"
Макс спорт 2
19:30 Про лига: "Ал Рияд" - "Ал Хилал"