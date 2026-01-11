Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)

ПОНЕДЕЛНИК, 19 януари

Спорт

Евроспорт 1

01:00 Тенис: Australian Open, I кръг

02:30 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

09:30 Тенис: Australian Open, I кръг

12:00 Тенис: Australian Open, I кръг

Макс спорт 1

01:20 НФЛ: плейофи, НФК, дивизии, "Чикаго Беърс" - "Лос Анджелис Рамс"

20:30 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Бъфало Сейбърс"

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", IV ден

05:00 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

10:00 Тенис: Australian Open, I кръг

12:00 Тенис: Australian Open, I кръг

Диема спорт 3

21:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Диема спорт

20:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Милуоки Бъкс"

00:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Далас Маверикс"

Нова спорт

22:00 Бокс: ONE 138, бойно събитие в Банкок

Футбол

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Кремонезе" - "Верона"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Комо"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Гранада" - "Ейбар"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Севиля"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Брайтън" - "Борнемут"

ВТОРНИК, 20 януари

Спорт

Евроспорт 1

01:00 Тенис: Australian Open, I кръг

02:30 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

09:30 Тенис: Australian Open, I кръг

12:00 Тенис: Australian Open, I кръг

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, I кръг

05:30 Тенис: Australian Open, I кръг

07:30 Тенис: Australian Open, I кръг

10:00 Тенис: Australian Open, I кръг

12:00 Тенис: Australian Open, I кръг

15:00 Ски (жени): СК в Кронплац, гигантски слалом, II манш

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 1

19:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Макаби" (Тел Авив)

Макс спорт 2

19:30 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Анадолу Ефес"

Футбол

Нова спорт

13:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/2-финал: Япония - Южна Корея

17:30 Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/2-финал: Виетнам - Китай

21:45 Купа на Англия, 1/32-финал: "Салфорд" - "Суиндън"

Макс спорт 4

17:30 Шампионска лига: "Кайрат" - "Брюж"

22:00 Шампионска лига: "Реал" (Мадрид) - "Монако"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига: "Будьо/Глимт" - "Манчестър Сити"

22:00 Шампионска лига: "Интер" - "Арсенал"

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Тотнъм" - "Борусия" (Дортмунд)

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Лестър"

СРЯДА, 21 януари

Спорт

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, II кръг

05:30 Тенис: Australian Open, II кръг

07:30 Тенис: Australian Open, II кръг

09:30 Тенис: Australian Open, II кръг

12:00 Тенис: Australian Open, II кръг

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, II кръг

05:30 Тенис: Australian Open, II кръг

07:30 Тенис: Australian Open, II кръг

10:00 Тенис: Australian Open, II кръг

12:00 Тенис: Australian Open, II кръг

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Ню Йорк Рейнджърс"

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Будучност" (Подгорица)

21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Фенербахче"

Макс спорт 1

16:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Халкбанк" (Анкара) - "Кнак" (Руселаре)

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" - "Итас" (Тренто)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Проект" (Варшава) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Футбол

Макс спорт 3

19:30 Про лига: "Дамак" - "Ал Насър"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Галатасарай" - "Атлетико" (Мадрид)

22:00 Шампионска лига: "Олимпик" (Марсилия) - "Ливърпул"

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

22:00 Шампионска лига: "Ювентус" - "Бенфика"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Мидълзбро"

ЧЕТВЪРТЪК, 22 януари

Спорт

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, II кръг

05:30 Тенис: Australian Open, II кръг

07:30 Тенис: Australian Open, II кръг

09:30 Тенис: Australian Open, II кръг

12:00 Тенис: Australian Open, II кръг

17:55 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети, квалификация

19:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 20 км индивидуално

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, II кръг

05:30 Тенис: Australian Open, II кръг

07:30 Тенис: Australian Open, II кръг

10:00 Тенис: Australian Open, II кръг

12:00 Тенис: Australian Open, II кръг

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", I ден

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", I ден

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Олимпиакос"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Монако"

Макс спорт 2

17:00 WRC: рали "Монте Карло", SS1 Тудон / Сен Антонен

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Дубай"

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Богданка" (Люблин)

Футбол

Макс спорт 2

19:45 Лига Европа: ПАОК - "Бетис"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Фенербахче" - "Астън Вила"

22:00 Лига Европа: "Рома" - "Щутгарт"

Ринг

19:45 Лига Европа: "Болоня" - "Селтик"

22:00 Лига Европа: "Селта" - "Лил"

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа: "Йънг Бойс" - "Олимпик" (Лион)

22:00 Лига Европа: "Брага" - "Нотингам"

Макс спорт 3

22:00 Лига Европа: "Рейнджърс" - "Лудогорец"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Линкълн" - "Бъртън Албиън"

ПЕТЪК, 23 януари

Спорт

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, III кръг

05:30 Тенис: Australian Open, III кръг

07:30 Тенис: Australian Open, III кръг

09:30 Тенис: Australian Open, III кръг

12:00 Тенис: Australian Open, III кръг

16:45 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети

19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 15 км индивидуално

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, III кръг

05:30 Тенис: Australian Open, III кръг

07:30 Тенис: Australian Open, III кръг

10:00 Тенис: Australian Open, III кръг

12:00 Ски (мъже): СК в Кицбюел, супер Г

14:15 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вейсоназ, крос

15:30 Ски бягане (мъже и жени): СК в Гомс, отборен спринт

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", II ден

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Отава Сенатърс"

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - ЦСКА

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", II ден

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Баскония"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Цървена звезда"

БНТ 3

18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, 1/2-финал

21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, 1/2-финал

Макс спорт 3

19:00 WRC: рали "Монте Карло", SS9 Ла Бати де Фон / Аспремон 2

Футбол

Нова спорт

17:00 Младежка купа на Азия (до 23 г.): мач за 3-то място

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Дармщат" - "Нюрнберг"

21:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Хамбургер"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Арминия" (Билефелд) - "Холщайн" (Кил)

22:00 Чемпиъншип: "Дарби Каунти" - "Уест Бромич"

Диема спорт

21:00 Лига 1: "Оксер" - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Интер" - "Пиза"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Елче"

СЪБОТА, 24 януари

Спорт

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, III кръг

05:30 Тенис: Australian Open, III кръг

07:30 Тенис: Australian Open, III кръг

09:30 Тенис: Australian Open, III кръг

12:00 Тенис: Australian Open, III кръг

15:55 Биатлон: СК в Нове Место, смесена щафета

17:20 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, III кръг

05:30 Тенис: Australian Open, III кръг

07:30 Тенис: Australian Open, III кръг

10:00 Тенис: Australian Open, III кръг

12:00 Ски (мъже): СК в Кицбюел, спускане

14:30 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, гигантски слалом, II манш

15:30 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вейсоназ, крос

16:15 Колокрос (мъже): СК в Маасмехелен

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", III ден

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", III ден

19:30 WRC: рали "Монте Карло", SS13 Монако

Макс спорт 2

09:30 WRC: рали "Монте Карло", SS10 Ла Бреол / Белафер 1

13:30 WRC: рали "Монте Карло", SS12 Ла Бреол / Белафер 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Левски София"

Нова спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Реал" (Мадрид)

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Билбао"

Диема спорт 2

22:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Ню Йорк Никс"

Футбол

Нова спорт

14:00 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Вердер" (Бремен)

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Херта" (Берлин)

16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Аугсбург"

19:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Дортмунд)

21:30 Втора Бундеслига: "Магдебург" - "Динамо" (Дрезден)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Съндърланд"

17:00 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Уулвърхемптън"

19:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Ливърпул"

Диема спорт

14:30 Чемпиъншип: "Милуол" - "Чарлтън"

17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Тотнъм"

20:00 Лига 1: "Льо Авър" - "Монако"

22:05 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Ланс"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Осасуна"

17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Еспаньол"

19:30 Ла Лига: "Севиля" - "Атлетик" (Билбао)

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Комо" - "Торино"

19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Каляри"

21:45 Серия А: "Лече" - "Лацио"

Ринг

17:30 Ередивизи: "Аякс" - "Волендам"

20:00 Примейра лига: "Ароука" - "Спортинг" (Лисабон)

22:00 Ередивизи: ПСВ "Айндховен" - НАК "Бреда" (II полувреме)

НЕДЕЛЯ, 25 януари

Спорт

Диема спорт

00:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Андора"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Ховентут"

22:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Денвър Нъгетс"

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Монреал Канейдиънс"

09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", IV ден

16:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Алианц" (Милано) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Итас" (Тренто)

21:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Колорадо Авъланч"

Евроспорт 2

02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

04:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

07:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

12:30 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, I манш

13:00 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, слалом, II манш

14:15 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, II манш

15:30 Ски бягане (мъже): СК в Гомс, 20 км

16:15 Колокрос (мъже): СК в Хогерхайде

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", IV ден

Евроспорт 1

02:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

05:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

09:30 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

12:00 Тенис: Australian Open, 1/8-финал

16:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 15 км масов старт

17:00 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети

19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 12,5 км масов старт

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 324, Джъстин Гейчи - Пади Пимблет

10:30 WRC: рали "Монте Карло", SS15 Ла Болен-Везюби / Мулине 1

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"

22:00 НФЛ: плейофи, АФК, финал

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)

18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, мач за 3-то място

21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, финал

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Валенсия"

Диема спорт 3

20:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Тенерифе"

Футбол

Ринг

13:15 Ередивизи: "Телстар" - АЗ "Алкмаар"

17:00 Премиършип: "Хартс" - "Селтик"

20:00 Примейра лига: "Бенфика" - "Ещрела" (Амадора)

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Сасуоло" - "Кремонезе"

16:00 Серия А: "Аталанта" - "Парма"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Рома" - "Милан"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Шалке 04" - "Кайзерслаутерн"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Щутгарт"

18:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Кьолн"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Майорка"

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Овиедо"

19:30 Ла Лига: "Реал Сосиедад" - "Селта"

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Бетис"

Диема спорт

16:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Астън Вила"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Нотингам"

18:15 Лига 1: "Мец" - "Олимпик" (Лион)

21:00 Суперлига: "Кифисия" - ПАОК

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Челси"

18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Лига 1: "Лил" - "Страсбург"

Макс спорт 2

19:30 Про лига: "Ал Рияд" - "Ал Хилал"