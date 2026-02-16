Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 23 февруари

Спорт

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", IV ден

Диема спорт 3

01:30 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Бостън Селтикс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг

Футбол

Диема спорт

18:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Лудогорец"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Фиорентина" - "Пиза"

21:45 Серия А: "Болоня" - "Удинезе"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Кадис" - "Реал Сосиедад Б"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Жирона"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Манчестър Юнайтед"

Диема спорт 3

22:00 Англия, Лига 2: "Уолсол" - "Милтън Кийнс Донс"

ВТОРНИК, 24 февруари

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Монтана"

Футбол

Диема спорт

17:30 Втора лига: "Янтра" - "Етър"

Макс спорт 3

19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Брюж"

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Интер" - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 1

21:00 Про лига: "Ал Таавон" - "Ал Хилал"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Байер" (Леверкузен) - "Олимпиакос"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Нюкасъл" - "Карабах"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

СРЯДА, 25 февруари

Спорт

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Берое"

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Веро Волей" (Монца)

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай

20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Олимпиакос"

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Игор Горгондзола" (Новара)

21:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Веро Волей" (Милано) - "Олимпиакос"

Макс спорт 4

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Партизан"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Барселона"

Футбол

bTV Action

19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Аталанта" - "Борусия" (Дортмунд)

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Реал" (Мадрид) - "Бенфика"

Ринг

22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Ювентус" - "Галатасарай"

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Оксфорд"

ЧЕТВЪРТЪК, 26 февруари

Спорт

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал

Макс спорт 3

04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Колорадо Авъланч"

Макс спорт 2

12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", I ден

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", I ден

Футбол

bTV Action

19:45 Лига Европа, плейоф, реванш: "Ференцварош" - "Лудогорец"

22:00 Лига Европа, плейоф, реванш: "Селта" - ПАОК

Ринг

19:45 Лига Европа, плейоф, реванш: "Щутгарт" - "Селтик"

22:00 Лига на конференцията, плейоф, реванш: "Кристъл Палас" - "Зрински Мостар"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа, плейоф, реванш:

22:00 Лига Европа, плейоф, реванш:

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа, плейоф, реванш:

22:00 Лига Европа, плейоф, реванш:

ПЕТЪК, 27 февруари

Спорт

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал

04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал

06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/2-финал

Макс спорт 2

05:35 Moto GP: ГП на Тайланд, първа тренировка

09:50 Moto GP: ГП на Тайланд, тренировка

12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", II ден

18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал

20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал

Евроспорт 2

10:50 Северна комбинация (мъже): СК в Бад Митендорф, ски полети

12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Копаоник, крос

14:30 Ски скокове (мъже): СК в Бад Митендорф, квалификация

16:50 Северна комбинация (мъже): СК в Бад Митендорф, ски бягане

21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", II ден

Евроспорт 1

11:45 Ски (жени): СК в Солдеу, спускане

14:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал

Футбол

Макс спорт 4

02:30 Рекопа Судамерикана, реванш: "Фламенго" - "Ланус"

22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Алавес"

Диема спорт

12:45 Първа лига: "Арда" - "Спартак 1918" (Варна)

15:15 Първа лига: "Монтана" - "Ботев" (Пловдив)

17:45 Първа лига: "Славия" - "ЦСКА 1948"

21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Ланс"

bTV Action / Макс спорт 3

13:00 Шампионска лига: жребий за 1/8-финали, 1/4-финали и 1/2-финали

bTV Action

14:00 Лига Европа: жребий за 1/8-финали, 1/4-финали и 1/2-финали

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Бохум"

21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Кьолн"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Дармщат"

22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Уотфорд"

Ринг

20:45 Примейра лига: "Порто" - Ароука"

22:45 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Ещорил"

Макс спорт 3

21:45 Серия А: "Парма" - "Каляри"

Диема спорт

22:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Астън Вила"

СЪБОТА, 28 февруари

Спорт

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/2-финал

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/2-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, финал

19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)

23:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Едмънтън Ойлърс"

Макс спорт 2

05:00 Moto GP: ГП на Тайланд, втора тренировка

05:50 Moto GP: ГП на Тайланд, квалификация

07:35 Moto 3 / Moto 2: ГП на Тайланд, квалификации

09:50 Moto GP: ГП на Тайланд, спринт

12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", III ден

16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Итас" (Тренто) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Нефтохимик"

23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/2-финал

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/2-финал

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Солдеу, супер Г

12:45 Ски (мъже): СК в Гармиш-Партенкирхен, спускане

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/2-финал

Евроспорт 2

11:05 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Копаоник, крос

14:15 Колоездене (мъже): "Омлоп Хет Нюсблад"

17:15 Колоездене (жени): "Омлоп Хет Нюсблад"

20:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", III ден

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12,5 км индивидуално (юноши до 19 г.)

14:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Криница, паралелен гигантски слалом

15:45 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 15 км индивидуално (младежи до 21 г.)

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Берое"

15:00 Първа лига: "Добруджа" - "Черно море"

17:30 Първа лига: "Септември" (София) - ЦСКА

20:00 Лига 1: "Монако" - "Анже"

22:05 Лига 1: "Льо Авър" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Елверсберг"

16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Майнц 05"

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Байерн" (Мюнхен)

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Норич"

17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Евертън"

19:30 Суперлига: "Атромитос" - "Панетоликос"

21:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Шалке 04"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Съндърланд"

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Уест Хем"

19:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Манчестър Сити"

22:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Брентфорд"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Атлетик" (Билбао)

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Виляреал"

19:30 Ла Лига: "Майорка" - "Реал Сосиедад"

22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Комо" - "Лече"

19:00 Серия А: "Верона" - "Наполи"

21:45 Серия А: "Интер" - "Дженоа"

Ринг

19:45 Ередивизи: "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"

Макс спорт 1

21:00 Про лига: "Ал Файха" - "Ал Насър"

НЕДЕЛЯ, 1 март

Спорт

Макс спорт 3

03:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Морено - Лонър Кавана

Макс спорт 1

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, финал

16:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, финал

20:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Вегас Голдън Найтс"

23:00 НАСКАР: Тексас

Макс спорт 2

05:30 Moto GP: ГП на Тайланд, загрявка

06:50 Moto 3: ГП на Тайланд, състезание

08:15 Moto 2: ГП на Тайланд, състезание

10:00 Moto GP: ГП на Тайланд, състезание

11:30 Голф: "Южна Африка Оупън", IV ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Монтана"

00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, финал

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Солдеу, супер Г

12:45 Ски (мъже): СК в Гармиш-Партенкирхен, супер Г

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", финал (I сесия)

21:00 Снукър: "Уелс Оупън", финал (II сесия)

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км индивидуално (девойки до 19 г.)

13:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Криница, паралелен гигантски слалом

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12,5 км индивидуално (девойки до 21 г.)

17:25 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" (Пловдив) - ЦСКА

Евроспорт 2

13:20 Ски бягане (мъже): СК във Фалун, скиатлон

15:30 Колоездене (мъже): Кюрне-Брюксел-Кюрне

20:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", IV ден

Диема спорт

20:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Сан Антонио Спърс"

Диема спорт 3

22:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Футбол

Нова спорт

11:00 Купа на Азия за жени: Австралия - Филипини

16:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Тотнъм"

19:00 Суперлига: ПАОК - "Астерас"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Кремонезе" - "Милан"

16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Аталанта"

19:00 Серия А: "Торино" - "Лацио"

21:45 Серия А: "Рома" - "Ювентус"

Ринг

14:00 Премиършип: "Рейнджърс" - "Селтик"

16:00 Ередивизи: "Твенте" - "Фейенорд"

17:45 Ередивизи: "Утрехт" - АЗ "Алкмаар"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Нюрнберг"

16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Волфсбург"

18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Фрайбург"

20:30 Бундеслига: "Хамбургер" - РБ (Лайпциг)

Диема спорт

14:30 Втора лига: "Марек" - "Янтра"

17:15 Първа лига: "Левски" - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Елче" - "Еспаньол"

17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Осасуна"

19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Севиля"

22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Селта"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Кристъл Палас"

18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Челси"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Олимпик" (Лион)