Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)

ПОНЕДЕЛНИК, 23 февруари
Спорт
Евроспорт 2
00:00 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", IV ден
Диема спорт 3
01:30 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Бостън Селтикс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг
Футбол
Диема спорт
18:00 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Лудогорец"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Фиорентина" - "Пиза"
21:45 Серия А: "Болоня" - "Удинезе"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Кадис" - "Реал Сосиедад Б"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Алавес" - "Жирона"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Манчестър Юнайтед"
Диема спорт 3
22:00 Англия, Лига 2: "Уолсол" - "Милтън Кийнс Донс"
ВТОРНИК, 24 февруари
Спорт
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Монтана"
Футбол
Диема спорт
17:30 Втора лига: "Янтра" - "Етър"
Макс спорт 3
19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Атлетико" (Мадрид) - "Брюж"
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Интер" - "Будьо/Глимт"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Таавон" - "Ал Хилал"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Байер" (Леверкузен) - "Олимпиакос"
Макс спорт 4
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Нюкасъл" - "Карабах"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Саутхемптън" - "Куинс Парк Рейнджърс"
СРЯДА, 25 февруари
Спорт
Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Берое"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Веро Волей" (Монца)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Олимпиакос"
Диема спорт 3
02:30 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Ню Йорк Никс"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", II кръг
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Савино дел Бене" (Скандичи) - "Игор Горгондзола" (Новара)
21:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, плейоф, реванш, "Веро Волей" (Милано) - "Олимпиакос"
Макс спорт 4
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Партизан"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Барселона"
Футбол
bTV Action
19:45 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Аталанта" - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Реал" (Мадрид) - "Бенфика"
Ринг
22:00 Шампионска лига, плейоф, реванш: "Ювентус" - "Галатасарай"
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Стоук Сити" - "Оксфорд"
ЧЕТВЪРТЪК, 26 февруари
Спорт
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/4-финал
Макс спорт 3
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Колорадо Авъланч"
Макс спорт 2
12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", I ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", III кръг
Евроспорт 2
21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", I ден
Футбол
bTV Action
19:45 Лига Европа, плейоф, реванш: "Ференцварош" - "Лудогорец"
22:00 Лига Европа, плейоф, реванш: "Селта" - ПАОК
Ринг
19:45 Лига Европа, плейоф, реванш: "Щутгарт" - "Селтик"
22:00 Лига на конференцията, плейоф, реванш: "Кристъл Палас" - "Зрински Мостар"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа, плейоф, реванш:
22:00 Лига Европа, плейоф, реванш:
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа, плейоф, реванш:
22:00 Лига Европа, плейоф, реванш:
ПЕТЪК, 27 февруари
Спорт
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
Макс спорт 1
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал
04:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/4-финал
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, 1/2-финал
Макс спорт 2
05:35 Moto GP: ГП на Тайланд, първа тренировка
09:50 Moto GP: ГП на Тайланд, тренировка
12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", II ден
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/4-финал
Евроспорт 2
10:50 Северна комбинация (мъже): СК в Бад Митендорф, ски полети
12:50 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Копаоник, крос
14:30 Ски скокове (мъже): СК в Бад Митендорф, квалификация
16:50 Северна комбинация (мъже): СК в Бад Митендорф, ски бягане
21:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", II ден
Евроспорт 1
11:45 Ски (жени): СК в Солдеу, спускане
14:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/4-финал
Футбол
Макс спорт 4
02:30 Рекопа Судамерикана, реванш: "Фламенго" - "Ланус"
22:00 Ла Лига: "Леванте" - "Алавес"
Диема спорт
12:45 Първа лига: "Арда" - "Спартак 1918" (Варна)
15:15 Първа лига: "Монтана" - "Ботев" (Пловдив)
17:45 Първа лига: "Славия" - "ЦСКА 1948"
21:45 Лига 1: "Страсбург" - "Ланс"
bTV Action / Макс спорт 3
13:00 Шампионска лига: жребий за 1/8-финали, 1/4-финали и 1/2-финали
bTV Action
14:00 Лига Европа: жребий за 1/8-финали, 1/4-финали и 1/2-финали
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Фортуна" (Дюселдорф) - "Бохум"
21:30 Бундеслига: "Аугсбург" - "Кьолн"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Дармщат"
22:00 Чемпиъншип: "Бристъл Сити" - "Уотфорд"
Ринг
20:45 Примейра лига: "Порто" - Ароука"
22:45 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Ещорил"
Макс спорт 3
21:45 Серия А: "Парма" - "Каляри"
Диема спорт
22:00 Премиър лийг: "Уулвърхемптън" - "Астън Вила"
СЪБОТА, 28 февруари
Спорт
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/2-финал
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/2-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, финал
19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
23:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Едмънтън Ойлърс"
Макс спорт 2
05:00 Moto GP: ГП на Тайланд, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Тайланд, квалификация
07:35 Moto 3 / Moto 2: ГП на Тайланд, квалификации
09:50 Moto GP: ГП на Тайланд, спринт
12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", III ден
16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Итас" (Тренто) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Нефтохимик"
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/2-финал
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/2-финал
Евроспорт 1
11:00 Ски (жени): СК в Солдеу, супер Г
12:45 Ски (мъже): СК в Гармиш-Партенкирхен, спускане
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/2-финал
Евроспорт 2
11:05 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Копаоник, крос
14:15 Колоездене (мъже): "Омлоп Хет Нюсблад"
17:15 Колоездене (жени): "Омлоп Хет Нюсблад"
20:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", III ден
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12,5 км индивидуално (юноши до 19 г.)
14:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Криница, паралелен гигантски слалом
15:45 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 15 км индивидуално (младежи до 21 г.)
Футбол
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "Берое"
15:00 Първа лига: "Добруджа" - "Черно море"
17:30 Първа лига: "Септември" (София) - ЦСКА
20:00 Лига 1: "Монако" - "Анже"
22:05 Лига 1: "Льо Авър" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Елверсберг"
16:30 Бундеслига: "Байер" (Леверкузен) - "Майнц 05"
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Байерн" (Мюнхен)
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Лестър" - "Норич"
17:00 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Евертън"
19:30 Суперлига: "Атромитос" - "Панетоликос"
21:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Шалке 04"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Борнемут" - "Съндърланд"
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Уест Хем"
19:30 Премиър лийг: "Лийдс" - "Манчестър Сити"
22:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Брентфорд"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Виляреал"
19:30 Ла Лига: "Майорка" - "Реал Сосиедад"
22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Комо" - "Лече"
19:00 Серия А: "Верона" - "Наполи"
21:45 Серия А: "Интер" - "Дженоа"
Ринг
19:45 Ередивизи: "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"
Макс спорт 1
21:00 Про лига: "Ал Файха" - "Ал Насър"
НЕДЕЛЯ, 1 март
Спорт
Макс спорт 3
03:00 ММА: UFC Fight Night, Брандон Морено - Лонър Кавана
Макс спорт 1
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, финал
16:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, финал
20:00 НХЛ: "Питсбърг Пенгуинс" - "Вегас Голдън Найтс"
23:00 НАСКАР: Тексас
Макс спорт 2
05:30 Moto GP: ГП на Тайланд, загрявка
06:50 Moto 3: ГП на Тайланд, състезание
08:15 Moto 2: ГП на Тайланд, състезание
10:00 Moto GP: ГП на Тайланд, състезание
11:30 Голф: "Южна Африка Оупън", IV ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Монтана"
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, финал
Евроспорт 1
11:00 Ски (жени): СК в Солдеу, супер Г
12:45 Ски (мъже): СК в Гармиш-Партенкирхен, супер Г
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", финал (I сесия)
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", финал (II сесия)
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км индивидуално (девойки до 19 г.)
13:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Криница, паралелен гигантски слалом
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12,5 км индивидуално (девойки до 21 г.)
17:25 Волейбол (жени): Демакс лига, "Марица" (Пловдив) - ЦСКА
Евроспорт 2
13:20 Ски бягане (мъже): СК във Фалун, скиатлон
15:30 Колоездене (мъже): Кюрне-Брюксел-Кюрне
20:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", IV ден
Диема спорт
20:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Сан Антонио Спърс"
Диема спорт 3
22:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Футбол
Нова спорт
11:00 Купа на Азия за жени: Австралия - Филипини
16:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Тотнъм"
19:00 Суперлига: ПАОК - "Астерас"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Кремонезе" - "Милан"
16:00 Серия А: "Сасуоло" - "Аталанта"
19:00 Серия А: "Торино" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Рома" - "Ювентус"
Ринг
14:00 Премиършип: "Рейнджърс" - "Селтик"
16:00 Ередивизи: "Твенте" - "Фейенорд"
17:45 Ередивизи: "Утрехт" - АЗ "Алкмаар"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Нюрнберг"
16:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Волфсбург"
18:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Фрайбург"
20:30 Бундеслига: "Хамбургер" - РБ (Лайпциг)
Диема спорт
14:30 Втора лига: "Марек" - "Янтра"
17:15 Първа лига: "Левски" - "Локомотив 1929" (София)
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Елче" - "Еспаньол"
17:15 Ла Лига: "Валенсия" - "Осасуна"
19:30 Ла Лига: "Бетис" - "Севиля"
22:00 Ла Лига: "Жирона" - "Селта"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Кристъл Палас"
18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Челси"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Олимпик" (Лион)