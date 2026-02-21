Медия без
Спортът по телевизията - 23 февруари

Днес, 03:03

Евроспорт 2

00:00 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", IV ден

Диема спорт 3

01:30 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Бостън Селтикс"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Уолсол" - "Милтън Кийнс Донс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Моез Ешарги - Джовани Мпечи Перикар
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Стан Вавринка - Бенджамин Хасан
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Феликс Оже-Алиасим - Джан Джиджън
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Кентен Алис - Джак Дрейпър

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Марк Уилямс - Майкъл Холт
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Марк Селби - Дзян Дзюн
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Нийл Робъртсън - Михал Шубарчик
22:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Марк Алън - Дейвид Грейс

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Лудогорец"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Пиза"
21:45 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Удинезе"

Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Кадис" - "Реал Сосиедад Б"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Жирона"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Манчестър Юнайтед"

 

Ключови думи:

спортна ТВ програма

