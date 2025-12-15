Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)

ПОНЕДЕЛНИК, 22 декември
Спорт
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Маями Хийт"
Макс спорт 3
01:00 НХЛ: "Минесота Уайлд" - "Колорадо Авъланч"
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, слалом, I манш
14:30 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, слалом, II манш
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хофстад
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хофстад
Макс спорт 2
19:15 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"
Футбол
Нова спорт
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Ал Духаил"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Уахда"
Диема спорт
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шарджа" - "Ал Хилал"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Ахли"
Ринг
20:45 Примейра лига: "Алверка" - "Порто"
22:45 Примейра лига: "Бенфика" - "Фамаликао"
Макс спорт 3
21:00 Суперкупа на Италия, финал: "Наполи" - "Болоня"
Макс спорт 2
22:00 Купа на африканските нации: Египет - Зимбабве
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"
Диема спорт 2
22:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Нотингам"
ВТОРНИК, 23 декември
Спорт
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Мемфис Гризлис"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Сиатъл Кракен"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Цървена звезда"
Евроспорт 1
14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Золдер
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Золдер
Макс спорт 1
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Барселона"
Макс спорт 3
23:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Футбол
Макс спорт 4
14:30 Купа на африканските нации: Конго - Бенин
19:30 Купа на Турция: "Фенербахче" - "Бешикташ"
22:00 Купа на африканските нации: Танзания - Уганда
Нова спорт
15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Хюсейн" - "Ахал"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Шабаб Ал Ахли"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Насаф"
Макс спорт 1
17:00 Купа на африканските нации: Сенегал - Ботсвана
Макс спорт 3
19:30 Купа на африканските нации: Нигерия - Таназния
Диема спорт 2
22:00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Кристъл Палас"
Ринг
22:45 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Спортинг" (Лисабон)
СРЯДА, 24 декември
Спорт
Макс спорт 2
01:30 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Далас Старс"
Диема спорт 2
03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Денвър Нъгетс"
Диема спорт 3
05:30 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Хюстън Рокетс"
Футбол
Макс спорт 4
14:30 Купа на африканските нации: Буркина Фасо - Екваториална Гвинея
17:00 Купа на африканските нации: Алжир - Судан
19:30 Купа на африканските нации: Кот д'Ивоар - Мозамбик
22:00 Купа на африканските нации: Камерун - Габон
Нова спорт
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Ахли" - "Андиджан"
Диема спорт 3
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Насър" - "Ал Завра"
ЧЕТВЪРТЪК, 25 декември
Спорт
Диема спорт 2
19:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
21:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Сан Антонио Спърс"
Диема спорт 3
23:55 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Далас Маверикс"
ПЕТЪК, 26 декември
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Хюстън Рокетс"
Диема спорт 3
05:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Евроспорт 1
14:30 Колокрос (жени): СК в Гавере
16:00 Колокрос (мъже): СК в Гавере
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
19:00 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Макаби" (Тел Авив)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Олимпиакос"
Макс спорт 1
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Итас" (Тренто)
Макс спорт 3
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Реал" (Мадрид)
Футбол
Макс спорт 4
14:30 Купа на африканските нации: Ангола - Зимбабве
17:00 Купа на африканските нации: Египет - Южна Африка
22:00 Купа на африканските нации: Мароко - Мали
Диема спорт 2
14:30 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Дарби Каунти"
17:00 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Блекбърн"
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Нюкасъл"
Нова спорт
17:00 Англия, Лига 2: "Честърфилд" - "Нотс Каунти"
Диема спорт 3
19:30 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Шефилд Юнайтед"
СЪБОТА, 27 декември
Спорт
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао
Евроспорт 1
10:45 Ски (жени): СК в Земеринг, гигантски слалом, I манш
12:15 Ски (мъже): СК в Ливиньо, супер Г
14:00 Ски (жени): СК в Земеринг, гигантски слалом, II манш
Диема спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Бургос"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Рио Бреоган"
Диема спорт 3
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Манреса"
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Мурсия"
Диема спорт 2
23:55 НБА: "Сакраменто Кингс" - "Далас Маверикс"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Парма" - "Фиорентина
16:00 Серия А: "Лече" - "Комо"
19:00 Серия А: "Удинезе" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Пиза" - "Ювентус"
Макс спорт 4
14:30 Купа на африканските нации: Бенин - Ботсвана
17:00 Купа на африканските нации: Сенегал - Конго
19:30 Купа на африканските нации: Уганда - Танзания
22:00 Купа на африканските нации: Нигерия - Тунис
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Манчестър Сити"
17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Астън Вила"
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Фулъм"
Ринг
14:30 Премиършип: "Хибърниън" - "Хартс"
17:00 Премиършип: "Ливингстън" - "Селтик"
19:45 Премиършип: "Абърдийн" - "Дънди Юнайтед"
Макс спорт 2
16:50 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Ахдуд"
19:30 Про лига: "Ал Итихад" - "Ал Шабаб"
Нова спорт
17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Евертън"
Диема спорт
17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Борнемут"
Диема спорт 3
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Уулвърхемптън"
НЕДЕЛЯ, 28 декември
Спорт
Макс спорт 2
01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)
20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Филаделфия Ийгълс"
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао
23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"
Евроспорт 1
12:40 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт
15:00 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, I манш
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца, квалификация
18:40 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, II манш
19:45 Биатлон: "Световно предизвикателство", Гелзенкирхен
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Леида"
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Андора"
Диема спорт 3
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Гран Канария"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"
Евроспорт 2
15:00 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт
Диема спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Барселона"
22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Диема спорт 2
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Футбол
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Милан" - "Верона"
16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Болоня" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Интер"
Макс спорт 4
14:30 Купа на африканските нации: Габон - Мозамбик
17:00 Купа на африканските нации: Екваториална Гвинея - Судан
19:30 Купа на африканските нации: Алжир - Буркина Фасо
22:00 Купа на африканските нации: Кот д'Ивоар - Камерун
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Лийдс"
18:30 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Тотнъм"
Ринг
20:00 Примейра лига: "Брага" - "Бенфика"
21:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Рио Аве"