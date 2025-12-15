Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)

Спортът по телевизията от понеделник до неделя

20 Дек. 2025

ПОНЕДЕЛНИК, 22 декември

Спорт

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Маями Хийт"

Макс спорт 3

01:00 НХЛ: "Минесота Уайлд" - "Колорадо Авъланч"

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, слалом, I манш
14:30 Ски (мъже): СК в Алта Бадия, слалом, II манш

Евроспорт 2

14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Хофстад
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Хофстад

Макс спорт 2

19:15 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Нефтохимик"

Футбол

Нова спорт

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Ал Духаил" 
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Уахда"

Диема спорт

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Шарджа" - "Ал Хилал" 
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Шорта" - "Ал Ахли"

Ринг

20:45 Примейра лига: "Алверка" - "Порто"
22:45 Примейра лига: "Бенфика" - "Фамаликао"

Макс спорт 3

21:00 Суперкупа на Италия, финал: "Наполи" - "Болоня"

Макс спорт 2

22:00 Купа на африканските нации: Египет - Зимбабве

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Еспаньол"

Диема спорт 2

22:00 Премиър лийг: "Фулъм" - "Нотингам"

 

ВТОРНИК, 23 декември

Спорт

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Мемфис Гризлис"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Сиатъл Кракен"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Балкан"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Цървена звезда"

Евроспорт 1

14:35 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Золдер
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Золдер

Макс спорт 1

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Барселона"

Макс спорт 3

23:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Футбол

Макс спорт 4

14:30 Купа на африканските нации: Конго - Бенин
19:30 Купа на Турция: "Фенербахче" - "Бешикташ"
22:00 Купа на африканските нации: Танзания - Уганда

Нова спорт

15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Хюсейн" - "Ахал" 
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Шабаб Ал Ахли" 
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Насаф"

Макс спорт 1

17:00 Купа на африканските нации: Сенегал - Ботсвана

Макс спорт 3

19:30 Купа на африканските нации: Нигерия - Таназния

Диема спорт 2

22:00 Купа на лигата на Англия, 1/4-финал: "Арсенал" - "Кристъл Палас" 

Ринг

22:45 Примейра лига: "Витория" (Гимараеш) - "Спортинг" (Лисабон)

 

СРЯДА, 24 декември

Спорт

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Далас Старс"

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Далас Маверикс" - "Денвър Нъгетс"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Хюстън Рокетс"

Футбол

Макс спорт 4

14:30 Купа на африканските нации: Буркина Фасо - Екваториална Гвинея
17:00 Купа на африканските нации: Алжир - Судан
19:30 Купа на африканските нации: Кот д'Ивоар - Мозамбик
22:00 Купа на африканските нации: Камерун - Габон

Нова спорт

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Ахли" - "Андиджан"

Диема спорт 3

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Насър" - "Ал Завра"

 

ЧЕТВЪРТЪК, 25 декември

Спорт

Диема спорт 2

19:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"
21:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Сан Антонио Спърс"

Диема спорт 3

23:55 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Далас Маверикс"

 

ПЕТЪК, 26 декември

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Хюстън Рокетс"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Евроспорт 1

14:30 Колокрос (жени): СК в Гавере
16:00 Колокрос (мъже): СК в Гавере

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
19:00 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Макаби" (Тел Авив)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Олимпиакос"

Макс спорт 1

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Итас" (Тренто)

Макс спорт 3

20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Реал" (Мадрид)

Футбол

Макс спорт 4

14:30 Купа на африканските нации: Ангола - Зимбабве
17:00 Купа на африканските нации: Египет - Южна Африка
22:00 Купа на африканските нации: Мароко - Мали

Диема спорт 2

14:30 Чемпиъншип: "Бирмингам" - "Дарби Каунти"
17:00 Чемпиъншип: "Мидълзбро" - "Блекбърн"
22:00 Премиър лийг: "Манчестър Юнайтед" - "Нюкасъл"

Нова спорт

17:00 Англия, Лига 2: "Честърфилд" - "Нотс Каунти"

Диема спорт 3

19:30 Чемпиъншип: "Рексъм" - "Шефилд Юнайтед"

 

СЪБОТА, 27 декември

Спорт

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао

Евроспорт 1

10:45 Ски (жени): СК в Земеринг, гигантски слалом, I манш
12:15 Ски (мъже): СК в Ливиньо, супер Г
14:00 Ски (жени): СК в Земеринг, гигантски слалом, II манш

Диема спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Бургос"
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Рио Бреоган"

Диема спорт 3

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Сарагоса" - "Манреса"

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Мурсия"

Диема спорт 2

23:55 НБА: "Сакраменто Кингс" - "Далас Маверикс"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Парма" - "Фиорентина
16:00 Серия А: "Лече" - "Комо"
19:00 Серия А: "Удинезе" - "Лацио"
21:45 Серия А: "Пиза" - "Ювентус"

Макс спорт 4

14:30 Купа на африканските нации: Бенин - Ботсвана
17:00 Купа на африканските нации: Сенегал - Конго
19:30 Купа на африканските нации: Уганда - Танзания
22:00 Купа на африканските нации: Нигерия - Тунис

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Нотингам" - "Манчестър Сити"
17:00 Премиър лийг: "Арсенал" - "Брайтън"
19:30 Премиър лийг: "Челси" - "Астън Вила"
22:00 Премиър лийг: "Уест Хем" - "Фулъм"

Ринг

14:30 Премиършип: "Хибърниън" - "Хартс"
17:00 Премиършип: "Ливингстън" - "Селтик"
19:45 Премиършип: "Абърдийн" - "Дънди Юнайтед"

Макс спорт 2

16:50 Про лига: "Ал Насър" - "Ал Ахдуд"
19:30 Про лига: "Ал Итихад" - "Ал Шабаб"

Нова спорт

17:00 Премиър лийг: "Бърнли" - "Евертън"

Диема спорт

17:00 Премиър лийг: "Брентфорд" - "Борнемут" 

Диема спорт 3

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Уулвърхемптън"

 

НЕДЕЛЯ, 28 декември

Спорт

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)
20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Филаделфия Ийгълс"

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао
23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"

Евроспорт 1

12:40 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт
15:00 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, I манш
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца, квалификация
18:40 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, II манш
19:45 Биатлон: "Световно предизвикателство", Гелзенкирхен

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Леида"
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Андора"

Диема спорт 3

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Гран Канария"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Евроспорт 2

15:00 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт

Диема спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Барселона"
22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Диема спорт 2

22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Футбол

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Милан" - "Верона"
16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Болоня" - "Сасуоло"
21:45 Серия А: "Аталанта" - "Интер"

Макс спорт 4

14:30 Купа на африканските нации: Габон - Мозамбик
17:00 Купа на африканските нации: Екваториална Гвинея - Судан
19:30 Купа на африканските нации: Алжир - Буркина Фасо
22:00 Купа на африканските нации: Кот д'Ивоар - Камерун

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Лийдс"
18:30 Премиър лийг: "Кристъл Палас" - "Тотнъм"

Ринг

20:00 Примейра лига: "Брага" - "Бенфика"
21:00 Примейра лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Рио Аве"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Спортът по телевизията - 22 декември
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ