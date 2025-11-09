Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 17 ноември
Футбол
Нова спорт
09:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Бам Хатун" - "Ийст Бенгал"
13:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Ухан Дзянда" - "Насаф"
19:00 Контрола: Финландия - Андора
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Северна Ирландия - Люксембург
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Културал Леонеса" - "Малага"
Диема спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Черна гора - Хърватия
Диема спорт 2
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Литва
Диема спорт 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Словакия
Спорт
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: "Левски 2014" - "Шумен"
ВТОРНИК, 18 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Милуоки Бъкс"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Каролина Хърикейнс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Клуж" - "Апоел" (Йерусалим)
21:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тренто" - "Кемниц"
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Франция - Белгия, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Франция - Белгия, мач №2
Футбол
Диема спорт 2
18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф, реванш: Ирак - ОАЕ
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Австрия - Босна и Херцеговина
Диема спорт 3
19:00 Контрола: Кипър - Естония
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - Турция
Диема спорт
19:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Шотландия - България
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Дания
БНТ 1 / БНТ 3
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Грузия
Нова спорт
21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Уелс - Северна Македония
СРЯДА, 19 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Сиатъл Кракен"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Монако"
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Мемфис Гризлис"
Евроспорт 1
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, I кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, II кръг
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №3
Макс спорт 1
19:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Нефтохимик" - "Шеноа" (Женева)
Макс спорт 4
20:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Слован" (Братислава) - "Берое"
Макс спорт 3
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Левски София"
Футбол
Нова спорт
10:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Сталион Лагуна" - "Лайън Сити Сейлърс"
14:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Мелбърн Сити" - "Хо Ши Мин"
ЧЕТВЪРТЪК, 20 ноември
Футбол
Нова спорт
09:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Ийст Бенгал" - "Ухан Дзянда"
Диема спорт 3
13:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Насаф" - "Бам Хатун"
Диема спорт 2
22:00 Англия, Лига 1: "Питърбъро" - "Стокпорт"
Спорт
Нова спорт
11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №1
13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №2
15:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №3
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №1
20:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №2
22:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №3
Евроспорт 1
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал
Евроспорт 2
19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", I ден
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия
Макс спорт 1
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Барселона"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Жалгирис"
Макс спорт 3
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Париж"
Макс спорт 2
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Апоел" (Тел Авив)
ПЕТЪК, 21 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, първа тренировка
04:00 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, свободна тренировка
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, втора тренировка
07:30 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, квалификация
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Вегас Голдън Найтс"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Нефтохимик"
22:30 ММА: Cage Warriors 197, галавечер в Манчестър
Евроспорт 2
13:55 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, спортни двойки
15:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, мъже
17:00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, смесено отборно
19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", II ден
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия
Евроспорт 1
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/2-финал
20:00 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, танцови двойки
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, финал
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №3
Макс спорт 1
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Париж"
Макс спорт 3
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Фенербахче"
Футбол
Диема спорт
15:00 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Фратрия"
17:45 Първа лига: "Берое" - "Спартак 1918" (Варна)
21:45 Лига 1: "Ница" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 3
19:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Хофенхайм"
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Динамо" (Дрезден)
22:00 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Блекбърн"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Леванте"
СЪБОТА, 22 ноември
Спорт
Диема спорт 3
02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, трета тренировка
04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, първо състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, квалификация
20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Лос Анджелис Клипърс"
Евроспорт 1
11:15 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, I манш
13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
14:30 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия
Евроспорт 2
12:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, спортни двойки
14:10 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, мъже
17:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, жени
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", III ден
БНТ 3
18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦПВК
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Левски София"
Макс спорт 1
20:00 ММА: UFC Fight Night, Арман Царукян - Дан Хукър
23:00 ММА: Cage Warriors 198, галавечер в Манчестър
Диема спорт
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Бургос"
00:00 НБА: "Орландо Меджик" - "Ню Йорк Никс"
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Арда" - "ЦСКА 1948"
14:30 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив 1929" (София)
17:00 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Пловдив)
19:30 Втора Бундеслига: "Кьолн" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Хановер"
16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Фрайбург"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Уест Бромич"
16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Щутгарт"
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Бърнли" - "Челси"
17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Нотингам"
19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Льо Авър"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Селта"
17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)
19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Реал Сосиедад"
22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Майорка"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Удинезе" - "Болоня"
19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Ювентус"
21:45 Серия А: "Наполи" - "Аталанта"
Ринг
17:30 Ередивизи: НАК "Бреда" - ПСВ "Айндховен"
19:45 Ередивизи: "Аякс" - "Екселсиор"
22:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Селтик"
Макс спорт 2
22:00 Копа Судамерикана, финал: "Ланус" - "Атлетико Минейро"
НЕДЕЛЯ, 23 ноември
Спорт
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
20:00 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Индианаполис Колтс"
23:20 НФЛ: "Далас Каубойс" - "Филаделфия Ийгълс"
Диема спорт 2
02:00 Бокс без ръкавици: BKB 48
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Билбао"
Диема спорт 3
02:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, второ състезание
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, състезание
Евроспорт 1
11:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, I манш
13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца
14:30 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, II манш
15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация
16:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Славия"
Евроспорт 2
13:50 Колокрос (жени): СК в Табор
15:20 Колокрос (мъже): СК в Табор
16:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Прага, прескачане на препятствия
20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", IV ден
Нова спорт
16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №1
18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №2
20:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №3
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сонепар" (Падуа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
20:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)
23:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Минесота Уайлд"
Диема спорт
20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Маями Хийт"
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Добруджа" - "Локомотив" (Пловдив)
14:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Лудогорец"
17:00 Първа лига: "Монтана" - "Левски"
Ринг
13:15 Ередивизи: "Хееренвеен" - АЗ "Алкмаар"
15:30 Ередивизи: "Фейенорд" - НЕК "Ниймеген"
17:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Хартс"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Верона" - "Парма"
16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Рома"
19:00 Серия А: "Лацио" - "Лече"
21:45 Серия А: "Интер" - "Милан"
Нова спорт
14:00 Чемпиъншип: "Шефилд Уензди" - "Шефилд Юнайтед"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Елверсберг"
16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Вердер" (Бремен)
18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Унион" (Берлин)
21:00 Суперлига: АЕК - "Арис"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Райо Валекано"
17:15 Ла Лига: "Бетис" - "Жирона"
19:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Атлетико" (Мадрид)
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Астън Вила"
18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Тотнъм"
21:45 Лига 1: "Лил" - "Париж"