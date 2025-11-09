Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 17 ноември

Футбол

Нова спорт

09:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Бам Хатун" - "Ийст Бенгал"

13:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Ухан Дзянда" - "Насаф"

19:00 Контрола: Финландия - Андора

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Северна Ирландия - Люксембург

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Културал Леонеса" - "Малага"

Диема спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Черна гора - Хърватия

Диема спорт 2

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Нидерландия - Литва

Диема спорт 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Германия - Словакия

Спорт

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: "Левски 2014" - "Шумен"

ВТОРНИК, 18 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Каролина Хърикейнс"

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Клуж" - "Апоел" (Йерусалим)

21:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тренто" - "Кемниц"

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Франция - Белгия, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Франция - Белгия, мач №2

Футбол

Диема спорт 2

18:00 Квалификация за Мондиал 2026, плейоф, реванш: Ирак - ОАЕ

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Австрия - Босна и Херцеговина

Диема спорт 3

19:00 Контрола: Кипър - Естония

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Испания - Турция

Диема спорт

19:30 Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.): Шотландия - България

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Шотландия - Дания

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: България - Грузия

Нова спорт

21:45 Квалификация за Мондиал 2026: Уелс - Северна Македония

СРЯДА, 19 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Сиатъл Кракен"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

21:00 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Монако"

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Мемфис Гризлис"

Евроспорт 1

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, I кръг

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, II кръг

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №2

21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Италия - Австрия, мач №3

Макс спорт 1

19:00 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Нефтохимик" - "Шеноа" (Женева)

Макс спорт 4

20:30 Волейбол (мъже): "Чалъндж къп", квалификация, реванш, "Слован" (Братислава) - "Берое"

Макс спорт 3

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, III кв. кръг, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Левски София"

Футбол

Нова спорт

10:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Сталион Лагуна" - "Лайън Сити Сейлърс"

14:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Мелбърн Сити" - "Хо Ши Мин"

ЧЕТВЪРТЪК, 20 ноември

Футбол

Нова спорт

09:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Ийст Бенгал" - "Ухан Дзянда"

Диема спорт 3

13:00 Шампионска лига на Азия за жени: "Насаф" - "Бам Хатун"

Диема спорт 2

22:00 Англия, Лига 1: "Питърбъро" - "Стокпорт"

Спорт

Нова спорт

11:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №1

13:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №2

15:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Испания - Чехия, мач №3

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №1

20:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №2

22:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/4-финал, Аржентина - Германия, мач №3

Евроспорт 1

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/4-финал

Евроспорт 2

19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", I ден

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

Макс спорт 1

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Барселона"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Жалгирис"

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Париж"

Макс спорт 2

21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Апоел" (Тел Авив)

ПЕТЪК, 21 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, първа тренировка

04:00 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, свободна тренировка

06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, втора тренировка

07:30 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, квалификация

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Вегас Голдън Найтс"

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Нефтохимик"

22:30 ММА: Cage Warriors 197, галавечер в Манчестър

Евроспорт 2

13:55 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, спортни двойки

15:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, мъже

17:00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, смесено отборно

19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", II ден

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

Евроспорт 1

16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/2-финал

20:00 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, танцови двойки

21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, финал

Нова спорт

17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №1

19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №2

21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, мач №3

Макс спорт 1

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Париж"

Макс спорт 3

21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Фенербахче"

Футбол

Диема спорт

15:00 Втора лига: "Пирин" (Благоевград) - "Фратрия"

17:45 Първа лига: "Берое" - "Спартак 1918" (Варна)

21:45 Лига 1: "Ница" - "Олимпик" (Марсилия)

Диема спорт 3

19:30 Втора Бундеслига: "Херта" (Берлин) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

21:30 Бундеслига: "Майнц 05" - "Хофенхайм"

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Бохум" - "Динамо" (Дрезден)

22:00 Чемпиъншип: "Престън Норт Енд" - "Блекбърн"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Валенсия" - "Леванте"

СЪБОТА, 22 ноември

Спорт

Диема спорт 3

02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, трета тренировка

04:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, първо състезание

06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, квалификация

20:00 НБА: "Шарлът Хорнетс" - "Лос Анджелис Клипърс"

Евроспорт 1

11:15 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, I манш

13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца

14:30 Ски (мъже): СК в Гургл, слалом, II манш

15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация

16:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца

21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

Евроспорт 2

12:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, спортни двойки

14:10 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, мъже

17:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, волна програма, жени

20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", III ден

БНТ 3

18:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦПВК

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Левски София"

Макс спорт 1

20:00 ММА: UFC Fight Night, Арман Царукян - Дан Хукър

23:00 ММА: Cage Warriors 198, галавечер в Манчестър

Диема спорт

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Бургос"

00:00 НБА: "Орландо Меджик" - "Ню Йорк Никс"

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Арда" - "ЦСКА 1948"

14:30 Първа лига: "Черно море" - "Локомотив 1929" (София)

17:00 Първа лига: ЦСКА - "Ботев" (Пловдив)

19:30 Втора Бундеслига: "Кьолн" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Падерборн" - "Хановер"

16:30 Бундеслига: "Байерн" (Мюнхен) - "Фрайбург"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Уест Бромич"

16:30 Бундеслига: "Борусия" (Дортмунд) - "Щутгарт"

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Бърнли" - "Челси"

17:00 Премиър лийг: "Ливърпул" - "Нотингам"

19:30 Премиър лийг: "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"

22:05 Лига 1: "Пари Сен Жермен" - "Льо Авър"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Алавес" - "Селта"

17:15 Ла Лига: "Барселона" - "Атлетик" (Билбао)

19:30 Ла Лига: "Осасуна" - "Реал Сосиедад"

22:00 Ла Лига: "Виляреал" - "Майорка"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Удинезе" - "Болоня"

19:00 Серия А: "Фиорентина" - "Ювентус"

21:45 Серия А: "Наполи" - "Аталанта"

Ринг

17:30 Ередивизи: НАК "Бреда" - ПСВ "Айндховен"

19:45 Ередивизи: "Аякс" - "Екселсиор"

22:00 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Селтик"

Макс спорт 2

22:00 Копа Судамерикана, финал: "Ланус" - "Атлетико Минейро"

НЕДЕЛЯ, 23 ноември

Спорт

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)

20:00 НФЛ: "Канзас Сити Чийфс" - "Индианаполис Колтс"

23:20 НФЛ: "Далас Каубойс" - "Филаделфия Ийгълс"

Диема спорт 2

02:00 Бокс без ръкавици: BKB 48

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Билбао"

Диема спорт 3

02:15 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, второ състезание

06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, състезание

Евроспорт 1

11:15 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, I манш

13:00 Ски скокове (жени): СК в Лилехамер, голяма шанца

14:30 Ски (жени): СК в Гургл, слалом, II манш

15:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца, квалификация

16:30 Ски скокове (мъже): СК в Лилехамер, голяма шанца

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Миньор" (Перник) - "Славия"

Евроспорт 2

13:50 Колокрос (жени): СК в Табор

15:20 Колокрос (мъже): СК в Табор

16:50 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Прага, прескачане на препятствия

20:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", IV ден

Нова спорт

16:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №1

18:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №2

20:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", финал, мач №3

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сонепар" (Падуа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

20:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Газ Сейлс Блуенерджи" (Пиаченца)

23:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Минесота Уайлд"

Диема спорт

20:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Маями Хийт"

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Добруджа" - "Локомотив" (Пловдив)

14:30 Първа лига: "Септември" (София) - "Лудогорец"

17:00 Първа лига: "Монтана" - "Левски"

Ринг

13:15 Ередивизи: "Хееренвеен" - АЗ "Алкмаар"

15:30 Ередивизи: "Фейенорд" - НЕК "Ниймеген"

17:30 Премиършип: "Абърдийн" - "Хартс"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Верона" - "Парма"

16:00 Серия А: "Кремонезе" - "Рома"

19:00 Серия А: "Лацио" - "Лече"

21:45 Серия А: "Интер" - "Милан"

Нова спорт

14:00 Чемпиъншип: "Шефилд Уензди" - "Шефилд Юнайтед"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Карлсруе" - "Елверсберг"

16:30 Бундеслига: РБ (Лайпциг) - "Вердер" (Бремен)

18:30 Бундеслига: "Санкт Паули" - "Унион" (Берлин)

21:00 Суперлига: АЕК - "Арис"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Райо Валекано"

17:15 Ла Лига: "Бетис" - "Жирона"

19:30 Ла Лига: "Хетафе" - "Атлетико" (Мадрид)

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Лийдс" - "Астън Вила"

18:30 Премиър лийг: "Арсенал" - "Тотнъм"

21:45 Лига 1: "Лил" - "Париж"