Спортът по телевизията - 1 януари

Евроспорт 1
11:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Тоблах
13:15 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Тоблах
14:40 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Гармиш-Партенкирхен, голяма шанца
17:15 Ски скокове (жени): СК в Оберстдорф, голяма шанца
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Блекбърн" - "Рексъм"
17:00 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Милуол"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Фулъм"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Тотнъм"
Евроспорт 2
14:40 Колокрос (жени): "Трофей", Баал
15:55 Колокрос (мъже): "Трофей", Баал
Нова спорт
17:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Уикъмб" - "Кардиф"
19:30 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Лестър"
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Лийдс"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Манчестър Сити"