Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 3 ноември

Спорт

Макс спорт 4

00:15 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг

Макс спорт 2

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Балкан"

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

02:30 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Футбол

Нова спорт

15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Ал Вахда"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Ал Шорта"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Хилал"

Диема спорт

16:00 Първа лига: "Берое" - "Локомотив 1929" (София)

18:15 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "ЦСКА 1948"

Диема спорт 2

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Шабаб Ал Ахли"

22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Евертън"

Макс спорт 3

19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Дженоа"

21:45 Серия А: "Лацио" - "Каляри"

Диема спорт 3

21:30 Купа на Англия, I кръг: "Тамуърт" - "Лейтън Ориент"

Макс спорт 2

21:30 Ла Лига 2: "Валядолид" - "Гранада"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Осасуна"

ВТОРНИК, 4 ноември

Спорт

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг

Макс спорт 2

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Осиек" - "Левски София"

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Филаделфия Флайърс"

Футбол

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Гангвон"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Порт"

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Ахли"

Нова спорт

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида" - "Мелбърн"

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сепахан" - "Ахал"

20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Ал Шарджа"

Диема спорт 2

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Чънду Жунчън"

22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Шефилд Юнайтед"

Макс спорт 3

13:00 Младежка Шампионска лига: "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)

19:45 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Арсенал"

22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 4

19:45 Шампионска лига: "Наполи" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 1

22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Юнион Сен Жилоа"

Макс спорт 2

22:00 Шампионска лига: "Ювентус" - "Спортинг" (Лисабон)

СРЯДА, 5 ноември

Спорт

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг

13:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг

Макс спорт 3

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина

21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Динамо" (Загреб) - "Марица" (Пловдив)

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец

Макс спорт 4

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Апоел" (Йерусалим)

21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Панатинайкос"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", I кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Шезо"

Футбол

Диема спорт 3

12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Улсан"

14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Шанхай Шънхуа"

Нова спорт

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Нам Дин" - "Гамба Осака"

18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Завра" - "Истиклол"

20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Насър" - "Гоа"

Диема спорт

15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Уасъл" - "Ал Мухарак"

bTV Action

19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Челси"

22:00 Шампионска лига: "Нюкасъл" - "Атлетик" (Билбао)

Ринг

19:45 Шампионска лига: "Пафос" - "Виляреал"

22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Байер" (Леверкузен)

Диема спорт 2

22:00 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Рексъм"

ЧЕТВЪРТЪК, 6 ноември

Спорт

Евроспорт 1

08:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал

13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал

Макс спорт 3

09:00 WRC: рали "Япония", SS1 Курагайке Парк

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", I ден

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал

Макс спорт 2

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/4-финал

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/4-финал

21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Монако"

Евроспорт 2

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", I ден

Футбол

Нова спорт

09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Макартър" - "Конг Ан Ха Ной"

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити Сейлърс" - "Банкок Юнайтед"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Пекин Гуоан" - "Тай По"

22:00 Англия, Лига 1: "Рединг" - "Стивънидж"

Диема спорт 3

12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Поханг Стийлърс" - "Тампайнс Роувърс"

14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Селангор" - "Персиб Бандунг"

bTV Action

19:45 Лига Европа: "Щурм" (Грац) - "Нотингам"

22:00 Лига Европа: "Ференцварош" - "Лудогорец"

Ринг

19:45 Лига на конференцията: "Майнц 05" - "Фиорентина"

22:00 Лига Европа: ПАОК - "Йънг Бойс"

Макс спорт 3

19:45 Лига Европа: "Утрехт" - "Порто"

22:00 Лига Европа: "Рейнджърс" - "Рома"

Макс спорт 4

19:45 Лига Европа: "Цървена звезда" - "Лил"

22:00 Лига Европа: "Астън Вила" - "Макаби" (Тел Авив)

ПЕТЪК, 7 ноември

Спорт

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)

18:55 БМХ (мъже): СП в Рияд, фрийстайл флатланд

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", II ден

16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/2-финал

19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/2-финал

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Партизан"

Евроспорт 2

09:15 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже

12:00 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, жени

13:55 БМХ (жени): СП в Рияд, фрийстайл флатланд

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 2

12:35 Moto GP: ГП на Португалия, първа тренировка

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/2-финал

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Нефтохимик"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

16:30 Формула 1: ГП на Бразилия, първа тренировка

20:30 Формула 1: ГП на Бразилия, квалификация за спринт

Макс спорт 3

16:50 Moto GP: ГП на Португалия, тренировка

Футбол

Диема спорт

15:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София)

17:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Добруджа"

21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Волфсбург"

Нова спорт

19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Пройсен" (Мюнстер)

Диема спорт 2

19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Нюрнберг"

22:00 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Бристъл Сити"

Диема спорт 3

21:45 Лига 1: "Париж" - "Рен"

Макс спорт 4

22:00 Ла Лига: "Елче" - "Реал Сосиедад"

СЪБОТА, 8 ноември

Спорт

Макс спорт 3

03:00 WRC: рали "Япония", SS10 Маунт Касаги 1

05:30 WRC: рали "Япония", SS11 Маунт Касаги 2

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)

16:30 БМХ: СП в Рияд, фрийстайл парк

18:50 БМХ: СП в Рияд, фрийстайл парк

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", III ден

17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, финал

02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Вашингтон Кепитълс"

Евроспорт 2

09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже

12:30 Автомобилизъм: "8 часа на Бахрейн", състезание

15:50 Колокрос (жени): ЕП в Миделкерке

17:10 Автомобилизъм: "8 часа на Бахрейн", състезание

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", III ден

Макс спорт 2

12:00 Moto GP: ГП на Португалия, втора тренировка

12:50 Moto GP: ГП на Португалия, квалификация

14:15 Moto E: ГП на Португалия, първо състезание

14:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Португалия, квалификации

17:00 Moto GP: ГП на Португалия, спринт

18:10 Moto E: ГП на Португалия, второ състезание

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Левски София"

22:30 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Далас Старс"

Диема спорт 3

16:00 Формула 1: ГП на Бразилия, спринт

20:00 Формула 1: ГП на Бразилия, квалификация

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Уникаха"

Футбол

Диема спорт

12:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)

15:00 Първа лига: "Левски" - ЦСКА

18:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Берое"

20:20 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Брест"

22:05 Лига 1: "Монако" - "Ланс"

Диема спорт 3

14:00 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Дармщат"

17:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Фулъм"

Нова спорт

14:30 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Дарби Каунти"

16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Борусия" (Дортмунд)

19:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Кьолн"

21:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Херта" (Берлин)

Диема спорт 2

14:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Манчестър Юнайтед"

16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Арсенал"

22:00 Премиър лийг: "Челси" - "Уулвърхемптън"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Алавес"

17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Осасуна"

19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Леванте"

22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Виляреал"

Макс спорт 3

16:00 Серия А: "Комо" - "Каляри"

19:00 Серия А: "Ювентус" - "Торино"

21:45 Серия А: "Парма" - "Милан"

Ринг

19:45 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Хибърниън"

22:30 Примейра лига: "Санта Клара" - "Спортинг" (Лисабон)

НЕДЕЛЯ, 9 ноември

Спорт

Макс спорт 3

02:30 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавоко 1

07:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавоко 2, бонус етап

БНТ 3 / Евроспорт 2

08:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама

Евроспорт 1

08:00 Снукър: Международен шампионат, финал (I сесия)

13:30 Снукър: Международен шампионат, финал (II сесия)

Макс спорт 1

08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - НСА (София)

14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки (Берковица) - "Валяците" (Перник)

Макс спорт 2

11:35 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка

13:00 Баскетбол: НБЛ

15:15 Moto GP: ГП на Португалия, състезание

16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание

20:00 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"

23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Лос Анджелис Рамс"

Нова спорт

13:00 Брейк: СП в Токио, финал

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦСКА

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Барселона"

Евроспорт 2

15:50 Колокрос (мъже): ЕП в Миделкерке

22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден

Диема спорт 3

19:00 Формула 1: ГП на Бразилия, състезание

Диема спорт

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Реал" (Мадрид)

22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Хюстън Рокетс"

Футбол

Диема спорт

12:30 Първа лига: "Славия" - "Монтана"

15:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Черно море"

17:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Арда"

Ринг

13:15 Ередивизи: "Утрехт" - "Аякс"

17:45 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"

20:00 Примейра лига: "Фамаликао" - "Порто"

22:30 Примейра лига: "Бенфика" - "Каза Пиа"

Макс спорт 3

13:30 Серия А: "Аталанта" - "Сасуоло"

16:00 Серия А: "Болоня" - "Наполи"

19:00 Серия А: "Рома" - "Удинезе"

21:45 Серия А: "Интер" - "Лацио"

Диема спорт 3

14:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Санкт Паули"

21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 4

15:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Овиедо"

17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Реал" (Мадрид)

19:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Бетис"

22:00 Ла Лига: "Селта" - "Барселона"

Нова спорт

16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Лийдс"

18:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Аугсбург"

20:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц 05"

Диема спорт 2

16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Борнемут"

18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Ливърпул"

21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - ПАОК