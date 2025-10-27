Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)

ПОНЕДЕЛНИК, 3 ноември
Спорт
Макс спорт 4
00:15 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"
Диема спорт 2
01:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Атланта Хоукс"
Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, I кръг
Макс спорт 2
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Миньор" (Перник) - "Балкан"
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
02:30 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Футбол
Нова спорт
15:45 Елитна Шампионска лига на Азия: "Насаф" - "Ал Вахда"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Трактор" - "Ал Шорта"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Гарафа" - "Ал Хилал"
Диема спорт
16:00 Първа лига: "Берое" - "Локомотив 1929" (София)
18:15 Първа лига: "Ботев" (Враца) - "ЦСКА 1948"
Диема спорт 2
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Духаил" - "Шабаб Ал Ахли"
22:00 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Евертън"
Макс спорт 3
19:30 Серия А: "Сасуоло" - "Дженоа"
21:45 Серия А: "Лацио" - "Каляри"
Диема спорт 3
21:30 Купа на Англия, I кръг: "Тамуърт" - "Лейтън Ориент"
Макс спорт 2
21:30 Ла Лига 2: "Валядолид" - "Гранада"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Овиедо" - "Осасуна"
ВТОРНИК, 4 ноември
Спорт
Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, II кръг
Макс спорт 2
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Осиек" - "Левски София"
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
02:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Филаделфия Флайърс"
Футбол
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Санфрече Хирошима" - "Гангвон"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Бурирам Юнайтед" - "Шанхай Порт"
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Сад" - "Ал Ахли"
Нова спорт
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Мачида" - "Мелбърн"
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Сепахан" - "Ахал"
20:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Ал Итихад" - "Ал Шарджа"
Диема спорт 2
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Сеул" - "Чънду Жунчън"
22:00 Чемпиъншип: "Ковънтри" - "Шефилд Юнайтед"
Макс спорт 3
13:00 Младежка Шампионска лига: "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)
19:45 Шампионска лига: "Славия" (Прага) - "Арсенал"
22:00 Шампионска лига: "Ливърпул" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 4
19:45 Шампионска лига: "Наполи" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Шампионска лига: "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)
Макс спорт 1
22:00 Шампионска лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Юнион Сен Жилоа"
Макс спорт 2
22:00 Шампионска лига: "Ювентус" - "Спортинг" (Лисабон)
СРЯДА, 5 ноември
Спорт
Диема спорт 2
03:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"
Диема спорт 3
06:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг
13:30 Снукър: Международен шампионат, III кръг
Макс спорт 3
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина
21:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Динамо" (Загреб) - "Марица" (Пловдив)
Макс спорт 1
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец
Макс спорт 4
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Апоел" (Йерусалим)
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Панатинайкос"
Макс спорт 2
19:00 Волейбол (жени): "Чалъндж къп", I кв. кръг, реванш, "Левски София" - "Шезо"
Футбол
Диема спорт 3
12:00 Елитна Шампионска лига на Азия: "Висел Кобе" - "Улсан"
14:15 Елитна Шампионска лига на Азия: "Джохор" - "Шанхай Шънхуа"
Нова спорт
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Нам Дин" - "Гамба Осака"
18:00 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Завра" - "Истиклол"
20:15 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Насър" - "Гоа"
Диема спорт
15:45 Шампионска лига на Азия 2: "Ал Уасъл" - "Ал Мухарак"
bTV Action
19:45 Шампионска лига: "Карабах" - "Челси"
22:00 Шампионска лига: "Нюкасъл" - "Атлетик" (Билбао)
Ринг
19:45 Шампионска лига: "Пафос" - "Виляреал"
22:00 Шампионска лига: "Бенфика" - "Байер" (Леверкузен)
Диема спорт 2
22:00 Чемпиъншип: "Портсмут" - "Рексъм"
ЧЕТВЪРТЪК, 6 ноември
Спорт
Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал
Макс спорт 3
09:00 WRC: рали "Япония", SS1 Курагайке Парк
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", I ден
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал
Макс спорт 2
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/4-финал
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/4-финал
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Монако"
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", I ден
Футбол
Нова спорт
09:45 Шампионска лига на Азия 2: "Макартър" - "Конг Ан Ха Ной"
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Лайън Сити Сейлърс" - "Банкок Юнайтед"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Пекин Гуоан" - "Тай По"
22:00 Англия, Лига 1: "Рединг" - "Стивънидж"
Диема спорт 3
12:00 Шампионска лига на Азия 2: "Поханг Стийлърс" - "Тампайнс Роувърс"
14:15 Шампионска лига на Азия 2: "Селангор" - "Персиб Бандунг"
bTV Action
19:45 Лига Европа: "Щурм" (Грац) - "Нотингам"
22:00 Лига Европа: "Ференцварош" - "Лудогорец"
Ринг
19:45 Лига на конференцията: "Майнц 05" - "Фиорентина"
22:00 Лига Европа: ПАОК - "Йънг Бойс"
Макс спорт 3
19:45 Лига Европа: "Утрехт" - "Порто"
22:00 Лига Европа: "Рейнджърс" - "Рома"
Макс спорт 4
19:45 Лига Европа: "Цървена звезда" - "Лил"
22:00 Лига Европа: "Астън Вила" - "Макаби" (Тел Авив)
ПЕТЪК, 7 ноември
Спорт
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)
18:55 БМХ (мъже): СП в Рияд, фрийстайл флатланд
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", II ден
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/2-финал
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/2-финал
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Партизан"
Евроспорт 2
09:15 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, мъже
12:00 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, жени
13:55 БМХ (жени): СП в Рияд, фрийстайл флатланд
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 2
12:35 Moto GP: ГП на Португалия, първа тренировка
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/2-финал
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Нефтохимик"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
16:30 Формула 1: ГП на Бразилия, първа тренировка
20:30 Формула 1: ГП на Бразилия, квалификация за спринт
Макс спорт 3
16:50 Moto GP: ГП на Португалия, тренировка
Футбол
Диема спорт
15:00 Първа лига: "Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София)
17:30 Първа лига: "Ботев" (Пловдив) - "Добруджа"
21:30 Бундеслига: "Вердер" (Бремен) - "Волфсбург"
Нова спорт
19:30 Втора Бундеслига: "Гройтер Фюрт" - "Пройсен" (Мюнстер)
Диема спорт 2
19:30 Втора Бундеслига: "Динамо" (Дрезден) - "Нюрнберг"
22:00 Чемпиъншип: "Уотфорд" - "Бристъл Сити"
Диема спорт 3
21:45 Лига 1: "Париж" - "Рен"
Макс спорт 4
22:00 Ла Лига: "Елче" - "Реал Сосиедад"
СЪБОТА, 8 ноември
Спорт
Макс спорт 3
03:00 WRC: рали "Япония", SS10 Маунт Касаги 1
05:30 WRC: рали "Япония", SS11 Маунт Касаги 2
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/2-финал (II сесия)
16:30 БМХ: СП в Рияд, фрийстайл парк
18:50 БМХ: СП в Рияд, фрийстайл парк
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", III ден
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, финал
02:00 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Вашингтон Кепитълс"
Евроспорт 2
09:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже
12:30 Автомобилизъм: "8 часа на Бахрейн", състезание
15:50 Колокрос (жени): ЕП в Миделкерке
17:10 Автомобилизъм: "8 часа на Бахрейн", състезание
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", III ден
Макс спорт 2
12:00 Moto GP: ГП на Португалия, втора тренировка
12:50 Moto GP: ГП на Португалия, квалификация
14:15 Moto E: ГП на Португалия, първо състезание
14:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Португалия, квалификации
17:00 Moto GP: ГП на Португалия, спринт
18:10 Moto E: ГП на Португалия, второ състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Левски София"
22:30 НХЛ: "Нашвил Предатърс" - "Далас Старс"
Диема спорт 3
16:00 Формула 1: ГП на Бразилия, спринт
20:00 Формула 1: ГП на Бразилия, квалификация
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Уникаха"
Футбол
Диема спорт
12:00 Първа лига: "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Враца)
15:00 Първа лига: "Левски" - ЦСКА
18:00 Първа лига: "Локомотив" (Пловдив) - "Берое"
20:20 Лига 1: "Олимпик" (Марсилия) - "Брест"
22:05 Лига 1: "Монако" - "Ланс"
Диема спорт 3
14:00 Втора Бундеслига: "Хановер" - "Дармщат"
17:00 Премиър лийг: "Евертън" - "Фулъм"
Нова спорт
14:30 Чемпиъншип: "Блекбърн" - "Дарби Каунти"
16:30 Бундеслига: "Хамбургер" - "Борусия" (Дортмунд)
19:30 Бундеслига: "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Кьолн"
21:30 Втора Бундеслига: "Кайзерслаутерн" - "Херта" (Берлин)
Диема спорт 2
14:30 Премиър лийг: "Тотнъм" - "Манчестър Юнайтед"
16:30 Бундеслига: "Унион" (Берлин) - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Премиър лийг: "Съндърланд" - "Арсенал"
22:00 Премиър лийг: "Челси" - "Уулвърхемптън"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Жирона" - "Алавес"
17:15 Ла Лига: "Севиля" - "Осасуна"
19:30 Ла Лига: "Атлетико" (Мадрид) - "Леванте"
22:00 Ла Лига: "Еспаньол" - "Виляреал"
Макс спорт 3
16:00 Серия А: "Комо" - "Каляри"
19:00 Серия А: "Ювентус" - "Торино"
21:45 Серия А: "Парма" - "Милан"
Ринг
19:45 Премиършип: "Сейнт Мирън" - "Хибърниън"
22:30 Примейра лига: "Санта Клара" - "Спортинг" (Лисабон)
НЕДЕЛЯ, 9 ноември
Спорт
Макс спорт 3
02:30 WRC: рали "Япония", SS16 Лейк Микавоко 1
07:00 WRC: рали "Япония", SS20 Лейк Микавоко 2, бонус етап
БНТ 3 / Евроспорт 2
08:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", критериум на Сайтама
Евроспорт 1
08:00 Снукър: Международен шампионат, финал (I сесия)
13:30 Снукър: Международен шампионат, финал (II сесия)
Макс спорт 1
08:30 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", IV ден
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
19:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - НСА (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки (Берковица) - "Валяците" (Перник)
Макс спорт 2
11:35 Moto GP: ГП на Португалия, загрявка
13:00 Баскетбол: НБЛ
15:15 Moto GP: ГП на Португалия, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Португалия, състезание
20:00 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Ню Ингланд Пейтриътс"
23:20 НФЛ: "Сан Франциско Фортинайнърс" - "Лос Анджелис Рамс"
Нова спорт
13:00 Брейк: СП в Токио, финал
БНТ 3
13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - ЦСКА
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Барселона"
Евроспорт 2
15:50 Колокрос (мъже): ЕП в Миделкерке
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", IV ден
Диема спорт 3
19:00 Формула 1: ГП на Бразилия, състезание
Диема спорт
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Реал" (Мадрид)
22:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Хюстън Рокетс"
Футбол
Диема спорт
12:30 Първа лига: "Славия" - "Монтана"
15:00 Първа лига: "ЦСКА 1948" - "Черно море"
17:30 Първа лига: "Лудогорец" - "Арда"
Ринг
13:15 Ередивизи: "Утрехт" - "Аякс"
17:45 Ередивизи: АЗ "Алкмаар" - ПСВ "Айндховен"
20:00 Примейра лига: "Фамаликао" - "Порто"
22:30 Примейра лига: "Бенфика" - "Каза Пиа"
Макс спорт 3
13:30 Серия А: "Аталанта" - "Сасуоло"
16:00 Серия А: "Болоня" - "Наполи"
19:00 Серия А: "Рома" - "Удинезе"
21:45 Серия А: "Интер" - "Лацио"
Диема спорт 3
14:30 Втора Бундеслига: "Холщайн" (Кил) - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Бундеслига: "Фрайбург" - "Санкт Паули"
21:45 Лига 1: "Олимпик" (Лион) - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 4
15:00 Ла Лига: "Атлетик" (Билбао) - "Овиедо"
17:15 Ла Лига: "Райо Валекано" - "Реал" (Мадрид)
19:30 Ла Лига: "Валенсия" - "Бетис"
22:00 Ла Лига: "Селта" - "Барселона"
Нова спорт
16:00 Премиър лийг: "Нотингам" - "Лийдс"
18:30 Бундеслига: "Щутгарт" - "Аугсбург"
20:30 Бундеслига: "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Майнц 05"
Диема спорт 2
16:00 Премиър лийг: "Астън Вила" - "Борнемут"
18:30 Премиър лийг: "Манчестър Сити" - "Ливърпул"
21:00 Суперлига: "Панатинайкос" - ПАОК