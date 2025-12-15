Медия без
Спортът по телевизията - 18 декември

Днес, 04:04

Макс спорт 4

10:30 Голф: "Мавриций Оупън", I ден
22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Спарта" (Прага) - "Абърдийн"

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Дино Прижмич - Джъстин Енгел
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Александър Блокс - Нишеш Басавареди
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Николай Будков Кяер - Рафаел Ходар
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Апоел" (Тел Авив)

БНТ 3 / Евроспорт 2

13:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Кареца, паралелен гигантски слалом

Евроспорт 2

14:55 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 7,5 км спринт

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", III кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", III кръг

Макс спорт 3

15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)
18:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Суехли" - "Осака Блутеон"
21:00 Футбол: Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Наполи" - "Милан"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Берое" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Лозана" - "Фиорентина"

bTV Action

22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Кристъл Палас" - КуПС

Ринг

22:00 Футбол: Лига на конференцията, "Майнц 05" - "Самсунспор"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Рединг" - "Лутън"

