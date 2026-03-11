Медия без
Адебайо разпиля рекордите в НБА с 83 т.

Центърът на "Маями" изигра втория най-резултатен мач в лигата след иконата Чембърлейн

Днес, 09:05
ЕПА/БГНЕС архив
Центърът на "Маями Хийт" Бам Адебайо сътвори историческа за баскетбола вечер, отбелязвайки 83 т. в един мач от НБА. 28-годишният американец реализира повече от половината актив на тима си при домакинския успех със 150:129 срещу "Вашингтон Уизърдс" в среща от редовния сезон тази нощ.

Двукратният олимпийски шампион с националния отбор на САЩ вече е вторият най-резултатен играч в един двубой от лигата. Пред него е единствено иконата Уилт Чембърлейн, отбелязал космическите 100 т. на 2 март 1962 г. за "Филаделфия Уориърс" срещу "Ню Йорк Никс" (169:147).

Преди знаменитото си представяне Адебайо беше вкарвал най-много 41 т., а вторият му най-голям актив беше 38 т. Иначе казано, сега той вкара повече точки, отколкото в двата си досегашни най-успешни мача, взети заедно. Всъщност той подобри предишния си личен рекорд още преди почивката срещу "вълшебниците", когато вече имаше 43 т. на сметката си.

Финалната му статистика включва 27 от 65 успешни опита от игра (включително 7 от 22 за тройка) и 36 от 43 от наказателната линия. Така Бам счупи рекордите на НБА за вкарани (36) и изпълнени (43) фаулове, а също и клубните рекорди на "горещите" за най-много точки в една четвърт (31), едно полувреме (43) и един мач (83).

Досега върховата резултатност в екип на "Маями" беше постигал ЛеБрон Джеймс - 61 т. срещу "Шарлът Бобкетс" през 2014 г. Покойният Кобе Брайънт пък държеше втория най-висок точков актив в лигата с 81 т. за "Лос Анджелис Лейкърс" срещу "Торонто Раптърс" през 2006 г.

"Уилт, аз, после Кобе. Звучи шантаво - обобщи Адебайо. - За мен най-важно беше просто да остана спокоен, концентриран и да усетя, че мога да постигна нещо специално. Не мислех, че ще стигна до 83. Но сега този момент е сюрреалистичен. Да го направя у дома, пред майка ми, пред моите хора, пред нашите фенове... Това е отпечатък в историята, който ще се помни завинаги."

Само през този сезон имаше 11 мача в лигата, в които някой отбор отбеляза по-малко от 83 т. Последният такъв случай беше миналата седмица, когато суперзвездната селекция на "Милуоки Бъкс" начело с Янис Адетокунбо загуби с 81:108 срещу "Бостън Селтикс".

Бам Адебайо е 11-ият различен баскетболист, вкарал поне 70 т. в един мач от НБА. Останалите десетима са: Уилт Чембърлейн (6 пъти), Кобе Брайънт, Лука Дончич, Дейвид Томпсън, Деймиън Лилард, Донован Мичъл, Дейвид Робинсън, Елгин Бейлър, Джоел Ембийд и Девин Букър.

