Прочут треньор от НБА е арестуван за нелегални залози

Задържани са наставникът на "Портланд" Чонси Билъпс, гардът на "Маями" Тери Розиър и още 28 души

Днес, 19:23
Арестът на треньора на "Портланд" Чонси Билъпс, който е и член на "Залата на славата", шокира обществеността в Щатите.
Общо 30 души са били арестувани в САЩ тази сутрин по подозрение, че са участвали в нелегални залози на мачове от Националната баскетболна асоциация (НБА) и са присвоили милиони от нерегламентирана игра на покер. Това каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция в Ню Йорк. Сред задържаните са треньорът на "Портланд Трейл Блейзърс" Чонси Билъпс, гардът на "Маями Хийт" Тери Розиър и помощник-треньорът на "Кливланд Кавалиърс" Деймън Джоунс.

Пател обясни, че ФБР работи по това разследване вече над две години и става дума за два отделни случая, които обаче са свързани помежду си. Обвиненията към Розиър са за участие в нелегален кръг за залози на мачове от НБА. Обвиненията към Билъпс са свързани с нелегална игра на покер. Обвиненията към Джоунс са и по двата случая.

Пател посочи също, че разследването за нелегални залози на мачове от НБА обхваща четири отбора - "Шарлът Хорнетс", "Лос Анджелис Лейкърс", "Торонто Раптърс" и "Портланд Трейл Блейзърс". Кръгът от хора, който се е възползвал от вътрешна информация, е от шест души, като това е продължило между 2022 и 2024 г.

Розиър е обвинен, че като играч на "Шарлът" е дал на 23 март 2023 г. информация, че в мача с "Ню Орлиънс Пеликанс" ще получи контузия. Розиър започва срещата като титуляр и за 9 минути и 36 секунди регистрира 5 точки, 4 борби и 2 асистенции. След това напуска игра с оправданието, че има травма в крака, а статистиката му остава далеч от средните му показатели за сезона.

В схемата с нелегалния покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че на нелегалните маси ще могат да играят с известни личности като члена на "Залата на славата" на НБА Чонси Билъпс. В измамата са били откраднати милиона долари чрез използването на високотехнологичен софтуер. Замесени са и хора от известни криминални фамилии в Ню Йорк.

Арестът на Билъпс стана водеща новина в САЩ заради неговата популярност. Той е петкратен участник в "Мача на звездите", а през 2004 година спечели титлата с "Детройт Пистънс" и бе избран за "Най-полезен играч във Финалите". Сега води "Портланд за" пети пореден сезон. Член е и на "Залата на славата" на НБА.

Разследването и по двата случая продължава и е възможно да има и още арести.

