Прецедентът "ЛеБрон": №23 започна сезон №23

ЛеБрон Джеймс създаде прецедент в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. 40-годишният ветеран на "Лос Анджелис Лейкърс" стана първият играч в историята, записал мачове в 23 различни сезона на лигата.

Крилото с №23 в състава на "езерняците" изигра своя първи двубой за 2025/2026 г. тази нощ при домакинската победа със 140:126 срещу "Юта Джаз". Краля, който досега лекуваше травма в кръста и за първи път в кариерата си пропусна откриването на сезона, остана на паркета в зала "Крипто Арина" почти 30 мин.

LeBron James made his NBA-record 23rd season debut tonight!



👑 11 PTS

👑 12 AST

👑 @Lakers W pic.twitter.com/LkuBu0TkHH — NBA (@NBA) 19 ноември 2025 г.

За това време Джеймс постигна "дабъл-дабъл" с 11 т. и 12 асистенции, към които добави и 3 борби. Така ЛеБрон ознаменува историческата си вечер, в която оглави еднолично вечната класация на дълголетниците в НБА.

Досега той делеше първата позиция с легендата Винс Картър, който се пенсионира след 22 сезона в лигата (1998-2020). Третата позиция пък поделят петима баскетболисти с по 21 сезона във визитките си, като един от тях е все още активен състезател - гардът на "Лос Анджелис Клипърс" Крис Пол. Останалите са Робърт Периш (1976-1997), Кевин Уилис (1984-1988, 1989-2005, 2006-2007), Кевин Гарнет (1995-2016) и Дирк Новицки (1998-2019).

Конкретно в мача срещу "джазмените" шоуто открадна Лука Дончич, който завърши мача с 37 т., 10 асистенции, 5 борби и 4 откраднати топки. Значителен беше и приносът на Остин Рийвс, който добави 26 т. и 5 борби, както и на Деандре Ейтън, записал "дабъл-дабъл" с 20 т. и 14 борби.