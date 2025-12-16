Тийнейджър подобри рекорд в НБА

Купър Флаг се превъна в най-младия играч в историята на НБА, отбелязал поне 40 точки в мач. Това стана при загубата на неговия "Далас" от "Юта" със 133:140 след продължение.

Избраният под №1 в тазгодишния драфт 18-годишен баскетболист завърши с 42 т., 7 борби и 6 асистенции в "Делта Център" в Солт Лейк Сити. Постижението му го поставя на 4-о място въобще сред тийнейджърите, вкарали най-много точки в един мач. Само Клиф Робинсън (45), Джей Джей Джаксън (44) и ЛеБрон Джеймс (43) са отбелязвали повече, но вече като 19-годишни.

Флаг, който навършва 19 г. в неделя, стана и третият тийнейджър в 79-годишната история на лигата - след ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант, с поне 40 т., 5 борби и 5 асистенции в един двубой.

Купър, който дебютира в НБА за "Маверикс" срещу "Сан Антонио" през октомври, има средни показатели 17,5 т, 6,3 борби и 3,4 асистенции в изиграните 25 мача.

Другите резултати в НБА от тази нощ: "Бостън" - "Детройт" 105:112, "Маями" - "Торонто" 96:106, "Денвър" - "Хюстън" 128:125 (с прод.), "ЛА Клипърс" - "Мемфис" 103:121.