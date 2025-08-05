Половин милиард от заплата: ЛеБрон Джеймс е №1

ЕПА/БГНЕС ЛеБрон Джеймс е далеч пред всички останали на върха в историческата класация по най-много заработени пари от заплати в четирите водещи лиги на Северна Америка.

Въпреки че бейзболът и американският футбол осигуряват най-скъпите еднократни договори в професионалния спорт на САЩ и Канада, двете лиги (МЛБ и НФЛ) не могат да се похвалят с много свои представители сред най-скъпоплатените състезатели в Северна Америка на всички времена. Поне засега.

На първо място по най-много пари, заработени от заплати в четирите водещи първенства на Съединените щати, е живата емблема на НБА ЛеБрон Джеймс. За своите 22 сезона в лигата 40-годишният ветеран е получил общо $528,7 млн. от трите клуба, чиито екипи е носил: "Кливланд Кавалиърс" (2003-2010, 2014-2018), "Маями Хийт" (2010-2014) и "Лос Анджелис Лейкърс" (от 2018-а насам).

Към днешна дата няма друг спортист отвъд Океана, който да е спечелил половин милиард долара само от заплати. На втора позиция във вечната ранглиста е бейзболната легенда Алекс Родригес с общо $455,2 млн. от "Сиатъл Маринърс" (1994-2000), "Тексас Рейнджърс" (2001-2003) и "Ню Йорк Янкис" (2004-2013, 2015-2016).

Изненадващото е, че в челната десетка има още само двама бейзболисти и двама американски футболисти, докато баскетболистите са още цели четирима. С други думи, половината спортисти в Топ 10 по приходи са състезатели от НБА.

Такива са третият и четвъртият в подреждането - Кевин Дюрант ($447,9 млн. за 18 сезона) и Стеф Къри ($410,5 млн. за 16 сезона), а също шестият и деветият - Крис Пол ($400,9 млн. за 20 сезона) и Джеймс Хардън ($372,2 млн. за 15 сезона). Още по-впечатляващото е, че всички петима баскетболисти са все още активни състезатели и ще продължат да пълнят банковите си сметки с постъпления от работодателите си.

Все още действащ е и единият от бейзболистите - 42-годишният питчер на "Сан Франциско Джайънтс" Джъстин Верландер, който се нарежда на пето място със своя доход от $409,3 млн. за 21 сезона (2005-2025) в общо пет клуба. Другият играч от МЛБ в десетката е заемащият седма позиция Мигел Кабрера, пенсионирал се след припечелени $393,2 млн. за 21 сезона във "Флорида Марлинс" (2003-2007) и "Детройт Тайгърс" (2008-2023).

Двамата най-богати играчи от НФЛ пък са едва на осмо и десето място в класацията, но и двамата са активни състезатели и имат възможност да се катерят нагоре - 41-годишният куотърбек на "Питсбърг Стийлърс" Аарън Роджърс с $380,7 млн. за 20 сезона и 37-годишният куотърбек на "Лос Анджелис Рамс" Матю Стафорд с $364,3 млн. за 16 сезона.

Няма как да не направи впечатление тоталното отсъствие от челните позиции на състезатели от четвъртия най-популярен спорт в САЩ и Канада - хокея на лед. Причината е, че заплатите в НХЛ са несравнимо по-ниски спрямо останалите три водещи лиги и лидерът по най-голям приход Алекс Овечкин (общо $161,7 млн. за 17 сезона във "Вашингтон Кепитълс") едва намира място в историческия Топ 200 - пред него има 83-ма играчи от НБА, 66 от МЛБ и 27 от НФЛ с по-висок общ доход.

Подписаните през последните години нови договори в бейзбола и американския футбол предполагат до края на следващото десетилетие картинката в Топ 10 да придобие нов вид. Ако са здрави и всичко в играта им върви по план, в края на кариерите си новите суперзвезди на МЛБ ще са заработили невиждани засега пари от спорт в Северна Америка - Хуан Сото има 15-годишен договор с "Ню Йорк Метс" за $765 млн. (2025-2039), а Шохей Отани се обвърза с "Лос Анджелис Доджърс" за 10 сезона срещу $700 млн. (2024-2033). А догодина ще влезе в сила новият 14-годишен контракт на Владимир Гереро-младши с "Торонто Блу Джейс" на обща стойност $500 млн. (2026-2039).

Съвременната суперзвезда на НФЛ Патрик Махоумс пък има още шест сезона по 10-годишния си договор с "Канзас Сити Чийфс" за $450 млн. (2020-2031). Но днес челната десетка изглежда така:



ТОП 10 ПО ОБЩА ЗАПЛАТА КЪМ АВГУСТ 2025