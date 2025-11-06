Овечкин създаде "Клуб 900" в НХЛ

Живата легенда на хокея на лед Александър Овечкин вкара своя гол №900 в редовния сезон на НХЛ. На 40 г. руската машина се превърна в първия играч с такова постижение.
Историческият момент настъпи 2:39 мин. след началото на втората третина от домакинския мач на "Вашингтон Кепитълс" срещу "Сейнт Луис Блус". Овечкин прати шайбата във вратата на Джордан Бинингтън и направи резултата 2:0, а впоследствие столичани спечелиха с 6:1.
"Преди няколко дни някой ме попита: "Мислиш ли за 900?" Разбира се, това е огромно число. Никой никога не го е правил в НХЛ и да бъда първият играч, който го е постигнал, е специален момент. Хубаво е, че се случи. И че стана в нашата зала, за да могат феновете, семейството ми да бъдат тук. Доста е готино", обобщи Алекс.
И тази нощ мачът беше спрян в славния момент - както и през пролетта, когато Овечкин вкара гол №895 и задмина рекорда на Уейн Грецки, фиксиран на 894 попадения през 1999 г. Сега отново великият канадец е единственият останал пред руснака във вечните голмайсторски класации.
Грецки продължава да държи абсолютния рекорд за най-много попадения общо в редовния сезон и плейофите на НХЛ - 1016 гола в 1694 мача. Към днешна дата Овечкин има 977 реализирани шайби в 1665 двубоя. Иначе казано, капитанът на "Вашингтон" се намира на 39 гола от върха при оставащи 69 мача от редовния сезон и още неизвестен брой срещи при евентуално класиране на столичани за елиминациите за Купа "Стенли".
Принципно това е последната година от договора на Александър Овечкин с "Кепитълс", но вече се говори, че двете страни подготвят удължаване. Не само заради отличното кондиционно състояние на 40-годишната звезда, но и заради възможния рекорд.