Овечкин създаде "Клуб 900" в НХЛ

40-годишният руснак е на 39 гола от абсолютния рекорд на Грецки

Днес, 09:05
40-годишният Александър Овечкин позира усмихнат с шайбата от своя гол №900 в редовния сезон на НХЛ, която първоначално беше скрита от вратаря на "Сейнт Луис" Джордан Бинингтън, но после все пак беше предадена на руснака.
АП
Живата легенда на хокея на лед Александър Овечкин вкара своя гол №900 в редовния сезон на НХЛ. На 40 г. руската машина се превърна в първия играч с такова постижение.

Историческият момент настъпи 2:39 мин. след началото на втората третина от домакинския мач на "Вашингтон Кепитълс" срещу "Сейнт Луис Блус". Овечкин прати шайбата във вратата на Джордан Бинингтън и направи резултата 2:0, а впоследствие столичани спечелиха с 6:1.

"Преди няколко дни някой ме попита: "Мислиш ли за 900?" Разбира се, това е огромно число. Никой никога не го е правил в НХЛ и да бъда първият играч, който го е постигнал, е специален момент. Хубаво е, че се случи. И че стана в нашата зала, за да могат феновете, семейството ми да бъдат тук. Доста е готино", обобщи Алекс.

И тази нощ мачът беше спрян в славния момент - както и през пролетта, когато Овечкин вкара гол №895 и задмина рекорда на Уейн Грецки, фиксиран на 894 попадения през 1999 г. Сега отново великият канадец е единственият останал пред руснака във вечните голмайсторски класации.

Грецки продължава да държи абсолютния рекорд за най-много попадения общо в редовния сезон и плейофите на НХЛ - 1016 гола в 1694 мача. Към днешна дата Овечкин има 977 реализирани шайби в 1665 двубоя. Иначе казано, капитанът на "Вашингтон" се намира на 39 гола от върха при оставащи 69 мача от редовния сезон и още неизвестен брой срещи при евентуално класиране на столичани за елиминациите за Купа "Стенли".

Принципно това е последната година от договора на Александър Овечкин с "Кепитълс", но вече се говори, че двете страни подготвят удължаване. Не само заради отличното кондиционно състояние на 40-годишната звезда, но и заради възможния рекорд.

OVECHKIN scores goal #900 ☝️9️⃣0️⃣0️⃣🥳
Capitals forward Alex Ovechkin is already the NHL's all-time leading goal scorer but now he's reached a milestone no player ever has, scoring his 900th caree...
YouTube
хокей на лед, НХЛ, Александър Овечкин

