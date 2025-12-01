Хокейната федерация спря правата на рефер побойник

Българската федерация по хокей на лед (БФХЛ) спря съдийските права на рефера Василий Василев. Причината е, че в ролата си на лайнсмен по време на мача от държавното първенство между НСА и "Ирбис-Скейт" (8:3) миналия петък (28 ноември) арбитърът удря с шайбата в главата при спряна игра състезателя на Спортната академия Мартин Николов.

Санкцията на съдията побойник беше наложена с 3-дневно закъснение, след като въпреки призивите за адекватни мерки през уикенда от БФХЛ съобщиха единствено, че се "извършва проверка на инцидента". Любопитното е, че наказанието беше обявено само около час след като от клубното ръководство на НСА официално обявиха, че ще напуснат първенството, ако не последва реакция от страна на федерацията.

"На свое заседание, проведено на 01.12.2025 г., Управителният съвет на БФХЛ, след като извърши проверка на действията на рефера Василий Василев на мача между НСА и "Ирбис-Скейт", проведен на 28.11.2025 г., взе следното решение: спира съдийските права на рефера Василий Василев", се казва в лаконичното съобщение от хокейната централа.

Малко по-рано пред медиите в пресклуб "България" треньорът на НСА Станислав Кънчев разказа:

"Спортното събитие беше опорочено от неадекватно и арогантно действие и поведение от страна на официалното лице. Това поведение се изразява във вербални нападки, обиди, заплахи за физическа саморазправа към състезатели, треньори и зрители. Неприемливо е БФХЛ отново да остане безразлична към тези действия на същия съдия. ХК НСА не може и няма да търпи такива неприемливи действия на лица, които трябва да отговарят за коректното провеждане на срещите. Клубът ще сезира всички компетентни институции като международната федерация по хокей па лед, министерството на младежта и спорта, както и правоприлагащите органи на Република България."

Потърпевшият Николов, който е национален състезател и бивш капитан на България и в кариерата си е играл в Чехия, Словакия, Швеция, Канада, САЩ и Германия, сподели:

"Никога не съм ставал част от такава ситуация и не съм бил свидетел на подобна ситуация. За първи път ставам свидетел и потърпевш на подобно нещо. Запазих самообладание и веднага се обърнах към двамата главни съдии, които всъщност отговарят за отсъждането на наказания и отбелязани голове, при което и двамата обясниха, че не са успели да видят точно ситуацията." (б. р. - моментът на удара от страна на съдията се вижда на 0:37 мин. от видеото по-долу)

Мартин Николов добави, че освен физическата агресия към него са били отправени и вербални нападки по време на мача от въпросния съдия Василий Василев:

"Наред с физическия удар към мен бяха отправени обидни, арогантни и унизителни реплики, включително вулгарни изрази, насочени към моето семейство, обидни квалификации, свързани с женски и полови органи, директни закани за физическа саморазправа след края на срещата. Подобно отношение е абсолютно недопустимо, още повече като се има предвид, че аз съм треньор на деца в същия клуб и подобно поведение на длъжностно лице предава пагубен пример както на подрастващите, така и на цялата спортна общност. Чрез тези действия децата и родителите си изграждат грешна представя за спорта, като те не искат да оставят децата си в такава токсична среда, където се случват подобни ситуации."