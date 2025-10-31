Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"ЛА Доджърс" изтръгна титлата в МЛБ за втора поредна година

"Мошениците" смълчаха Торонто и станаха първият двоен шампион в бейзбола през XXI век

Днес, 08:59
Японският MVP на "Доджърс" Йошинобу Ямамото (в средата) е аплодиран от мениджъра Дейв Робъртс (вляво), докато съотборниците му ликуват с шампионския трофей от Световните серии пред тихите трибуни на "Роджърс Сентър" в Торонто.
ЕПА/БГНЕС
Японският MVP на "Доджърс" Йошинобу Ямамото (в средата) е аплодиран от мениджъра Дейв Робъртс (вляво), докато съотборниците му ликуват с шампионския трофей от Световните серии пред тихите трибуни на "Роджърс Сентър" в Торонто.

За втори пореден сезон "Лос Анджелис Доджърс" триумфира с титлата във Висшата бейзболна лига на САЩ и Канада - МЛБ. За разлика от миналогодишния категоричен успех с 4-1 победи във финала срещу "Ню Йорк Янкис", този път Световните серии срещу "Торонто Блу Джейс" се развиха по възможно най-драматичния начин. И приключиха болезнено за единствения канадски тим в Мейджър лийг.

Шампионът за 2025 г. беше излъчен в решаващ мач №7, игран тази нощ в дома на "сините сойки" - стадион "Роджърс Сентър" в Торонто. Пред препълнените с близо 45 000 зрители трибуни домакините поведоха с 3:0 в 3-тия ининг и с 4:2 в 6-ия, а в последния 9-и все още водеха с 4:3.

Гостите от Калифорния обаче изравниха в последното си нападение с хоумрън на втория бейзмен Мигел Рохас и изтръгнаха победата с още един изстрел над оградата във втората допълнителна част. В 11-ия ининг кетчерът Уил Смит направи соло обиколка за 5:4 и смълча канадската публика, хвърляйки в екстаз феновете на "мошениците".

Питчерът Йошинобу Ямамото (W, 5-1) затвори двубоя с 2 ининга 2/3 и от възвишението и беше избран за най-полезен играч (MVP), след като ден по-рано спечели и шестия двубой от финала, също в Торонто. Японецът се превърна в едва четвъртия питчер в историята, извоювал последователни победи в мачове №6 и №7 на Есенната класика, след Рей Кремър за "Питсбърг Пайрътс" (1925), Хари Бречийн за "Сейнт Луис Кардиналс" (1946) и Ранди Джонсън за "Аризона Дайъмъндбекс" (2001).

От грешната страна на историята се озова питчерът на "Блу Джейс" Шейн Бийбър (L, 2-1). Обичайният стартер този път се качи на възвишението за последната защита и сервира оказалия се шампионски хоумрън на "Доджърс". Така голямото чакане на "сойките" за трета титла ще продължи още поне един сезон. След над три десетилетия тази есен канадците стигнаха до финала за първи път, откакто станаха шампиони в две поредни години през 1992-ра и 1993-та, но не успяха да направят последната крачка, въпреки че водеха с 3-2 в серията "4 от 7" и последните два мача се играха на техния стадион.

За тима от Ел Ей титлата е втора поредна и общо 9-а в клубната история след 1955 (все още в Бруклин), 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 и 2024 г. Така "мошениците" се изравниха на трето място във вечната ранглиста на МЛБ с "Оукланд Атлетикс" и "Бостън Ред Сокс", които също имат по 9 трофея. Рекордьор е "НЙ Янкис" с 27, следван от "Сейнт Луис Кардиналс" с 11.

Също така "ЛА Доджърс" стана първият клуб през XXI век, успял да защити бейзболната корона в Северна Америка. Последният отбор с последователни шампионски отличия бяха "янките" с три поредни купи през 1998, 1999 и 2000 г.

Dodgers vs. Blue Jays World Series Game 7 Highlights (11/1/25) | MLB Highlights
Dodgers vs. Blue Jays World Series Game 7 full game highlights from 11/1/25, presented by @EssilorUSA Don't forget to subscribe! https://www.youtube.com/mlbF...
YouTube
GO-AHEAD HOME RUN IN THE 11TH INNING FOR WILL SMITH! 💥 (Game 7 of the 2025 World Series)
Los Angeles Dodgers catcher Will Smith cranks a go-ahead home run in Game 7 of the 2025 World Series vs. the Toronto Blue Jays on November 2, 2025.Don't forg...
YouTube
INSTANT REACTION to a CLASSIC: Dodgers win the World Series in 7 games! 🏆
@MLBNetwork reacts to the Los Angeles Dodgers’ dramatic Game 7 victory to win the 2025 World Series!Don't forget to subscribe! https://www.youtube.com/mlbFol...
YouTube
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бейзбол, МЛБ, Лос Анджелис Доджърс, Торонто Блу Джейс

Още новини по темата

"Блус" превзе и рекорда за Купата на България
01 Ноем. 2025

"София Блус" вече е №2 по доминация в бейзбола

13 Окт. 2025

НСА взе бронз в бейзбола за втора поредна година
06 Окт. 2025

"Бизони" пренесе домакинското предимство в Благоевград
29 Септ. 2025

Купа "София" остава на същия адрес: "Блус"
21 Септ. 2025

Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона
15 Септ. 2025

Половин милиард от заплата: ЛеБрон Джеймс е №1
09 Авг. 2025

WBSC-Европа: България вече е стандарт за бейзбол 5
29 Юли 2025

Мексикански национал подсилва "Академици" за Европейската купа в София
23 Юли 2025

"София Блус" е недосегаемият №1 в редовния сезон
21 Юли 2025

Пионерът "Академици" е с единия крак аут от плейофите
30 Юни 2025

"Бизони" и "Юнак" се размениха в класирането
23 Юни 2025

София ще е домакин на първата Европейска купа по бейзбол 5
17 Юни 2025

Рекордьорът "Бизони" стъпи на историческо дъно
16 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте