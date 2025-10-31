"ЛА Доджърс" изтръгна титлата в МЛБ за втора поредна година

ЕПА/БГНЕС Японският MVP на "Доджърс" Йошинобу Ямамото (в средата) е аплодиран от мениджъра Дейв Робъртс (вляво), докато съотборниците му ликуват с шампионския трофей от Световните серии пред тихите трибуни на "Роджърс Сентър" в Торонто.

За втори пореден сезон "Лос Анджелис Доджърс" триумфира с титлата във Висшата бейзболна лига на САЩ и Канада - МЛБ. За разлика от миналогодишния категоричен успех с 4-1 победи във финала срещу "Ню Йорк Янкис", този път Световните серии срещу "Торонто Блу Джейс" се развиха по възможно най-драматичния начин. И приключиха болезнено за единствения канадски тим в Мейджър лийг.

Шампионът за 2025 г. беше излъчен в решаващ мач №7, игран тази нощ в дома на "сините сойки" - стадион "Роджърс Сентър" в Торонто. Пред препълнените с близо 45 000 зрители трибуни домакините поведоха с 3:0 в 3-тия ининг и с 4:2 в 6-ия, а в последния 9-и все още водеха с 4:3.

Гостите от Калифорния обаче изравниха в последното си нападение с хоумрън на втория бейзмен Мигел Рохас и изтръгнаха победата с още един изстрел над оградата във втората допълнителна част. В 11-ия ининг кетчерът Уил Смит направи соло обиколка за 5:4 и смълча канадската публика, хвърляйки в екстаз феновете на "мошениците".

Питчерът Йошинобу Ямамото (W, 5-1) затвори двубоя с 2 ининга 2/3 и от възвишението и беше избран за най-полезен играч (MVP), след като ден по-рано спечели и шестия двубой от финала, също в Торонто. Японецът се превърна в едва четвъртия питчер в историята, извоювал последователни победи в мачове №6 и №7 на Есенната класика, след Рей Кремър за "Питсбърг Пайрътс" (1925), Хари Бречийн за "Сейнт Луис Кардиналс" (1946) и Ранди Джонсън за "Аризона Дайъмъндбекс" (2001).

От грешната страна на историята се озова питчерът на "Блу Джейс" Шейн Бийбър (L, 2-1). Обичайният стартер този път се качи на възвишението за последната защита и сервира оказалия се шампионски хоумрън на "Доджърс". Така голямото чакане на "сойките" за трета титла ще продължи още поне един сезон. След над три десетилетия тази есен канадците стигнаха до финала за първи път, откакто станаха шампиони в две поредни години през 1992-ра и 1993-та, но не успяха да направят последната крачка, въпреки че водеха с 3-2 в серията "4 от 7" и последните два мача се играха на техния стадион.

Your 2025 World Series champion Los Angeles Dodgers 🔥 pic.twitter.com/YBrJiytUkX — MLB (@MLB) 2 ноември 2025 г.

За тима от Ел Ей титлата е втора поредна и общо 9-а в клубната история след 1955 (все още в Бруклин), 1959, 1963, 1965, 1981, 1988, 2020 и 2024 г. Така "мошениците" се изравниха на трето място във вечната ранглиста на МЛБ с "Оукланд Атлетикс" и "Бостън Ред Сокс", които също имат по 9 трофея. Рекордьор е "НЙ Янкис" с 27, следван от "Сейнт Луис Кардиналс" с 11.

Също така "ЛА Доджърс" стана първият клуб през XXI век, успял да защити бейзболната корона в Северна Америка. Последният отбор с последователни шампионски отличия бяха "янките" с три поредни купи през 1998, 1999 и 2000 г.