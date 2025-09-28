"Бизони" пренесе домакинското предимство в Благоевград

Йордан Михайлов Мартин Андонов удря единия от двата си хоумръна за "Бизони" в откриващия мач срещу "Блус" от финала на бейзболното първенство на ст. "Октомври".

Защитаващият титлата си в бейзболното първенство от последните седем сезона "София Блус" загуби домакинското предимство във финала на шампионата през 2025 г. Столичани допуснаха поражение още в първата среща с "Бизони" (Благоевград) от серията "3 от 5" - с 15:19 в събота.

Мачът на ст. "Октомври" в Студентски град изобилстваше както от грешки в защитата на "блусарите", така и от хитове в атаката на "бизоните". Канонадата се изсипа върху двама питчери на софиянци - Стефан Бешков и Димитър Насъпов. С два хоумръна за благоевградчани се отличи Мартин Андонов.

Самият Насъпов отговори с два хоумръна, но в края гостите удържаха натрупаната разлика. За 22-кратните шампиони също хвърляха двама - Теодор Димитров и Александър Благоев.

"Блус" реагира с убедителен успех в неделя на същия стадион - 11:1 за 7 ининга. Цял мач на възвишението беше асът на софиянци Евгений Черноземски, а нокаута поеха двама питчери на благоевградчани - Петьо Петков и Иван Ангелов. Черноземски изстреля и хоумрън срещу противника, а Бешков се възползва от неразбории в аутфилда на "бизоните" и осъществи нещо като голям шлем - с удар в игрището при пълни бази ветеранът успя да стигне обратно до хоума, при това с две спирания - на втора и трета.



Питчерът на "София Блус" Евгений Черноземски хвърля пълни 7 ининга и удари хоумрън за нокаута в мач №2 срещу "Бизони". Снимка: Йордан Михайлов

При резултат 1-1 победи шампионската серия се мести за два мача в Благоевград. Така "Бизони" ще има шанс да се бори за 23-тия си трофей от първенството пред собствена публика този уикенд (4-5 октомври). Ако "Блус" вземе поне една победа, то първенецът ще бъде излъчен обратно в София следващата събота (11 октомври). Разбира се, и столични имат възможност да затворят финала на ст. "Портър Фийлд" в благоевградския парк "Бачиново".

Битката за бронзовите медали също се завърза. "НСА-Лъвове" (София) и "Койоти" (Дупница) си размениха по една победа като гости и ще трябва да изиграят решаващ мач №3 във формата "2 от 3". В събота дупничани се наложиха с 26:12 в пълен 9-инингов мач на ст. "Диана", а в неделя столичани биха с 8:5 на ст. "Левски". Третото място ще бъде решено на 4 октомври в София.

Същевременно стана известно крайното класиране извън Топ 4. "Академици" излезе победител в столичния трибой с "Юнак" и "Атлетик", след като спечели мачовете и срещу двата съперника - съответно с 11:1 и 12:9. Така "студентите" се наредиха 5-и, а "юнаците" са 6-и след победата си с 21:8 срещу "атлетите", завършващи сезона на последната 7-а позиция.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2025



Финал (3 от 5)



27 септември (събота)

"Блус" - "Бизони" 15:19 (0-1 в серията)

28 септември (неделя)

"Блус" - "Бизони" 11:1 (7 ининга) (1-1)

4 октомври (събота)

15:00 "Бизони" - "Блус" "Портър Фийлд" Благоевград

5 октомври (неделя)

15:00 "Бизони" - "Блус" "Портър Фийлд" Благоевград

11 октомври (събота) *

15:00 "Блус" - "Бизони" "Октомври" София



----

* Ако се наложи

Серия за 3-то място (2 от 3)



27 септември (събота)

"Лъвове" - "Койоти" 12:26 (0-1 в серията)

28 септември (неделя)

"Койоти" - "Лъвове" 5:8 (1-1)

4 октомври (събота)

15:00 "Лъвове" - "Койоти" "Диана" София

Плейофи за 5-7-о място



13 септември (събота)

"Юнак" - "Академици" 1:11 (7 ининга)

21 септември (неделя)

"Атлетик" - "Юнак" 8:21

27 септември (събота)

"Академици" - "Атлетик" 12:9